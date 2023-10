Classement du top 10 du football universitaire 2023 : les 10 meilleures équipes de Joel Klatt après la semaine 7

Joël Klatt Analyste de football universitaire

Nous sommes à la moitié du mois d’octobre et il est possible que nous venions d’assister au match de l’année entre Washington et l’Oregon.

Il y a eu beaucoup d’intrigues avant la confrontation dans le top 10 du week-end dernier entre les Huskies et les Ducks, et cela a certainement été à la hauteur du battage médiatique. Michael Penix Jr. a lancé 302 verges et quatre touchés pour mener Washington à une victoire palpitante de 36-33 contre l’Oregon dans un match incroyable pour le football universitaire.

Dans d’autres actions, le Michigan a remporté une victoire dominante sur l’Indiana, l’État de Floride a dépassé Syracuse et l’État de l’Ohio a semblé impressionnant lors d’une victoire contre Purdue.

Cela dit, voici un aperçu de mon top 10 après la semaine 7 de la saison de football universitaire.

1. Bouledogues de Géorgie (La semaine dernière : 1)

Enregistrer: 7-0

Résultat de la semaine 7 : Vaincu Vanderbilt, 37-20

La Géorgie a joué comme la Géorgie samedi, et c’est pourquoi les Bulldogs sont toujours n°1. C’est une équipe qui sera mise à l’épreuve avec l’ailier rapproché All-American Brock Bowers qui se blessera à la cheville. Il devrait subir une intervention chirurgicale et sera probablement absent pendant au moins un mois, au moment même où le calendrier de la Géorgie commence à s’améliorer. Bowers mène tous les bouts serrés du pays pour les attrapés (41) et les verges sur réception (567).

Le titulaire de première année Carson Beck fera face à plus de pression sans sa principale menace de passe sur le terrain. Cependant, c’est un signe positif que le jeu de course de la Géorgie s’est amélioré ces derniers temps. Les Bulldogs ont totalisé 291 verges au sol lors de la victoire contre Vanderbilt.

2. Carcajous du Michigan (La semaine dernière : 2)

Enregistrer: 7-0

Résultat de la semaine 7 : Vaincu l’Indiana, 52-7

Après avoir démarré lentement samedi, les Wolverines ont marqué 52 points consécutifs à la manière typique des boa constrictor. Nous en sommes à sept matchs de la saison et les Wolverines n’ont pas encore accordé plus de 10 points dans un match cette année.

Le partant de deuxième année, JJ McCarthy, continue de jouer à un très haut niveau cette saison. Il est désormais à égalité avec le quart d’Oklahoma Dillon Gabriel pour la deuxième meilleure cote Heisman du pays. McCarthy complète 78,2% de ses passes cette saison et a été très impressionnant, même s’il n’en lance pas autant que les autres meilleurs QB du pays.

Faits saillants des Indiana Hoosiers contre les Michigan Wolverines n°2

3. Séminoles de l’État de Floride (La semaine dernière : 3)

Enregistrer: 6-0

Résultat de la semaine 7 : Syracuse vaincu, 41-3

Les Seminoles se sont occupés des affaires samedi, battant l’ennemi de l’ACC Syracuse, 41-3. Les Seminoles ont totalisé 535 verges en attaque sans Johnny Wilson, qui a mené l’équipe en matière de réceptions avant le match de samedi contre les Orange. Mais créer de gros jeux dans le jeu de passes ne pose aucun problème lorsque vous avez Keon Coleman sur le terrain. L’ancien receveur de l’État du Michigan est l’un des meilleurs receveurs de passes du pays, et il a montré pourquoi samedi, accumulant neuf attrapés pour 140 verges et un touché, dont l’un des meilleurs attrapés que nous ayons vus toute la saison.

4. Oklahoma Tôt (La semaine dernière : 4)

Enregistrer: 6-0

Résultat de la semaine 7 : Inactif

L’Oklahoma reste au n ° 4 pendant une semaine de repos. C’est une très bonne équipe de football. Cette victoire contre le Texas a été formidable, et maintenant, l’Oklahoma a cette dernière moitié de saison pour potentiellement accéder aux séries éliminatoires. Non seulement les Sooners contrôlent leur propre destin, mais ils se sont également offert une certaine marge de sécurité grâce à cette victoire mémorable lors du Red River Showdown. Cependant, ce groupe n’a peut-être même pas besoin de ce coussin car, dans l’état actuel des choses, Gabriel et les Sooners n’ont plus une seule équipe classée sur leur calendrier.

L’Oklahoma réussit une surprise MASSIVE contre le Texas lors de la fusillade de la rivière Rouge

5. Buckeyes de l’État de l’Ohio (La semaine dernière : 6)

Enregistrer: 6-0

Résultat de la semaine 7 : Vaincu Purdue, 41-7

J’ai été très impressionné par la façon dont Ohio State a joué contre Purdue sur la route sans un grand nombre de joueurs offensifs, dont Emeka Egbuka et TreVeyon Henderson. Les Buckeyes en étaient à leur quatrième porteur de ballon, et ils allaient toujours là-bas et s’occupaient des affaires, en particulier en défense. La défense de Jim Knowles a limité les Boilermakers à 257 verges totales en attaque et à 3 sur 17 au troisième essai. Marvin Harrison Jr. a connu un autre gros match, récoltant six attrapés pour 105 verges et un touché dans la victoire.

