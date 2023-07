Classement du tableau de profondeur du football de l’Ohio State: Quels groupes de position Buckeyes sont les plus forts?

Avec seulement quelques semaines avant le camp de pré-saison, c’est le bon moment pour évaluer le tableau de profondeur du football de l’Ohio State et classer les groupes de position.

Cela a été difficile car il y a tellement de raisons d’être optimiste quant à la liste des Buckeyes, même si certaines positions ont une certaine incertitude. Je les ai donc classés en fonction du talent et de la profondeur, mais aussi de la productivité que nous avons déjà vue.

1. Récepteurs larges

Entrées: Marvin Harrison Jr., Emeka Egbuka, Julian Fleming

Réserves à surveiller : Xavier Johnson, Jayden Ballard, Carnell Tate, Brandon Inniss

Si vous pensez que ce n’est pas le meilleur corps de réception du pays, alors vous vous trompez.

Aucun receveur n’est meilleur que Harrison, qui est l’un des meilleurs espoirs de repêchage au poste depuis longtemps. Ensuite, il y a Egbuka, qui pour mon argent est le deuxième meilleur receveur du pays. Ils ont cumulé 2 414 verges et 24 touchés l’an dernier.

Et parce que Brian Hartline recrute à un niveau inégalé par quiconque, il y a Fleming, la recrue de receveur n ° 1 de la promotion 2020, comme troisième option. C’est un trio d’élite qui facilitera la tâche du nouveau quarterback.

Il y a encore plus derrière eux. Johnson peut tout faire, y compris effectuer des courses hors du champ arrière. Son touché au Peach Bowl était un spectacle incroyable à voir et je pense que son talent de réception est parfois sous-estimé en raison de sa qualité d’athlète. Ballard espère entrer dans la rotation avec sa vitesse et ses mains constantes, et les vrais étudiants de première année comme Tate et Inniss rendent également l’avenir incroyablement brillant dans le corps de réception.

2. Secondeurs

Entrées: Steele ChambersTommy Eichenberg

Réserves à surveiller : CJ Hicks, Cody Simon

Je dois admettre que j’avais les secondeurs quelques crans plus bas lorsque j’ai commencé cette histoire, mais plus j’y pensais, plus ils me convainquaient. Ce groupe est d’une profondeur impressionnante.

Est-ce fou de penser qu’Eichenberg est le meilleur secondeur du Big Ten maintenant, avec Jack Campbell parti dans la NFL ? Je ne pense pas. Eichenberg revient avec un potentiel All-America après avoir totalisé 120 plaqués la saison dernière. Chambers, un candidat All-Big Ten, est également de retour après avoir terminé deuxième de l’équipe avec 77 plaqués, plus 6,5 plaqués pour une défaite et deux interceptions.

Une grande raison pour laquelle je pense que la défense de l’Ohio State va être beaucoup plus cohérente cette saison est ces deux-là. Jim Knowles récupère son capitaine à Eichenberg et a également Chambers, qui a eu un bon Peach Bowl et un ressort stellaire avant de se blesser. Ils devraient être en mesure de solidifier le deuxième niveau pour les Buckeyes.

Il y a aussi beaucoup de profondeur derrière les deux partants. Simon, qui a réussi 32 plaqués et deux sacs, est un joueur de niveau débutant, mais avec le retour d’Eichenberg, il devra obtenir des répétitions dans une rotation. Knowles a déclaré qu’il s’attend à tourner davantage au secondeur, ce qui devrait amener Simon sur le terrain. Hicks, une ancienne recrue cinq étoiles, a connu un printemps formidable et sera sur le terrain soit au poste de secondeur, soit au poste hybride «Jack» – ou les deux. Ces quatre-là donnent à Ohio State une profondeur impressionnante dans sa défense de base à deux secondeurs.



Steele Chambers et Tommy Eichenberg donnent à OSU une riche expérience LB. (Joseph Maiorana / USA Today)

3. Les porteurs de ballon

Co-partants : TreVeyon Henderson, Miyan Williams

Réserves à surveiller : Dallan Hayden, Chip Trayanum

C’est fou d’y penser, mais l’État de l’Ohio peut vraiment aller jusqu’à cinq arrières.

Henderson et Williams récolteront le plus de clichés au début de la saison. Je suis toujours convaincu que Hayden est le troisième joueur à quitter le banc, mais je pourrais aussi voir que c’est quelque chose que l’entraîneur des porteurs de ballon Tony Alford joue à chaque match. Trayanum a connu un excellent printemps et Evan Pryor est également de retour sur le terrain.

