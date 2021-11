Classement Fantasy Defense Semaine 12 : Par qui commencer, asseyez-vous à D/ST dans le football Fantasy

Certaines semaines, il semble que les options D/ST de départ légitimes ne manquent pas, que ce soit parce que les meilleurs des meilleurs sont dans des situations solides ou parce qu’il y a beaucoup de dormeurs potentiels grâce à des correspondances très favorables. Les autres semaines… eh bien, elles sont comme celle-ci. Nos classements de défense fantastique de la semaine 12 illustrent pourquoi certains propriétaires auront du mal à trouver des streamers intéressants cette semaine.

Les byes n’ont pas un grand effet sur notre classement. Les chefs et les cardinaux sont absents, et bien que les cardinaux aient été un solide D/ST cette année, obtenir deux infractions décentes hors du tableau devrait théoriquement créer moins de mauvais affrontements. Ce n’est pas le cas.

La raison? Deux des meilleurs affrontements – les Jets et les Texans – s’affrontent. Malheureusement, les deux ont de si mauvais D/ST que nous ne sommes pas très bien classés non plus. Vous pouvez certainement faire confiance aux tendances des matchs, utiliser l’une de ces défenses et espérer un match bâclé et rempli de sacs, mais vous prendriez un gros risque. Les Falcons et les Jaguars sont similaires aux Jets et aux Texans – deux grands affrontements D/ST face à deux des pires défenses fantastiques. Encore une fois, vous pouvez essayer de jouer l’un d’entre eux, mais bonne chance. Jetez également le jeu Bears-Lions dans cette catégorie, au moins du côté des Lions.

Nous savons que n’importe quelle défense peut porter ses fruits au cours d’une semaine donnée, mais nous préférons faire confiance à des D/ST talentueux comme les Rams (@ Packers), les Steelers (@ Bengals), les Colts (vs. Buccaneers) ou les Packers (vs. Rams) malgré des matchs difficiles. Les Rams ont eu quelques problèmes de roulement ces derniers temps – quelque chose que les Packers excellent à créer – donc Green Bay a le plus d’avantages en expansion ou en baisse. Les Colts ont également été en feu, et nous avons vu les Bucs se battre récemment (contre la Nouvelle-Orléans), donc les Colts ont un sol décent à jouer à domicile.

En ce qui concerne les streamers, les Red Hot Eagles (@ Giants), les Dolphins (vs. Panthers) et les Bears (@ Lions) semblent être vos meilleurs paris, mais vous pouvez également tenter votre chance avec Seattle contre Washington. Les Panthers ne sont pas aussi bons dans un affrontement maintenant que Sam Darnold est sur la touche, mais Miami a encore assez de talent pour limiter la Caroline.

Dans l’ensemble, de nombreux propriétaires de fantasy prendront un risque à D/ST cette semaine, que ce soit en démarrant une défense avec un plafond bas ou une avec un plancher bas. Déterminez ce qui a le plus de sens pour votre équipe et espérez le meilleur.

Noter: Nous mettrons à jour ces classements D/ST tout au long de la semaine, alors revenez pour les dernières analyses et mouvements des joueurs.

