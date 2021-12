Classement Fantasy Defense Semaine 14 : Par qui commencer, asseyez-vous à D/ST dans le football Fantasy

S’il y a une chose dont les propriétaires de football Fantasy n’ont pas besoin la semaine avant les playoffs Fantasy, ce sont quatre bons D/ST au revoir. Nos classements de défense fantastique de la semaine 14 ressentent définitivement les pertes des Patriots, des Colts, des Dolphins et des Eagles, et ils sont encore plus affaiblis par certains des affrontements difficiles pour les défenses très détenues. Cela ouvre la porte à plusieurs dormeurs légitimes et à des banderoles de fil de renonciation, mais c’est toujours une semaine difficile dans l’ensemble.

Tout d’abord, regardons les affrontements défavorables. Les Rams (@ Cardinals), les Cardinaux (vs. Rams), les Buccaneers (vs. Bills) et les Bills (@ Buccaneers) sont dans un petit groupe de mort, du moins pour les propriétaires de fantasy. Les Rams and Bills ont eu quelques problèmes de roulement ces derniers temps, donc les Cardinals et les Bucs sont toujours très en jeu, mais il est raisonnable de s’attendre à moins de points que d’habitude. Les Steelers (@ Vikings) et les Ravens (@ Browns) sont également dans des situations relativement difficiles sur la route, du moins selon les statistiques du match. Compte tenu de certaines de leurs difficultés récentes, il est raisonnable de les garder sur le banc, mais nous savons tous que les deux défenses ont un potentiel important.

Les Packers (vs. Bears), Panthers (vs. Falcons), Titans (vs. Jaguars), Broncos (vs. Lions), Saints (@ Jets), Seahawks (@ Texans) et Chargers (vs. Giants) sont tous détenues à moins de 50 % dans les ligues Yahoo, et toutes ont un potentiel de départ cette semaine. Les chiffres du match disent tous « oui » même si les chiffres de la saison disent « non » pour certaines de ces défenses.

La décision de faire confiance à l’une de ces défenses ou de s’en tenir à votre unité de départ habituelle dépend de si vous pensez avoir besoin de gros points ou simplement d’un sol solide. Une équipe comme les Seahawks ou les Chargers pourrait facilement faire faillite malgré les affrontements favorables, tandis que les Rams and Bills obtiendront presque certainement quelques sacs et un chiffre d’affaires ou deux. Nous recommandons généralement de jouer les matchs, mais c’est clairement le type de semaine qui mettra cette stratégie à l’épreuve ultime.

Aussi difficile que cela puisse être une semaine, il est bon de savoir qu’il existe des options. Les gros jeux régneront finalement sur la journée, alors évaluez les besoins de votre équipe et les D/ST disponibles et partez de là.

Noter: Nous mettrons à jour ces classements D/ST tout au long de la semaine, alors revenez pour les dernières analyses et mouvements des joueurs.