Mais permettez-moi de prendre ce temps pour faire un petit détour par Henderson. Il y a beaucoup de classements et de listes qui circulent, comme il y en a à chaque intersaison, et Henderson semble être négligé plus qu’il ne devrait l’être. Il avait 571 verges et six touchés l’année dernière, et les gens qui font ces listes de médias sociaux ne considèrent pas vraiment les blessures, si nous sommes honnêtes. Ils voient juste les statistiques, qu’il a peut-être été un peu hésitant à frapper les trous l’année dernière et qu’il n’avait pas l’explosivité de sa première année.

Tout ce que je dirai, c’est qu’il fut un temps où nous pensions que Henderson était l’un des meilleurs porteurs de ballon du pays. La dernière fois qu’il était en bonne santé, il avait 1 248 verges et 15 touchés. Il doit rester en bonne santé cette année – je pense que la rotation de trois arrières aidera – mais Henderson a un talent d’élite et devrait le montrer cette saison.

4. Ligne défensive

Entrées: JT Tuimoloau, Jack Sawyer, Tyleik Williams, Michael Hall Jr.

Réserves à surveiller : Ty Hamilton, Caden Curry, Kenyatta Jackson

Tuimoloau a une saison All-American potentielle à venir. Sawyer, qui joue maintenant uniquement à l’ailier défensif, devrait faire son grand saut en troisième année. Ajoutez à Hall, qui est un joueur de ligne défensif intérieur dangereux à trois technologies, et Tyleik Williams pour maintenir le point de tacle au nez, et les Buckeyes ont une ligne de départ d’élite. Ensuite, il y a Hamilton, qui – comme Simon au secondeur – est essentiellement un démarreur supplémentaire et obtiendra des clichés de niveau débutant au nez et à trois technologies.

Le haut du tableau de profondeur est un grand noyau de joueurs pour commencer l’année, et la profondeur émerge également. Curry a montré à quel point il pouvait être bon sur le terrain l’année dernière et Jackson a été dominant au printemps. Ils donnent à Ohio State quatre ailes défensives dangereuses, des joueurs que je pense que n’importe quelle équipe du pays aimerait avoir. Nous devrons les voir davantage dans les jeux cette année, mais Curry et Jackson ont un potentiel de star. Cette année sera cruciale pour leur développement.

5. Secondaire

Entrées: Les demis de coin Denzel Burke et Jordan Hancock; sécurités Cameron Martinez, Lathan Ransom et Josh Proctor

Réserves à surveiller : Sonny Styles, Davison Igbinosun, Jyaire Brown, Ja’Had Carter

Cet endroit était difficile, parce que j’aime ce que l’ailier serré Cade Stover apporte à l’offensive de l’Ohio State. J’ai tendance à penser qu’il n’y a pas plus de deux personnes plus importantes pour le succès de l’attaque. Mais je suis tellement gros sur Burke, Ransom, Martinez et Styles cette année que je ne pouvais pas baisser les DB plus bas.

Maintenant, je sais qu’il y a certaines choses qui n’ont pas encore été prouvées par ce groupe. Ransom a eu quelques mauvais jeux qui ont coûté à Ohio State contre le Michigan et la Géorgie. Martinez aussi. Mais je pense qu’ils rebondissent tous les deux cette saison. Ransom et Martinez ont été formidables au printemps. Bien que je ne sois pas sûr que Martinez conserve la place de sécurité du nickel au début de la saison – les styles ne peuvent pas être négligés – je pense qu’il est dans une bonne année malgré tout.

Burke a joué très bien l’année dernière et se prépare pour une saison qui pourrait le propulser haut dans le repêchage de la NFL au printemps prochain. De Burke à Igbinosun en passant par Hancock et Brown, l’État de l’Ohio a un groupe de coin bien équilibré.

Les Buckeyes avaient besoin de meneurs de jeu à l’arrière et ont obtenu l’aide du portail de transfert à Igbinosun d’Ole Miss et Carter de Syracuse. Bien sûr, le secondaire n’est pas sans poser de questions. Soyons honnêtes : les images des deux derniers matchs de la saison dernière persisteront jusqu’à ce que le secondaire prenne le contrôle d’un match. Ils seront testés cette année par des équipes comme Notre Dame, Maryland et Penn State avant la finale très importante du Michigan.



