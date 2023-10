Classement du football universitaire : l’Oklahoma prouve pourquoi il est un concurrent légitime du CFP

RJ Jeune Analyste du football universitaire national de FOX Sports

L’Oklahoma s’est révélé non seulement une menace légitime pour remporter le titre du Big 12 lors de la dernière année des Sooners à la conférence, mais aussi un prétendant légitime aux éliminatoires du football universitaire avec la victoire déclarée de samedi contre le Texas jusqu’alors invaincu.

Les deux programmes entrent dans le match invaincus et 5-0 pour la première fois depuis 2008. Le perdant de ce match en 2008 (Oklahoma) a fini par participer au match pour le titre national. Mais c’était à l’époque du BCS, qui comportait également une division Nord et une division Sud dans le Big 12.

[Oklahoma takes big step: ‘We’re better in every area’]

À l’ère du CFP et avec le calendrier du tournoi à la ronde, les Longhorns peuvent encore trouver un chemin vers le match pour le titre du Big 12 et peut-être obtenir une revanche contre le favori présumé à mi-chemin – l’Oklahoma.

Pour l’Oklahoma, cependant, le revirement de la deuxième année de Brent Venables a déjà été remarquable – un départ 6-0 après une fiche de 6-7 l’année dernière, la première saison perdante des Sooners en près d’un quart de siècle.

La performance de Dillon Gabriel a été impressionnante samedi, puisqu’il est devenu le premier joueur de l’OU à enregistrer 250 yards et 100 yards au sol contre le Texas. Il n’a été surpassé que par la défense de l’OU.

Les Sooners ont enregistré cinq sacs et trois plats à emporter lors de la victoire. Les 12 INT des Sooners en six matchs sont à égalité pour le plus grand nombre de six matchs par une équipe de l’Oklahoma depuis l’équipe du titre national de 2000.

Les Sooners sont réels.

Briser la superbe surprise de l’Oklahoma contre le Texas n°3

Voici mon classement Top 25 après la semaine 6.

1. Michigan (6-0)

Vaincu Minnesota, 52-10

Les Wolverines ont réussi deux choix-six dans une performance étouffante contre les Golden Gophers.

2. Géorgie (6-0)

Vaincu Kentucky, 51-13

Les Dawgs menaient le Kentucky 34-7 à la mi-temps. Il s’agissait de la première avance des doubles champions nationaux en titre à la mi-temps contre un adversaire de la SEC cette saison.

3. état de l’Ohio (5-0)

Vaincu Maryland, 37-17

Marvin Harrison Jr. a mené les Buckeyes à la victoire en déclenchant une séquence de 27-0 en seconde période. Harrison a récolté 163 verges sur réception sur huit attrapés.

4. Oklahoma (6-0)

Vaincu Texas, 34-30

OU QB Dillon Gabriel a totalisé 398 verges avec deux touchés lors d’une victoire par déclaration contre les Longhorns.

5. État de Pennsylvanie (5-0)

Inactif

Les Nittany Lions accueillent Massachusetts le 14 octobre.

6. Oregon (5-0)

Inactif

Les Ducks jouent à Washington le 14 octobre.

7. Washington (5-0)

Inactif

Les Huskies accueilleront l’Oregon le 14 octobre.

8. État de Floride (5-0)

Vaincu Virginie Tech39-17

Le défenseur de la FSU, Trey Benson, a parcouru 200 verges en seulement 11 courses lors de la victoire.

9. USC (6-0)

Vaincu Arizona, 43-41, 3OT

Les chevaux de Troie n’ont jamais semblé particulièrement bons dans celui-ci, car ils ont été dominés 506-365 et ont été arrachés sur 137 verges au sol par le porteur de ballon Jonah Coleman. Pourtant, une victoire est une victoire, et Caleb Williams & Co. sera invaincu alors qu’ils se rendront à South Bend pour un match contre Notre Dame.

Caleb Williams de l’USC montre son caractère insaisissable d’élite sur TD

dix. Texas (5-1)

Perdu à Oklahoma, 34-30

Le Texas avait un passeur de 300 verges (Quinn Ewers), un receveur de 100 verges (Jordan Whittington) et un coureur de 100 verges (Jonathon Brooks), mais n’a pas réussi à remporter la victoire.

Steve Sarkisian, Quinn Ewers et plus sur la défaite du Texas

11. Alabama (5-1)

Vaincu Texas A&M, 26-20

Le quart de l’Alabama Jalen Milroe a enregistré la première performance de passe de 300 verges de sa carrière. Le WR de l’Alabama, Jermaine Burton, a capté neuf passes pour 197 verges lors de la victoire.

12. Louisville (6-0)

Vaincu notre Dame, 33-20

Jawhar Jordan a totalisé 143 verges et deux touchés en 21 courses pour aider à étourdir les Irlandais.

13. Caroline du Nord (5-0)

Vaincu Syracuse, 40-7

Le quart UNC Drake Maye a complété 33 des 47 passes pour 442 verges avec trois touchés. WR Tez Walker a capté six passes pour 43 verges lors de son premier match en tant que Tar Heel.

14. Duc (4-1)

Inactif

Les Blue Devils affronteront North Carolina State le 14 octobre.

15. Ole Mademoiselle (5-1)

Vaincu Arkansas, 27-20

Ulysses Bentley IV a porté le ballon 13 fois pour 94 yards et un TD pour mener les Rebels.

16. État de l’Oregon (5-1)

Vaincu Californie, 52-40

DJ Uiagalelei a réussi 275 verges et cinq touchés lors d’une fusillade surprenante.

17. Utah (4-1)

Inactif

Les Utes accueilleront la Californie le 14 octobre.

18. notre Dame (4-2)

Perdu à Louisville, 33-20

Les Irlandais ont été limités à seulement 44 verges au sol en 28 courses (1,6 verges par course).

19. LSU (4-2)

Vaincu Missouri, 49-39

Le quart du LSU Jayden Daniels a réussi 259 verges et s’est précipité pour 130 de plus, ce qui représente quatre touchés au total dans la victoire.

20. UCLA (4-1)

Vaincu Etat de Washington, 25-17

UCLA a forcé quatre revirements et a conduit le quart-arrière Dante Moore à une victoire sur 22 passes sur 44 pour 290 verges avec un touché et deux INT. UCLA RB Carson Steele a ajouté 140 verges au sol en 30 courses.

Le Pac-12 peut-il envoyer une équipe au CFP après que l’UCLA ait assommé l’État de Washington ?

21. Missouri (5-1)

Perdu contre LSU, 49-39

Cody Schrader a totalisé 114 verges et trois touchés en seulement 13 courses dans la défaite.

22. Kentucky (5-1)

Perdu contre la Géorgie, 51-13

Il est temps pour le groupe de Mark Stoops de se regrouper après un réveil brutal contre les Dawgs.

23. Maryland (5-1)

Perdu contre l’Ohio State, 37-17

A mené l’Ohio State 17-10 au troisième quart avant de céder 27 points sans réponse.

24. Kansas (5-1)

Vaincu l’UCF, 51-22

Les Jayhawks ont totalisé 399 verges en 51 courses avec cinq touchés au sol.

Tous les meilleurs jeux de la victoire du Kansas contre l’UCF

25. Tennessee (4-1)

Inactif

Les Vols accueilleront Texas A&M le 14 octobre.

RJ Young est un écrivain et analyste de football universitaire national pour FOX Sports et l’animateur du podcast « L’émission numéro un du football universitaire. » Suivez-le sur Twitter à @RJ_Young et abonnez-vous à « The RJ Young Show » sur YouTube .

