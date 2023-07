Classement du tapis rouge du MLB All-Star Game: mise en évidence des mieux habillés du jeu

C’est encore une fois cette période de l’année où nous regroupons les obsédés de la mode collectifs de notre verticale, mettons nos chapeaux de classement et attendons la poignée de commentaires « Je m’en fiche de ça » à remplir ci-dessous. Voici la chose, cependant : nous faire souciez-vous de cela. Dans une saison qui a vu le baseball tenter de se réinventer avec de nouvelles règles et faire un effort concerté pour attirer une base de fans plus jeune – et plus globale –, une chose est devenue claire. Bien commercialiser le jeu et ses joueurs est un élément important de la stratégie de croissance de la ligue et de la santé à long terme du sport.

Ainsi, bien que cela puisse faire mal à certains de nos lecteurs de voir un classement des hommes de baseball bien habillés (et il n’est pas trop tard pour revenir en arrière maintenant !), Ces gars-là étaient pratiquement faits pour avoir l’air cool dans les vêtements, et l’ignorer serait à la limite du journalisme. faute professionnelle. Pensez à cela alors que nous faisons notre part alors que nous mettons en évidence les plus grands noms et personnalités de la ligue fléchissant leurs côtelettes vestimentaires sur une scène majeure.

Et bien qu’il n’ait pas été facile de réduire notre liste de favoris à seulement 10, nous – L’athlétisme Les rédacteurs en chef de la MLB Kaci Borowski, Lauren Comitor et Kamila Hinkson, avec une apparition en tant qu’invité de l’écrivain national et directeur général résident Jim Bowden, ont fait de notre mieux et ont également remis des récompenses supplémentaires à ceux qui ont vraiment impressionné. Voici les looks qui nous ont le plus plu.

trop petit . pic.twitter.com/vA5TdJ00LU — Ronald Acuña Jr (@ronaldacunajr24) 11 juillet 2023

Le premier aperçu que j’ai eu de cette tenue était alors qu’il s’attardait en arrière-plan d’une interview en direct sur le tapis rouge et je le savais déjà. Je ne pouvais pas voir grand-chose au-delà des bretelles sur le revers et de la couleur rose bonbon mais qui que ce soit, c’était déjà un cadenas qu’il allait mettre sur la liste. L’ajustement sur cette chose est incroyable et il est si soigneusement conçu – c’est à la fois joli et percutant, élégant et irrévérencieux en même temps. Le collier m’a fait éclater de rire. Trucs MVP ! — Kaci Borowski

Tout à ce sujet est le feu. La couleur. La façon dont il scintille dans la lumière. La Coupe. Le👏🏿 Cou👏🏿 Dentelle👏🏿. Il n’a pas déçu. – Kamila Hinkson

Le rose bubblegum est toujours un gagnant (voir: Santiago Espinal l’année dernière), et le détail de la sangle superposée sur le costume – ainsi que sa cohérence avec la robe de son rendez-vous – est charmant. Le collier est superbe en lui-même, mais le fait qu’il son fils arborait une version miniature vraiment volé la vedette. — Lauren Comitor

C’était ma tenue n ° 1 sur le tapis rouge. Ronald avait fière allure dans le costume rose personnalisé avec des bretelles uniques devant et pendait un collier de mouche de lui-même, mais obtient également des points pour correspondre avec sa femme. — Jim Bowden

Ajustement parfait. Aucune note. pic.twitter.com/xnzzozuohT – Marins de Seattle (@Mariners) 11 juillet 2023

Julio sait ce qui fonctionne pour lui. L’année dernière, nous lui avons attribué le mérite d’être apparu sur le tapis rouge dans une paire de pyjamas gris soyeux qui ressemblaient au pyjama formel le plus cool imaginable. Il est maintenant de retour avec un autre kit aux tons neutres, cette fois dans un motif tissé très tendance. Les bijoux sont amusants et un peu inattendus et l’énergie est incomparable. Un héros local ! — Ko

C’est le moment de Julio, et il s’habille comme ça aussi. Il n’a peut-être pas gagné le Home Run Derby, mais ce look est un gagnant pour moi. L’ensemble texturé est tout simplement cool, et les détails sur les lunettes de soleil complètent parfaitement le tout. — CL

Glacé 🥶 pic.twitter.com/Nx7y6ESpxt – White Sox de Chicago (@whitesox) 11 juillet 2023

Bénis le mollet droit de Luis pour ne pas agir tellement qu’il ne pouvait pas marcher sur le tapis rouge parce que, seigneur… nous méritions de voir cette tenue. – KH

