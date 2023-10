Classement du football universitaire : le Michigan devance la Géorgie pour la première place, Louisville s’envole dans CBS Sports 133

Le Michigan a dépassé la Géorgie pour devenir la nouvelle équipe n°1 dans notre classement mis à jour du football universitaire, battant les Bulldogs d’un point de vote dans la mise à jour CBS Sports 133, notre classement complet de chaque équipe FBS. Bien que le changement de nom et de logo en haut soit spectaculaire en apparence, le Michigan supplantant la Géorgie n’est pas une réponse directe aux résultats de la semaine 6 – qui comprenaient sans doute la meilleure performance de la saison non seulement pour les Dawgs dans leur ensemble, mais pour plus d’autres. spécifiquement Carson Beck sous le centre et plus encore, la poursuite d’une tendance de plusieurs semaines de remaniements dans le top cinq.

Il y a deux semaines, c’était la première fois de la saison que la Géorgie n’obtenait pas la majorité des votes pour la première place, quatre équipes différentes entrant toutes dans le débat n°1. La semaine dernière, quatre équipes différentes ont accédé aux six premières places du classement, y compris le retour du Michigan au deuxième rang. Désormais, les Wolverines ont pris la première place après une victoire dominante de 52-10 au Minnesota.

La Géorgie, bien sûr, est toujours tenue en haute estime par nos électeurs, au deuxième rang, suivie par l’État de Floride, l’État de l’Ohio et Washington pour compléter le top cinq. L’Oklahoma est l’un des grands joueurs en tête du classement, grimpant de cinq places au n ° 6 après sa victoire épique de dernière minute au Red River Rivalry contre le Texas. Les Longhorns, quant à eux, ont perdu six places au 9e rang après leur première défaite de la saison.

La plus grande progression dans le top 25 a été Louisville, qui s’est hissée au 13e rang après s’être améliorée à 6-0 avec une victoire contre Notre Dame samedi. Il a fallu quelques semaines à nos électeurs pour adhérer au départ invaincu de Jeff Brohm, mais au cours des deux dernières semaines, les Cardinals ont gagné 15 places entre une victoire sur la route à NC State et la victoire sur les Fighting Irish. Notre Dame reste juste dans le top 20 après la défaite, en baisse de neuf places au 19e rang. Pour en savoir plus sur les ajustements hebdomadaires notables non seulement dans le top 25 mais tout au long de CBS Sports 133, consultez le rapport du Mover ci-dessous. le top 25 du classement.

Les experts du football universitaire de CBS Sports et de 247Sports contribuent chaque semaine aux bulletins de vote, dont la moyenne est établie pour notre classement. Vous pouvez voir le top 25 ci-dessous et le 26-133 sur notre page de classement.

1 Michigan 6-0 2 2 Géorgie 6-0 1 3 État de Floride 5-0 5 4 état de l’Ohio 5-0 4 5 Washington 5-0 6 6 Oklahoma 6-0 11 7 Oregon 5-0 7 8 État de Penn 5-0 8 9 Texas 5-1 3 dix USC 6-0 9 11 Caroline du Nord 5-0 14 12 Alabama 5-1 12 13 Louisville 6-0 23 14 Duc 4-1 17 15 Ole Mademoiselle 5-1 15 16 État de l’Oregon 5-1 19 17 UCLA 4-1 27 18 Etat de Washington 4-1 13 19 notre Dame 5-2 dix 20 Utah 4-1 21 21 Tennessee 4-1 22 22 LSU 4-2 29 23 Kentucky 5-1 18 24 Aviation 5-0 32 25 Missouri 5-1 20

Les plus grands déménageurs

N°55 Georgia Tech (+21) : Il s’agit d’un cas classique de coup du lapin dans les classements ; nos électeurs ont perdu 22 places pour les Yellow Jackets la semaine dernière après une défaite contre Bowling Green, pour ensuite les ramener presque exactement au même endroit après avoir coupé l’herbe sous le pied de Miami samedi. Il y a du mérite pour avoir capitalisé sur cette opportunité, et cela efface pratiquement les dommages causés au profil de classement par la défaite de la semaine dernière contre un adversaire du MAC.

Il s’agit d’un cas classique de coup du lapin dans les classements ; nos électeurs ont perdu 22 places pour les Yellow Jackets la semaine dernière après une défaite contre Bowling Green, pour ensuite les ramener presque exactement au même endroit après avoir coupé l’herbe sous le pied de Miami samedi. Il y a du mérite pour avoir capitalisé sur cette opportunité, et cela efface pratiquement les dommages causés au profil de classement par la défaite de la semaine dernière contre un adversaire du MAC. N°33 Wyoming (+13) : Avec une fiche de 5-1, une victoire contre Texas Tech et la seule défaite contre le Texas, c’est l’un des meilleurs profils du Groupe des Cinq du pays alors que nous entrons dans le vif du jeu de conférence. Peu de gens ont essayé le Wyoming en tant qu’équipe à surveiller lors de la course des Six du Nouvel An, mais si les Cowboys peuvent continuer sur leur voie gagnante dans le Mountain West, cela pourrait être une année record pour Craig Bohl à Laramie, Wyoming.