Ohio State compte sur un grand bond de Denzel Burke et du secondaire. (Joseph Maiorana / USA Today)

6. Extrémité serrée

Entrée: Cuissard Cade

Réserves à surveiller : Joe Royer, Gee Scott Jr.

Stover va être un pro cette fois l’année prochaine, mais en ce moment, son retour donne aux Buckeyes l’un des meilleurs bouts serrés du pays.

Il a capté 36 passes pour 406 verges et cinq touchés la saison dernière et apporte également de la valeur à l’attaque en tant que bloqueur. La seule raison pour laquelle cette position n’est pas plus haute est la profondeur derrière Stover. Ne vous méprenez pas, Scott et Royer ont eu de bons ressorts, mais leur régularité n’a pas encore fait ses preuves.

Scott s’est amélioré l’an dernier, y compris son premier touché, mais il a fait un jeu stupide contre le Michigan et s’est blessé au Peach Bowl. Peut-il devenir une menace sur laquelle l’État de l’Ohio peut compter? J’aime beaucoup Royer, mais nous ne l’avons pas encore vu dans les jeux.

Il est difficile de classer ces postes car le talent et la profondeur de l’Ohio State ne sont égalés que par une poignée d’équipes dans le pays. Le nouvel entraîneur des bouts serrés Keenan Bailey est chargé de développer la profondeur derrière Stover pour assurer l’avenir de la position.

7. Quarts-arrière

Entrée: Kyle McCord ou Devin Brown

Réserves à surveiller : Tristan Gebbia

Honnêtement, je ne savais pas quoi faire du poste de quart-arrière.

D’une part, j’ai fait ces classements par ce qui a déjà été prouvé, donc dans ce cas, nous pourrions simplement mettre les quarts en bas. Mais cela semble irrespectueux pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, le quart-arrière n’est pas une position dont je m’inquiéterai à Ohio State tant que Ryan Day sera l’entraîneur. Lui et l’entraîneur des quarts Corey Dennis font du bon travail pour développer les quarts, et d’après ce que j’ai vu au printemps, ils ont fait du bon travail jusqu’à présent avec McCord et Brown.

Deuxièmement, je pense que du point de vue du talent, McCord et Brown ont ce qu’il faut pour être le partant et ramener l’État de l’Ohio au match de championnat Big Ten.

Enfin, j’ai déclaré publiquement que je pense que la ligne offensive est ma plus grande inquiétude, bien plus que la position de quart-arrière.

Pour l’instant, jusqu’à ce que nous sachions qui prend le relais, je les laisserai ici en raison de l’incertitude concernant le démarreur et de l’inexpérience.

8. Ligne offensive

Entrées: Josh Fryar, Donovan Jackson, Matt Jones, Tegra Tshabola, Carson Hinzman

Réserves à surveiller : Josh Simmons, Enokk Vimahi, Zen Michalski, Jakob James

Jackson et Jones à la garde sont un excellent moyen d’ancrer la ligne offensive, avec Jackson capable d’une saison All-America le propulsant en tant que choix de premier tour de la NFL.

Si j’avais décomposé cela par ligne offensive intérieure et plaqués, l’intérieur serait beaucoup plus élevé, même avec la concurrence au centre entre Hinzman et James. Pour ce que ça vaut, je pense que James mérite la place de départ après le camp de pré-saison, bien qu’il n’ait pas participé aux entraînements du printemps, ce qui donne à Hinzman un avantage pour le moment.

Les tacles sont un peu inquiétants. Je pense que Fryar ira bien au tacle gauche une fois qu’il sera à l’aise dans les matchs. Le tacle droit est l’un des plus gros points d’interrogation de l’équipe. Tshabola a été formidable lors du match de printemps, et si Ohio State veut s’appuyer sur son jeu de course, il pourrait être la réponse car il est physiquement imposant. Mais il y a une vraie concurrence là-bas avec Michalski et Simmons, le dernier transfert de l’État de San Diego. Je veux voir le camp de pré-saison avant de décider ce que je ressens à propos de ce groupe, mais cela va être une question énorme au début de la saison et même pendant qu’elle se poursuit.

Nous en apprendrons beaucoup sur ce groupe dans la série de cinq matchs de Notre Dame, Maryland, Purdue, Penn State et Wisconsin au milieu de la saison.

(Photo du haut de Marvin Harrison Jr. et Emeka Egbuka : Adam Ruff / Icon Sportswire via Getty Images)