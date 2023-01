Classement du football universitaire : notre trop tôt Top 25 pour 2023

RJ Jeune Analyste de football du FOX Sports College

Les Bulldogs de Géorgie n ° 1 ont accumulé plus de 350 verges et 38 points, prenant une avance de 31 points dans la première moitié – Lundi en route vers une victoire 65-7 sur le n ° 3 Texas Christian.

Ce faisant, ils ne sont devenus que la troisième équipe de l’histoire à aller 15-0 et sont devenus le premier champion national consécutif du sport à l’ère des éliminatoires du football universitaire.

Avant la fin de la première mi-temps, le match de championnat national semblait terminé. Maintenant, il ne reste plus qu’à dire que cette équipe UGA n’était pas aussi talentueuse que l’équipe 2021, même si elle a terminé la saison sans défaite. C’est effrayant parce que c’était encore plus dominant.

Cela signifie également que le manteau du roi du sport reste non seulement avec l’UGA, mais que le titre de dynastie semble également être le leur. L’équilibre des pouvoirs dans le football universitaire s’est à nouveau déplacé, non pas de la SEC mais de la SEC West à la SEC East.

Peut-être la plus grande question après avoir vu UGA démolir un finaliste national sans pareil à l’ère CFP et non depuis que l’Oklahoma a été écrasé 55-19 par l’USC de Matt Leinart, comment cette équipe TCU a-t-elle battu le Michigan ?

Quoi qu’il en soit, voici mon top 25 bien trop tôt avant la saison prochaine

1. Géorgie

Le magnifique Stetson Bennett, magiquement magnifique, sera parti après une performance de 304 verges et quatre touchés en remportant un deuxième titre consécutif. Mais l’ailier serré star Brock Bowers sera de retour avec une foule d’autres joueurs talentueux. Quelqu’un peut-il arrêter les Dawgs de Kirby Smart ?

2. Michigan

Le retour de Blake Corum est légitimement choquant. Le choix de premier tour infaillible a choisi de le relancer, donnant aux Wolverines l’occasion de remporter leur troisième titre consécutif dans les Big Ten et de faire leur troisième apparition consécutive dans le CFP.

3. état de l’Ohio

Les Buckeyes renvoient le meilleur receveur large du pays à Marvin Harrison, Jr. Après avoir été battus par le Michigan lors de leur dernier match de la saison régulière, les Buckeyes n’étaient qu’à un but sur le terrain de faire tomber la toute-puissante Géorgie dans le Peach Bowl.

4. USC

Les chevaux de Troie renvoient le vainqueur du trophée Heisman et s’attendent à se battre pour le titre Pac-12 et leur tout premier voyage au CFP.

5. Tennessee

Après avoir perdu Hendon Hooker avec seulement deux matchs à jouer dans la saison, les Vols ont rebondi avec une victoire retentissante contre Clemson dans l’Orange Bowl et se tourneront vers Joe Milton pour s’appuyer sur leur remarquable saison 2022 en 2023.

6. Alabama

Sans Bryce Young, Will Anderson et Jahmyr Gibbs, le Tide pourrait prendre du recul. Mais un pas en arrière pour Nick Saban est trois pas en avant pour presque tout le monde.

7. État de Penn

Les Nittany Lions renvoient le meilleur tandem de tailbacks du pays avec Nick Singleton et Kaytron Allen. Avec Drew Allar derrière le centre, PSU cherchera à se frayer un chemin dans le jeu du titre Big Ten.

8. CGU

Sonny Dykes a réussi à garder ses coordinateurs, et il a toujours ce qu’il pensait être le meilleur quart-arrière du campus – Chandler Morris – qui revient pour aider à ramener les Frogs au CFP.

9. Utah

Avec Cam “Bad Moon” Rising annonçant son retour aux Utes, attendez-vous à ce que l’Utah monte une course vers un troisième titre Pac-12 consécutif dans une ligue qui n’a pas semblé aussi compétitive depuis le début des années.

10. Clemson

Même avec une controverse de quart-arrière en plein essor, Dabo Swinney a réussi à remporter 11 matchs en 2022. Maintenant, avec Cade Klubnik très bien The Guy, les Tigers chercheront à défendre leur titre ACC et à revenir au CFP pour la première fois depuis 2020.

11. Washington

Avec Kalen DeBoer et Michael Penix Jr. à la tête des Huskies, le programme a remporté 11 matchs pour la première fois depuis 2016. Avec ce tandem de retour à Seattle, les Huskies semblent capables de chasser leur première couronne de ligue depuis 2018.