Avec une fiche de 5-1, une victoire contre Texas Tech et la seule défaite contre le Texas, c’est l’un des meilleurs profils du Groupe des Cinq du pays alors que nous entrons dans le vif du jeu de conférence. Peu de gens ont essayé le Wyoming en tant qu’équipe à surveiller lors de la course des Six du Nouvel An, mais si les Cowboys peuvent continuer sur leur voie gagnante dans le Mountain West, cela pourrait être une année record pour Craig Bohl à Laramie, Wyoming. N°13 Louisville (+10) : Ne laisser aucun doute sur la victoire contre Notre Dame a été un moment de validation pour les Cardinals, qui ont désormais la chance de réaliser leur campagne la plus réussie depuis la saison gagnante du trophée Heisman de Lamar Jackson en 2016. Louisville ne jouera pas contre l’État de Floride, la Caroline du Nord ou Clemson en saison régulière et sera favorisé dans la majorité de ses matchs restants.

Ne laisser aucun doute sur la victoire contre Notre Dame a été un moment de validation pour les Cardinals, qui ont désormais la chance de réaliser leur campagne la plus réussie depuis la saison gagnante du trophée Heisman de Lamar Jackson en 2016. Louisville ne jouera pas contre l’État de Floride, la Caroline du Nord ou Clemson en saison régulière et sera favorisé dans la majorité de ses matchs restants. N°17 UCLA (+10) : Alors que le quart-arrière cinq étoiles de première année Dante Moore continue de s’installer dans l’offensive, les Bruins sont toujours capables de réussir grâce à un front défensif qui a fait un énorme bond par rapport à 2022-23. Maintenir Cam Ward et l’offensive de l’État de Washington sous 20 points n’est pas une tâche facile, et maintenant cette défense aura une chance de causer des problèmes similaires au reste des prétendants au titre Pac-12.

Alors que le quart-arrière cinq étoiles de première année Dante Moore continue de s’installer dans l’offensive, les Bruins sont toujours capables de réussir grâce à un front défensif qui a fait un énorme bond par rapport à 2022-23. Maintenir Cam Ward et l’offensive de l’État de Washington sous 20 points n’est pas une tâche facile, et maintenant cette défense aura une chance de causer des problèmes similaires au reste des prétendants au titre Pac-12. N°35 État de Fresno (-10) : L’autre côté de nos électeurs qui fait sortir le Wyoming du top 40 est de punir Fresno State pour avoir perdu contre une équipe qui était auparavant classée en dehors du top 40. Les Bulldogs ont remporté deux victoires contre des adversaires de la Power Conference lors de leur départ 5-1, mais les électeurs respectant l’avantage face à face ont dû procéder à des remaniements à la suite de la défaite.

L’autre côté de nos électeurs qui fait sortir le Wyoming du top 40 est de punir Fresno State pour avoir perdu contre une équipe qui était auparavant classée en dehors du top 40. Les Bulldogs ont remporté deux victoires contre des adversaires de la Power Conference lors de leur départ 5-1, mais les électeurs respectant l’avantage face à face ont dû procéder à des remaniements à la suite de la défaite. N°40 État du Kansas (-12) : Les Wildcats ont une fiche de 3-2 avec une seule défaite en conférence, mais nos électeurs ont dû réagir à une non-présentation en tant que favoris de 12 points lors d’une défaite à Oklahoma State. Les Wildcats ont pris du retard 10-0 au premier quart et l’écart final de neuf points était aussi serré que lors de la victoire fil à fil de l’équipe de Mike Gundy.

Les Wildcats ont une fiche de 3-2 avec une seule défaite en conférence, mais nos électeurs ont dû réagir à une non-présentation en tant que favoris de 12 points lors d’une défaite à Oklahoma State. Les Wildcats ont pris du retard 10-0 au premier quart et l’écart final de neuf points était aussi serré que lors de la victoire fil à fil de l’équipe de Mike Gundy. N°28 Miami (-13) : Ce sont des classements d’opinion, donc bien sûr, il sera impossible d’ignorer non seulement la mauvaise défaite elle-même – à domicile contre une équipe de Georgia Tech qui est entrée dans le match avec un record inférieur à 0,500 – mais aussi la façon dont les Hurricanes ont donné quoi. Cela aurait dû être une vilaine victoire. Les équipes auparavant invaincues ne tombent généralement pas aussi loin après avoir subi leur première défaite de la saison, mais tout bien considéré, cela pourrait être l’une des pires défaites que nous verrons toute la saison.

Découvrez le reste de CBS Sports 133 : équipes classées 26-133