Un costume noir n’est pas toujours le plus excitant, mais le look sans chemise est le moyen idéal pour Luis de montrer ce bling. La montre seule est aveuglante ! — CL



(Mary DeCicco / MLB Photos via Getty Images)

Ce que j’aime à ce sujet, c’est qu’il est simple mais pointu. Les proportions sont excellentes, les lunettes de soleil sont propres… cela ressemble à une version surélevée et mise à jour de l’esthétique Miami Vice. Assez détendu pour un tapis rouge de jour mais assez raffiné pour affronter le moment. — Ko

Le blanc est-il l’absence de couleur ? Le noir est-il l’absence de couleur ? Ne me demandez pas, j’ai à peine réussi la physique au lycée. Mais en tant que personne qui aime généralement les looks qui utilisent des couleurs vives, cette combinaison a facilement attiré mon attention. Cette veste pourrait-elle mieux lui aller ? Il a l’air carrément fringant. – KH



(Daniel Shirey / MLB Photos via Getty Images)

L’évolution du tapis rouge de Nolan au fil des ans est impressionnante et il a vraiment intensifié son jeu. Bien que je n’aime pas la combinaison de couleurs, je dois apprécier les accessoires pointus qui ajoutent à ce look frais et cool. — LC

Votre as ne pourrait jamais. pic.twitter.com/ne0VvQMGDQ – Diamondbacks de l’Arizona (@Dbacks) 11 juillet 2023

Étant donné le lieu du match des étoiles de cette année, il était probablement un peu difficile pour les joueurs de savoir exactement quoi porter. Contrairement à des endroits comme LA, Miami et New York, il n’y a pas de modèle évident pour l’énergie et l’esthétique de l’événement. Cela est devenu clair en regardant la variété de looks que nous avons vus sur le tapis rouge – certains joueurs sont devenus formels ou flashy tandis que d’autres l’ont joué cool et décontracté. Zac a fait un peu de la colonne A et un peu de la colonne B, avec beaucoup de succès. La palette de couleurs est nette, la coupe est agréable, le pull Gucci est un point culminant et, plus important encore, il semble s’être amusé à tout assembler. « J’ai eu la vision », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a posé des questions sur le look. Nous aimons le voir. — Ko

Ai-je dit cela dans le chat du groupe de classement ?

Oui. Est-ce que je le pensais ? Je l’ai fait. Est-ce que j’aime le costume d’inspiration brocart doré d’Adley ? Je ne sais pas! Mais il a l’air super confiant, et c’est la chose la plus importante. C’est exactement le bon moment pour un grand swing et notre gars l’a pris (puis est probablement passé de l’autre côté et a tout recommencé). Il a l’air à l’aise là-dedans et cela l’a aidé à se démarquer de la foule. Dans l’ensemble, un ajustement respectable! — Ko

Est-ce que j’aime ce motif ? Pas vraiment. Est-ce que je respecte l’enfer d’une jeune star qui sort de sa zone de confort et porte quelque chose comme ça sur son premier tapis rouge ASG ? Cent pour cent. – KH

Écoutez, nous pouvons tous convenir qu’Adley a fait quelque chose de très cool lundi soir lors de son apparition au Derby. Cela s’est-il traduit sur le tapis rouge ? Je n’en suis franchement pas sûr ! Il * essaie * d’avoir du swag. Cela veut-il dire qu’il a du swag ? Pas nécessairement! Mais ça compte pour quelque chose. — CL

Troisième place de la nuit pour moi – un look chic avec le blanc cassé et l’or mélangés. — J. B.



(Daniel Shirey / MLB Photos via Getty Images)

Le costume à motifs de Luis parvient à être subtil mais toujours éclatant grâce à sa jolie couleur prune. Et, bien sûr, des diadèmes FTW ! — LC

Le col mandarin ici est une si belle touche – il aide à garder les choses simples et permet au motif du costume de briller. — Ko



(Daniel Shirey / MLB Photos via Getty Images)

Je suis une ventouse pour le velours, alors naturellement, j’adore le costume pointu de Freddie. Les gens devraient porter plus de velours (ok, peut-être pas en été, mais quand même) ! — CL

Je ne savais pas qu’il était possible de faire en sorte que Freddie ait l’air encore plus musclé qu’il ne l’est naturellement, mais ici, il prouve qu’un look monochrome ajusté peut aider à allonger vos proportions, même si vous mesurez déjà 6 pieds 5 pouces. — Ko

10. Mookie Betts

.@mookiebetts est micro pour le fond du 1er ! 🎙 Plus tôt dans la journée, il a apporté quelques 🔥 au @T Mobile Tapis rouge! pic.twitter.com/ao6OMKdyKk – Réseau MLB (@MLBNetwork) 12 juillet 2023

