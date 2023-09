Classement du football universitaire : le Texas fait un bond après avoir époustouflé Bama ; Le Colorado continue de progresser

RJ Jeune Analyste du football universitaire national de FOX Sports

Selon vous, quelles équipes peuvent corriger leurs erreurs ? À qui faites-vous confiance pour se transformer en monstre lorsqu’ils cliquent ?

Si le Michigan et la Géorgie opèrent tous deux à un niveau élevé, vous ferez naturellement plus confiance à l’UGA qu’aux Wolverines, même en reconnaissant la grandeur des deux.

Et puisque nous parlons de confiance, il est peut-être temps d’en mettre enfin un peu au Texas.

C’est ce qu’on appelle le test de la vue. Et les équipes de ce top 25 doivent le réussir.

Et pendant que nous sommes ici : le Pac-12 a une fiche de 20-3 contre des écoles non Pac-12, y compris une équipe 2-0 jouant à Boulder dont vous avez peut-être entendu parler.

Demandez-leur : Croyez-vous ?

RJ Young réagit à la victoire 36-14 du numéro 22 du Colorado contre le Nebraska

1. Géorgie (2-0)

Vaincu État de la balle, 45-3

Les Dawgs ont marqué 31 points au deuxième quart et ont tenu les Cardinals sans but pendant trois quarts.

2. Michigan (2-0)

Vaincu UNLV, 35-7

JJ McCarthy s’est connecté sur 22 des 25 tentatives de passe pour 278 verges et deux touchés tandis que la défense de Wolverine n’a accordé aucun point avant qu’il ne reste 2:52 à jouer.

3. état de l’Ohio (2-0)

Vaincu État de Youngstown, 35-7

Marvin Harrison Jr. a capté sept passes pour 160 verges et deux touchés – en première mi-temps.

Les Buckeyes ont terminé avec plus de 300 yards à la passe et plus de 100 yards au sol.

L’Ohio State lance : Kyle McCord ou Devin Brown ?

4. USC (3-0)

Vaincu Stanford, 56-10

Caleb Williams a réalisé 19 en 22 pour 281 verges et trois touchés. Oui, c’est le même nombre d’inachèvements que de passes de touché.

5. Texas (2-0)

Vaincu Alabama, 34-24

Quinn Ewers a fait la différence lors du match de cette année contre le Tide, tout comme il le faisait lors du match de l’année dernière avant d’être blessé. Il a complété 24 des 38 passes pour 349 verges avec trois touchés.

La défense texane a contribué cinq sacs et deux INT dans la victoire.

Pourquoi les Longhorns sont de RETOUR !

6. État de Pennsylvanie (2-0)

Vaincu Delaware, 63-7

Les Nittany Lions ont accumulé 541 verges offensives – 315 au sol. Nick Singleton a marqué trois touchés au sol dans la victoire.

7. Tennessee (2-0)

Vaincu Austin Peay, 30-13

Joe Milton a réussi 228 verges et a totalisé trois touchés. Les Vols se rendent au Swamp la semaine prochaine pour un match de rivalité contre la Floride.

8. État de Floride (2-0)

Vaincu Miss du Sud, 66-13

Les Noles ont parcouru plus de 300 verges et ont réalisé une moyenne de 8,0 verges par jeu. Ils ont marqué 111 points en deux matchs.

9. Alabama (1-1)

Perdu contre le Texas, 34-24

Jalen Milroe a terminé avec 333 verges au total et deux touchés, mais a pris cinq sacs et lancé deux INT.

dix. Utah (2-0)

Vaincu Baylor, 20-13

Les Utes ont tenu bon tard pour éviter une surprise, mais ils ne sont clairement pas l’équipe qu’ils veulent être sans Cam Rising au poste de quart-arrière.

Nate Johnson et Bryson Barnes se sont combinés pour compléter 12 des 26 passes pour 153 verges avec un INT

11. Washington (2-0)

Vaincu Tulsa, 43-10

Michael Penix Jr. a lancé pour 409 verges avec trois touchés et un INT lors de la victoire contre le Golden Hurricane.

12. Oregon (2-0)

Vaincu Technologie texane, 38-30

Bo Nix a totalisé 405 verges et deux touchés dans la victoire.

L’Oregon résiste à Texas Tech dans une finale sauvage

13. LSU (1-1)

Vaincu État grincheux, 72-10

Les Bayou Bengals ont marqué 28 points au deuxième quart-temps. Jayden Daniels a complété 18 des 24 passes pour 269 verges avec cinq touchés par la passe dans la victoire.

14. notre Dame (3-0)

Vaincu État NC, 45-24

Sam Hartman a lancé 10 touchés en trois matchs. Il a participé à 15 des 24 passes pour 286 verges et quatre touchés contre le premier ennemi Power 5 de ND cette saison.

15. État du Kansas (2-0)

Vaincu Troie, 42-13

Le quart-arrière Will Howard a totalisé 288 verges et cinq touchés dans la victoire.

16. Colorado (2-0)

Vaincu Nebraska, 36-14

Shedeur Sanders a complété 31 des 42 passes pour 393 verges et a totalisé trois touchés dans la victoire.

17. UCLA (2-0)

Vaincu État de San Diego, 35-10

Le véritable étudiant de première année Dante Moore a complété 17 des 27 pour 290 verges avec trois touchés dans la victoire.

18. Oklahoma (2-0)

Vaincu SMU, 28-11

Dillon Gabriel a lancé 176 verges avec quatre touchés dans la victoire.

Les plus tôt gagnent, mais voici pourquoi ils doivent être meilleurs

19. Ole Mademoiselle (2-0)

Vaincu Tulane, 37-20

Les Rebels ont riposté après avoir été menés 17-7 en première mi-temps pour éliminer les champions en titre du Cotton Bowl et ce qui a été le meilleur programme du Groupe des 5 dans ce sport depuis l’année dernière.

20. État de l’Oregon (2-0)

Vaincu Université de Californie à Davis, 55-7

Les Beavers ont dominé les Aggies 450-169 et menaient 38-0 à la mi-temps.

21. Duc (2-0)

Vaincu La Fayette, 42-7

Les Blue Devils ont accumulé 515 verges au total dans la victoire.

22. Iowa (2-0)

Vaincu État de l’Iowa, 20-13

L’Iowa n’a cédé que 27 points lors de ses deux premiers matchs.

Faits saillants : l’Iowa remporte une victoire décisive contre l’État de l’Iowa

23. Caroline du Nord (2-0)

Vaincu État des Appalaches, 40-34 en 2OT

Omarion Hampton a totalisé 234 verges et trois touchés en seulement 26 courses alors que les Heels s’échappaient.

24. Miami (2-0)

Vaincu Texas A&M, 48-33

Tyler Van Dyke est devenu le premier quart-arrière de Miami de l’histoire de l’école à lancer cinq touchés par la passe contre un adversaire classé.

Quelle est la prochaine étape pour Jimbo Fisher ?

25. Clémson (1-1)

A battu Charleston Southern, 66-17

Cade Klubnik a complété 28 des 37 passes pour 315 verges, avec quatre touchés et un choix.

RJ Young est un écrivain et analyste de football universitaire national pour FOX Sports et l’animateur du podcast « L’émission numéro un du football universitaire. » Suivez-le sur Twitter à @RJ_Young et abonnez-vous à « The RJ Young Show » sur YouTube .