6. Penn State Nittany Lions (La semaine dernière : 5)

Enregistrer: 6-0

Résultat de la semaine 7 : Vaincu UMass, 63-0

C’est une équipe qui a géré ses affaires samedi lors d’une victoire dominante par blanchissage de 63-0 contre UMass. Oui, les Minutemen ont une fiche de 1-7 cette saison, mais cette défense de Penn State est réelle. Les Nittany Lions limitent leurs adversaires à seulement 193,7 verges par match, ce qui les classe au premier rang au pays, et à seulement 8,0 points par match, ce qui les classe au deuxième rang national derrière le Michigan.

L’équipe de James Franklin a remporté 11 matchs consécutifs depuis la défaite contre Ohio State la saison dernière. Les Nittany Lions ont une énorme opportunité ce week-end de montrer clairement qu’ils sont une force avec laquelle il faut compter en tant que prétendant légitime au championnat national.

7. Huskies de Washington (La semaine dernière : 7)

Enregistrer: 6-0

Résultat de la semaine 7 : A battu l’Oregon, 36-33

La victoire de Washington contre l’Oregon a été un match incroyable, et c’était incroyable pour le football universitaire, comme tout grand match l’est. Mais cela fait très longtemps que nous n’avons pas eu beaucoup de ces environnements sur la côte Ouest. Nous avions deux excellentes équipes classées dans le top 10 dans un environnement incroyable. C’est l’un de mes endroits préférés. Les fans de Husky l’apportent tout le temps. C’est l’un des stades les plus bruyants du football universitaire. Je pensais que cela manquait au jeu pendant la majeure partie de la décennie.

Une équipe sur route aurait-elle pu gagner dans cet environnement samedi ? Je ne suis pas totalement sûr. Bien sûr, Washington est vraiment bon et Michael Penix Jr. est un excellent quart-arrière qui est certainement en tête pour Heisman. Mais le bruit et le cadre, à mon avis, étaient sans égal.

Je suis très frustré envers moi-même que Washington n’ait pas été mieux classé. C’était une question difficile. Le problème était que tout le monde devant lui avait soit une semaine de repos (et je ne vais pas pénaliser l’Oklahoma après sa victoire la semaine dernière), soit gérait ses affaires avec brio.

Michael Penix Jr. mène Washington à une victoire incroyable contre l’Oregon

8. Canards de l’Oregon (La semaine dernière : 8)

Enregistrer: 5-1

Résultat de la semaine 7 : Perdu contre Washington, 36-33

Dan Lanning va être agressif. Il va foncer sur des conversions à deux points. Il va y aller lors des quatrièmes essais. Les conversions manquées en quatrième position étaient la conversation avec les pertes de l’Oregon l’année dernière. Cela a fini par être le cas samedi puisqu’ils n’ont pas réussi au quatrième essai.

Même en cas de défaite, j’étais toujours impressionné par cette équipe de l’Oregon. Je n’ai pas fait descendre l’Oregon, et aussi grande victoire soit-elle pour Washington, ne pensons-nous pas que le résultat aurait été différent si elle avait été jouée dans l’Oregon ? Les Ducks les ont dominés pendant des périodes dans ce match. Leur défense avait un très bon plan en seconde période. J’aime toujours beaucoup l’Oregon et tout est encore devant lui pour participer aux éliminatoires du football universitaire.

9. Talons de goudron de Caroline du Nord (La semaine dernière : 10)

Enregistrer: 6-0

Résultat de la semaine 7 : Vaincu Miami (FL), 41-31

La Caroline du Nord avait l’air fantastique. Les Tar Heels vont faire une course légitime pour le titre ACC. Lorsque vous regardez non seulement leur emploi du temps, mais aussi la composition de leur équipe, cela suggère que c’est une équipe qui peut vraiment faire du bruit. Drake Maye est un excellent quarterback. Tez Walker est une excellente cible à l’extérieur. Ils ont une très bonne course aux passes. Ils ont un entraîneur-chef incroyablement expérimenté. Ils sont rapides. Faites juste attention à UNC. J’ai été vraiment impressionné par les Tar Heels et j’ai le sentiment qu’ils affronteront les Seminoles pour le titre ACC.

dix. Longhorns du Texas (La semaine dernière : non classé)

Enregistrer: 5-1

Résultat de la semaine 7 : Inactif

Je pense toujours que le Texas est une très bonne équipe de football, même s’ils ont perdu contre l’Oklahoma. Je pense également que cette équipe a de bonnes chances d’atteindre le match de championnat Big 12 avec une place dans les éliminatoires du football universitaire en jeu. Quinn Ewers a dépassé les 300 verges lors de quatre des six matchs des Longhorns cette saison, y compris cette performance impressionnante lors de la victoire de l’équipe contre l’Alabama. Et même si le Texas n’a pas connu sa meilleure journée lors de la défaite contre l’Oklahoma, je crois toujours aux Longhorns sur la ligne de mêlée, qui pourraient mener cette équipe à Dallas.

Joel Klatt est l’analyste principal des matchs de football universitaire de FOX Sports et l’animateur du podcast « Le spectacle de Joel Klatt. » Suivez-le sur Twitter à @joelklatt et abonnez-vous au « Joel Klatt Show » sur YouTube .