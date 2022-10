Classement et calendrier des finales de la Coupe du monde féminine 2023

Découvrez tous les matchs et les sites de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande, y compris la tranche à élimination directe.

Quel est le format de la Coupe du Monde de la FIFA ?

Les 32 équipes ont été réparties en huit groupes de quatre nations. Les deux premiers de chaque groupe passeront aux huitièmes de finale.

La compétition passe ensuite en huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finales et finale.

Le tournoi est organisé par le Qatar du 20 novembre au 18 décembre.

Calendrier de la Coupe du monde de football

Les heures de coup d’envoi seront annoncées après le tirage au sort.

Parcours des éliminatoires du groupe A : Cameroun, Portugal, Thaïlande

Parcours des éliminatoires du groupe B : Chili, Haïti, Sénégal

Parcours des éliminatoires du groupe C : Taipei chinois, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay

(Matches éliminatoires à jouer en février)

PHASE DE GROUPES

jeudi 20 juillet

Groupe A: Nouvelle-Zélande vs Norvège – (Eden Park, Auckland)

Groupe B : Australie contre République d’Irlande – (Sydney Football Stadium)

vendredi 21 juillet

Groupe A: Philippines vs Suisse – (Forsyth Barr, Dunedin)

Groupe B : Nigeria vs Canada – (Rectangulaire de Melbourne)

Groupe C : Espagne vs Costa Rica – (Wellington Regional)

samedi 22 juillet

Groupe C : Zambie vs Japon – (Waikato, Hamilton)

Groupe D : Vainqueurs des séries éliminatoires de l’Angleterre contre le groupe B – (Lang Park, Brisbane)

Groupe D : Danemark vs Chine – (Perth Rectangular)

Groupe E : États-Unis contre Vietnam – (Eden Park, Auckland)

dimanche 23 juillet

Groupe E : Vainqueurs des séries éliminatoires des Pays-Bas contre le groupe A – (Forsyth Barr, Dunedin)

Groupe F : France vs Jamaïque – (Sydney Football Stadium)

Groupe G : Suède vs Afrique du Sud – (Wellington Regional)

lundi 24 juillet

Groupe F : Vainqueurs des séries éliminatoires du Brésil contre le Groupe C – (Hindmarsh, Adélaïde)

Groupe G : Italie contre Argentine – (Eden Park, Auckland)

Groupe H : Allemagne vs Maroc – (Rectangulaire de Melbourne)

mardi 25 juillet

Groupe A: Nouvelle-Zélande vs Philippines – (Wellington Regional)

Groupe A: Suisse vs Norvège – (Waikato, Hamilton)

Groupe H : Colombie vs Corée du Sud – (Sydney Football Stadium)

mercredi 26 juillet

Groupe B : Canada vs République d’Irlande – (Perth Rectangular)

Groupe C : Espagne vs Zambie – (Eden Park, Auckland)

Groupe C : Japon contre Costa Rica – (Forsyth Barr, Dunedin)

jeudi 27 juillet

Groupe B : Australie contre Nigeria – (Lang Park, Brisbane)

Groupe E : États-Unis contre Pays-Bas – (Wellington Regional)

Groupe E : Vainqueurs des séries éliminatoires du groupe A contre le Vietnam – (Waikato, Hamilton)

vendredi 28 juillet

Groupe D : Angleterre vs Danemark – (Sydney Football Stadium)

Groupe D : Vainqueurs des séries éliminatoires de la Chine contre le groupe B – (Hindmarsh, Adélaïde)

Groupe G : Argentine vs Afrique du Sud – (Forsyth Barr, Dunedin)

samedi 29 juillet

Groupe F : France vs Brésil – (Lang Park, Brisbane)

Groupe F : Vainqueurs des séries éliminatoires du groupe C contre la Jamaïque – (Perth Rectangular)

Groupe G : Suède contre Italie – (Wellington Regional)

dimanche 30 juillet

Groupe A: Suisse vs Nouvelle-Zélande – (Forsyth Barr, Dunedin)

Groupe A: Norvège vs Philippines – (Eden Park, Auckland)

Groupe H : Allemagne contre Colombie – (Sydney Football Stadium)

Groupe H : Corée du Sud vs Maroc – (Hindmarsh, Adélaïde)

lundi 31 juillet

Groupe B : Canada vs Australie – (Lang Park, Brisbane)

Groupe B : République d’Irlande contre Nigeria – (Rectangulaire de Melbourne)

Groupe C : Japon vs Espagne – (Wellington Regional)

Groupe C : Costa Rica vs Zambie – (Waikato, Hamilton)

Mardi 1er août

Groupe D : Chine contre Angleterre – (Hindmarsh, Adélaïde)

Groupe D : Vainqueurs des éliminatoires du groupe B contre le Danemark – (Perth Rectangular)

Groupe E : Vainqueurs des séries éliminatoires du groupe A contre les États-Unis – (Eden Park, Auckland)

Groupe E : Vietnam vs Pays-Bas – (Forsyth Barr, Dunedin)

Mercredi 2 août

Groupe F : Vainqueurs des séries éliminatoires du groupe C contre la France – (Sydney Football Stadium)

Groupe F : Jamaïque vs Brésil – (Rectangulaire de Melbourne)

Groupe G : Argentine vs Suède – (Waikato, Hamilton)

Groupe G : Afrique du Sud contre Italie – (Wellington Regional)

Jeudi 3 août

Groupe H : Corée du Sud contre Allemagne – (Lang Park, Brisbane)

Groupe H : Maroc contre Colombie – (Perth Rectangular)

BRACKET – 1/16E

Vendredi 5 août

49 – Vainqueurs du groupe A contre deuxièmes du groupe C – (Eden Park, Auckland)

50 – Vainqueurs du groupe C contre les finalistes du groupe A – (Wellington Regional)

Samedi 6 août

51 – Vainqueurs du groupe E contre deuxièmes du groupe G – (Sydney Football Stadium)

52 – Vainqueurs du groupe G contre deuxièmes du groupe E – (Rectangulaire de Melbourne)

Dimanche 7 août

53 – Vainqueurs du groupe B contre deuxièmes du groupe D – (Stadium Australia, Sydney)

54 – Vainqueurs du groupe D contre deuxièmes du groupe B – (Lang Park, Brisbane)

Lundi 8 août

55 – Vainqueurs du groupe F contre deuxièmes du groupe H – (Hindmarsh, Adélaïde)

56 – Vainqueurs du groupe H contre deuxièmes du groupe F – (Rectangulaire de Melbourne)

BRACKET – QUARTS DE FINALE

Jeudi 11 août

57 – Gagnants de 49 contre Gagnants de 51 – (Régional de Wellington)

58 – Gagnants de 50 contre Gagnants de 52 – (Eden Park, Auckland)

Vendredi 12 août

59 – Gagnants de 53 contre Gagnants de 55 – (Lang Park, Brisbane)

60 – Vainqueurs de 54 contre Vainqueurs de 56 – (Stadium Australia, Sydney)

SUPPORT – DEMI-FINALES

Lundi 15 août

61 – Vainqueurs de 57 contre Vainqueurs de 58 – (Eden Park, Auckland)

Mardi 16 août

62 – Vainqueurs de 59 contre Vainqueurs de 60 – (Stadium Australia, Sydney)

SUPPORT – TROISIÈME PLACE

Vendredi 19 août

63 – Perdants de 61 contre Perdants de 62 – (Lang Park, Brisbane)

PARENTHÈSE – FINALE

Samedi 20 août

64 – Vainqueurs de 61 contre Vainqueurs de 62 – (Stadium Australia, Sydney)