Bien qu’il ait fière allure, je suis un peu triste que Mookie ait accidentellement laissé le chapeau à la maison. Cela aurait vraiment aidé à compléter le look. — Ko

Nous aimons une veste tendance ! Le look de Mookie est simple mais élégant. — LC

Mentions honorables

Meilleur modèle économique : Shohei Ohtani

Shohei Ohtani lors de sa séance photo sur le tapis rouge #AllStarGame pic.twitter.com/owR2vMP5CB – MLB Life (@MLBLife) 11 juillet 2023

Il semble que Shohei soit fan d’un look monochrome. L’année dernière, la couleur de choix était le vert. Cette année, il fait… gris. L’homme a même fière allure en mangeant des Funyuns à l’arrière d’un bus, mais j’espère que l’année prochaine, il ira avec quelque chose d’un peu plus amusant. — KH

Est-ce que Shohei a l’air bien? Oui toujours). Est-ce que Shohei a l’air d’essayer de me vendre quelque chose lors d’une conférence quelconque ? Oui aussi. (J’achète!) Cela ne veut pas dire que nous l’aimons moins. — LC

Le look le plus classe de la nuit. — J. B.

Le plus sur la marque : Lourdes Gurriel

Est-ce élégant? Non. Mais c’est brillant et c’est bruyant et vous ne pouvez pas le manquer, alors, bien sûr, j’ai vraiment adoré. Et puis j’ai réalisé que le motif était composé d’ananas. Vous savez, comme dans le pouvoir de la piña – la devise inspirée de la coiffure de Lourdes. Une famille de petites piñas? Une tenue que je n’arrête pas de regarder et qui me fait rire aux éclats ? Oui s’il te plaît. — KH

C’était le look le plus fou de la nuit – bien trop exagéré. — J. B.

Le plus tactile : Vladimir Guerrero Jr.

Comment nous sentons-nous à propos de la coupe du tapis rouge de Vladdy Jr.? 👀🔥 pic.twitter.com/a61gkn97Td – MLB Life (@MLBLife) 11 juillet 2023

C’est assez sauvage mais le travail manuel est incroyable. On respecte le grand swing ! — Ko

Une seconde proche pour moi en tant que meilleur look de la nuit et tout le monde voulait le caresser. — J. B.

Meilleur débit : Bo Bichette



(Daniel Shirey / MLB Photos via Getty Images)

Qui d’autre aurait pu remporter ce prix ? Les cheveux de Bo sont toujours une ambiance, mais les lunettes de soleil et la chemise en soie mettent vraiment ce look au-dessus. — LC

Et nous serions négligents si nous ne soulignions pas tous les incroyables looks familiaux qui ont honoré le tapis rouge de cette année. Il y en avait trop de grands à inclure, mais voici une collection de certains que nous avons aimés, des plus petites stars du baseball.

Petite ligue

Christophe Cano

Le lanceur des Orioles Yennier Cano sur le tapis rouge avec son fils 🥹😂 #AllStarGame pic.twitter.com/u7tdTCvKWy – MLB Life (@MLBLife) 11 juillet 2023

Bébé Cristopher trouvera cette photo hilarante ou totalement embarrassante dans 15 ans. Il n’y a pas de solution intermédiaire. —KH

Les jumeaux Arcia

BONJOUR ARCIA JUMEAUX ❤️❤️ pic.twitter.com/sxZCGiUzwn – Brasseur All-Star (@BlooperBraves) 11 juillet 2023

J’ai très, très mal besoin de ces lunettes de soleil en taille adulte. — Ko

Les Coles

#AllStarGame Festivités avec la famille Cole ✨ pic.twitter.com/7cis7D22Ak – Yankees de New York (@Yankees) 11 juillet 2023

Les Jansens



(Daniel Shirey / MLB Photos via Getty Images)

Les Jansens pourraient-ils mieux paraître ? La teinte pistache est vraiment agréable, et j’aime la façon dont les enfants ont l’air cohérent avec différentes variations du même motif de designer. — LC

Je ne peux pas comprendre à quel point chaque personne sur cette photo est prête pour la caméra. Cela doit vraiment être leur carte de vacances cette année. — Ko

Les Heims



(Daniel Shirey/MLB Photos via Getty Images)

J’aime un bon look de famille aux couleurs coordonnées (mais pas assorties), et les Heims ont parfaitement réussi. — LC

(Photo du haut de Ronald Acuña Jr. : Matthew Grimes Jr. / Atlanta Braves/Getty Images)