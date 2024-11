Classement et analyse offensifs de la semaine 10 des Colts d’Indianapolis : un lecteur fait des merveilles

Chaque semaine pendant la saison, je passerai en revue les données de la saison précédente Colts jeu et analyser les chiffres pour former une sorte de récit de « ce qui s’est passé », ainsi que comparer les Colts contre toutes les autres équipes de la ligue. Pour un glossaire des statistiques répertoriées, référence Statistiques de la saison . Grâce à Référence du football professionnel , NFL.com , Les étrangers du football , et le Projet nflFastR pour être d’excellentes sources de données hebdomadaires.

Dans une partie à 12 drives, il n’en faut pas beaucoup pour que votre adversaire accumule 23 points, surtout lorsque votre attaque lui offre essentiellement 7 de ces points. Cependant, la défense des Colts a fait un travail admirable pour contenir l’offensive de Houston.

Les Colts ont maintenu les Texans à un taux de réussite de 67,7 %, ce qui représente un effort défensif du 70e centile. Ils ont laissé les Texans entrer dans la zone rouge sur 5 drives, mais les ont limités à un panier sur 3 et ont forcé un revirement sur un autre.

TOTAUX DE L’ÉQUIPE

1,92 points défensifs par entraînement classent la défense des Colts au 10e rang des meilleurs de la semaine, tandis que l’adversaire DSR était au 7e rang le plus bas. Indy a maintenu Houston au 11e rang le plus bas avec 5,2 verges par jeu, ce qui a contribué à limiter leur capacité à obtenir les premiers essais (11e plus bas 1er/pli).

C’est un bon effort qui a contribué à faire passer le classement défensif des Colts du 17e au 14e rang en PPD, mais ils restent coincés au 21e rang dans le DSR adverse.

TOTAUX DE RÉUSSITE

Contre la passe, les Colts étaient dans la moyenne. CJ Stroud a été classé au 14ème rang des EPA les plus bas par baisse et à égalité au 15ème taux de réussite le plus bas. Stroud a eu peu de succès pour déplacer les chaînes lors des dropbacks, avec seulement le 13e taux de conversion le plus élevé et il a constaté que son efficacité en verges était plafonnée à 15e yards nets par dropback.

Sur l’année, cela fait grimper les Colts d’une place à la 21e place en défense contre la passe.

TOTAUX D’URGENCE

Les Colts ont été bons contre la course, forçant les Texans au 9e pire taux de réussite de Rush. Ils n’ont cédé que 3,3 yards par course (11e plus bas), ce qui a permis de maintenir le taux de conversion à seulement 17,2 % (8e plus bas).

Ils continuent de lutter pour arrêter le transport explosif, mais forcer un échappé perdu a aidé à contrer cela et l’EPA des Texans par transport était le 3ème pire de la semaine 8.

Au cours de la saison, la défense contre la course des Colts grimpe d’une place au 10e rang contre la course.

CONCLUSION ET REGARD SUR L’AVENIR

Même si cela s’est terminé par une défaite, ce fut une bonne performance de la défense. En l’absence du choix d’Anthony Richardson à la fin de la première mi-temps, cela aurait pu être un match de 16 points pour les Texans, ce qui aurait été leur deuxième total de points le plus bas de l’année.

Sur la saison, la défense se situe juste autour de la moyenne.

Le prochain défi est une attaque difficile du Minnesota. Les Vikings obtiennent le 11e plus grand nombre de points par drive (2,23 PPD) sur un taux de réussite au 16e drive pas aussi impressionnant (70,3 % DSR). Ils ont bénéficié d’une bonne position de départ (11e), mais ont eu des problèmes de turnover (10e).

D’une manière ou d’une autre, Sam Darnold a réussi à remporter le 10e meilleur EPA par dropback de n’importe quel QB de départ. À cela s’ajoute un 11e meilleur taux de réussite de passes, de sorte qu’il ne vit pas de jeux explosifs, mais simplement de déplacer constamment les chaînes (11e meilleur 1er %). La seule vraie faiblesse que je vois dans ses chiffres est qu’il garde le ballon longtemps, ce qui entraîne de nombreux sacs. Il est le 7ème QB le plus sous pression et les Colts doivent capitaliser sur cela.

Le jeu de course du Minnesota n’est pas très bon. Ils ont le 23e taux de réussite adj Rush, gagnant seulement 3,9 verges par course (11e le plus bas) et le 6e pire taux de conversion sur les courses. Si notre défense peut contenir les attaques explosives, nous avons une chance de faire du Minnesota une attaque unidimensionnelle.