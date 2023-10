Classement du football universitaire : pourquoi le Michigan a gagné la première place

Les Wolverines du Michigan n’ont cédé que 30 points en cinq matchs.

Ils ont marqué au moins 30 points dans chaque match qu’ils ont joué, et ils ont remporté trois de leurs matchs avec Jim Harbaugh qui regardait littéralement leurs matchs depuis sa maison tout en purgeant une suspension.

La seule critique qui peut être adressée au Michigan est que les Wolverines n’ont pas affronté une équipe qui présente une menace crédible.

En effet, Rutgers est le meilleur adversaire que les Wolverines aient affronté. Mais ils se sont comportés comme une équipe qui espère jouer pour un titre national – remportant chaque match par au moins 24 points.

Pendant ce temps, ce n’est pas le cas de la Géorgie. Les Dawgs se sont retrouvés dans des combats aériens avec d’abord la Caroline du Sud, et maintenant Auburn.

À chaque match, les Dawgs ont dû revenir par derrière en seconde période pour sceller une victoire contre deux équipes qui auraient la chance de jouer aux quilles cette saison.

À l’heure actuelle, je pense qu’il n’y a pas une seule équipe qui soit un grand favori pour participer aux éliminatoires du football universitaire, et encore moins pour remporter le titre national. Et la Géorgie ressemble à peine à une équipe qui semble pouvoir être le premier programme depuis l’intégration à remporter trois titres nationaux consécutifs.

Et j’ai donc classé chaque équipe en conséquence.

Pourquoi le Michigan pourrait être l’équipe n°1 du pays

Voici mon classement Top 25 après la semaine 6.

1. Michigan (5-0)

Vaincu Nebraska, 45-7

Le Nebraska n’est pas entré sur le tableau avant qu’il ne reste 4:28 à jouer.

2. Géorgie (5-0)

Vaincu Auburn, 27-20

Les Dawgs sont revenus pour gagner après avoir pris les devants à trois minutes de la fin. L’ailier rapproché de l’UGA, Brock Bowers, a capté huit passes pour 157 verges avec un touché.

La Géorgie et Carson Beck devraient-ils s’inquiéter ?

3. état de l’Ohio (4-0)

Inactif

Les Buckeyes accueilleront le Maryland le 7 octobre (midi HE sur FOX et l’application FOX Sports).

4. Texas (5-0)

Vaincu Kansas, 40-14

Le Texas a éliminé son deuxième adversaire du top 24 en quatre semaines avec une victoire décisive contre les Jayhawks sur les Forty Acres.

5. État de Pennsylvanie (5-0)

Vaincu Nord-Ouest, 41-13

Les Nittany Lions ont marqué 31 points en seconde période et limogé le QB des Wildcats à sept reprises.

6. Oregon (5-0)

Vaincu Stanford, 42-6

Les Ducks menaient Stanford seulement 14-6 à la mi-temps. Les Ducks ont accumulé 506 verges dans le cadre d’un programme Cardinal de reconstruction.

7. USC (5-0)

Vaincu Colorado, 48-41

L’USC menait le Colorado 41-14 avec un peu plus de sept minutes à jouer au troisième quart. La défense des Troyens a cédé 564 yards.

Briser la victoire serrée de l’USC au Colorado

8. Washington (5-0)

Vaincu Arizona, 31-24

Michael Penix Jr., candidat au trophée Heisman, a été retenu sans passe de touché, mais il a complété 30 des 40 passes pour 363 verges alors que les Huskies ont remporté la victoire sur la route.

9. État de Floride (4-0)

Inactif

Les Seminoles accueilleront Virginia Tech le 7 octobre.

dix. notre Dame (4-1)

Vaincu Duc, 21-14

Les Fighting Irish ont limité Duke à un seul touché dans chaque mi-temps.

11. Alabama (4-1)

Vaincu État du Mississippi, 40-17

The Tide a limité le quart des Bulldogs Will Rogers à 107 verges par la passe et l’a éliminé à trois reprises.

12. Oklahoma (5-0)

Vaincu État de l’Iowa, 50-20

La défense de l’Oklahoma n’a accordé que cinq touchés en cinq matchs. Les Sooners ont accumulé 50 points ou plus en trois matchs. La prochaine étape est le Texas et la quête pour ramener ce vilain chapeau d’or.

Jayden Gibson de l’Oklahoma brise plusieurs plaqués sur un TD irréel

13. Ole Mademoiselle (4-1)

Vaincu LSU, 55-49

Les Rebels ont réalisé 706 verges offensives. Ils ont également marqué 21 points au premier et au quatrième quart-temps de leur confrontation SEC West.

14. Etat de Washington (4-0)

Inactif

Les Cougars jouent à UCLA le 7 octobre.

15. État de l’Oregon (4-1)

Vaincu Utah, 21-7

La défense des Beavers n’a accordé que 198 verges au total et 57 au sol contre une équipe de l’Utah auparavant invaincue.

Les fans de l’Oregon State prennent d’assaut le terrain après avoir battu l’Utah

16. Caroline du Nord (4-0)

Inactif

Les Tar Heels accueilleront Syracuse le 7 octobre.

17. Duc (4-1)

Perdu à notre Dame, 21-14

Le quart vedette Riley Leonard a quitté le match avec une blessure à la jambe, dont l’état pourrait déterminer combien de temps les Blue Devils resteront sur cette liste.

18. Utah (4-1)

Perdu à État de l’Oregon21-7

Les Utes semblaient malheureux offensivement contre une attaque équilibrée des Beavers. Après quatre victoires sans le quart partant Cam Rising, l’Utah n’a pas pu relever le défi de Corvallis.

19. Miami (4-0)

Inactif

Les Hurricanes accueillent Géorgie Tech le 7 octobre.

20. LSU (3-2)

Perdu à Ole Mademoiselle, 55-49

Après être revenus d’un déficit précoce de 21-7, les Tigers ont mené les Rebels 49-47 avant d’abandonner le TD gagnant avec 43 secondes à jouer.

21. Missouri (5-0)

Vaincu Vanderbilt, 38-21

Mizzou QB Brady Cook a lancé 395 verges avec quatre touchés dans la victoire.

22. UCLA (3-1)

Inactif

Les Bruins accueilleront l’État de Washington le 7 octobre.

23. Kentucky (5-0)

A battu la Floride, 33-14

Le RB britannique Ray Davis a totalisé 280 verges et trois touchés.

24. Maryland (5-0)

Vaincu Indiana, 44-17

Taulia Tagovailoa a réussi 24 des 34 passes pour 352 verges avec cinq touchés dans la victoire. Les Terps ont une fiche de 5-0 pour la première fois depuis 2001, et c’est la première fois que les Terps remportent leurs cinq premiers matchs de la saison par 18 points ou plus.

25. Tennessee (4-1)

Vaincu Caroline du Sud, 41-20

La défense des Vols a limité les Gamecocks à seulement deux sur 15 au troisième essai tandis que l’offensive des Vols a accumulé 477 verges, dont 238 au sol.

RJ Young est un écrivain et analyste de football universitaire national pour FOX Sports et l’animateur du podcast « L’émission numéro un du football universitaire. » Suivez-le sur Twitter à @RJ_Young et abonnez-vous à « The RJ Young Show » sur YouTube .