12. notre Dame

Après un début chancelant à l’ère de Marcus Freeman, les Fighting Irish ont terminé en force et ont ajouté un quart-arrière de premier ordre dans le transfert de diplômé de Wake Forest, Sam Hartman. Les Fighting Irish devraient croire qu’ils peuvent gagner 10 matchs ou plus en 2023.

13. État du Kansas

Après avoir été déchiré dans le Sugar Bowl, il est facile d’oublier que l’État du Kansas a remporté 10 matchs et le titre du Big 12 tout en faisant un changement au poste de quart-arrière à la mi-saison. Les difficultés de croissance endurées par Will Howard devraient compenser la perte de Deuce Vaughn au repêchage de la NFL.

14. État de Floride

Après beaucoup de pleurs et de grincements de dents, Mike Norvell a lancé le genre de saison que les fans de FSU attendaient avec des victoires de signature contre LSU et Oklahoma – deux équipes CFP il y a trois ans. Maintenant, avec Jordan Travis fermement planté, les Séminoles devraient se battre pour la couronne de l’ACC.

15. Oregon

Dan Lanning a connu la meilleure année d’un entraîneur-chef pour la première fois en 2022, et il l’a fait après que les Ducks aient été embarrassés par la Géorgie lors de la semaine 1. Si UO peut maintenir cet élan, il peut concourir pour la couronne Pac-12 et un Appel à candidatures en 2023.

16. Wisconsin

Les Badgers sont une équipe en plein essor. Avec Luke Fickell (un brillant esprit défensif) partageant l’espace de la salle avec Phil Longo (un brillant esprit offensif) et l’ancien quart-arrière de la SMU Tanner Mordecai partageant un champ arrière avec Braelon Allen, une couronne de la division Big Ten West n’est pas hors de question.

17. UCLA

Chip Kelly a décroché le quart-arrière cinq étoiles Dante Moore au début de la période de signature, donnant aux Bruins un coup de pouce et l’espoir d’être la meilleure équipe de football universitaire de Los Angeles en 2023.

18. LSU

Brian Kelly a deux quarts-arrière exceptionnels à Jayden Daniels et Garrett Nussmeier qui auront Malik Nabors à lancer des bombes en 2023.

19. Tulane

Suite au meilleur retournement de situation de l’histoire du sport, la Vague Verte renverra son starter au poste de quarterback dans une ligue dont elle est la championne en titre et dans laquelle Cincinnati, Houston et l’UCF ne jouent plus.

20. État de l’Oregon

Les Beavers étaient à un quart-arrière de jouer de manière réaliste pour le titre Pac-12 en 2022. Maintenant, ils ont ajouté DJ Uiagalelei, qui promet de donner une stabilité à l’OSU à un poste.

21. Colorado

C’est Coach Prime Time à Boulder, et les Buffaloes devraient avoir l’air prêts à concourir dans un Pac-12 chargé avec Shedeur Sanders et Travis Hunter chacun basculant le noir et l’or cette saison.

Deion Sanders, Colorado débarque Travis Hunter

22. Oklahoma

Les Sooners viennent de connaître leur première saison perdante depuis que Bill Clinton était à la Maison Blanche. Cette colère, cette déception, les amènera dans une ligue qui comptera plus de membres qu’elle n’en avait lors de sa fondation en 1995. Et il le faudra.

23.Texas

Quinn Ewers sera poussé par le recrue Arch Manning pour sa place de départ sur les Forty Acres, mais attendez-vous à ce que le Texas soit sain et en bonne santé des deux côtés du ballon lors de sa dernière année de compétition Big 12.

24. Iowa

L’Iowa avait besoin d’un quart-arrière pour gérer l’attaque pendant que la défense dominait. En débarquant le transfert du Michigan Cade McNamara, l’entraîneur de Hawkeye Kirk Ferentz a un partant qui a remporté le titre du Big Ten, battu l’État de l’Ohio et joué sur la grande scène du CFP.

25. Kansas

Tout le monde voit venir les Jayhawks maintenant. Lance Leipold a transformé ce programme d’un paillasson, en respectable, en une véritable brique Big 12. Vous pourriez les battre, mais vous allez vous saigner le nez en le faisant.

RJ Young est un écrivain et analyste de football universitaire national pour FOX Sports et l’hôte du podcast “ Le numéro un du football universitaire. ” Suivez-le sur Twitter à @RJ_Young et abonnez-vous à “The RJ Young Show” sur YouTube .

