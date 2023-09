Classement du football universitaire : le Colorado résilient progresse après un miracle

RJ Jeune Analyste du football universitaire national de FOX Sports

Après la victoire 43-35 du Colorado en double prolongation contre Colorado State, Deion « Coach Prime » Sanders a résumé la performance de son équipe en un mot : résilience.

Il leur fallait l’avoir. Après être entrés dans le match en tant que favoris avec 22 points, les Buffs étaient menés 11 au quatrième quart et sans leur meilleur meneur de jeu. de chaque côté, une autre balle à Travis Hunter, qui a été contraint de quitter le match en raison d’une blessure.

[Travis Hunter taken to hospital after roughness penalty knocks him out of the game]

Avec 2:06 à jouer, le quart-arrière du Colorado Shedeur Sanders a pris le terrain avec son équipe mené par huit et a commencé un entraînement depuis sa propre ligne de 2 verges. Et puis Sanders a fait ce que font les gagnants en gagnant du temps.

Il a conduit les Buffs sur 98 verges en sept jeux et a résisté à une immense pression lors d’une tentative de conversion en deux points pour égaliser le match et forcer l’OT – où il a récidivé.

Sanders a terminé la journée avec 38 passes sur 47 pour 348 verges avec quatre touchés et une interception. Il est le joueur le plus important du Colorado, et cela peut être dit définitivement maintenant car il a souhaité que les Buffs reviennent sans Hunter.

Les Buffaloes ont une fiche de 3-0 et il reste tout à jouer dans leur saison.

Voici mon classement Top 25 après la semaine 3.

1. Géorgie (3-0)

Vaincu Caroline du Sud, 24-14

Les Bulldogs semblaient vulnérables pour la première fois cette saison et devaient surmonter un déficit de 14-3 en seconde période à domicile pour éliminer les Gamecocks.

Daijun Edwards a parcouru 120 verges en 18 courses lors de ses débuts dans la saison.

Un signal d’alarme massif pour la Géorgie n°1

2. Michigan (3-0)

Vaincu Terrain de boules, 31-6

Malgré trois interceptions lancées par le quart du Michigan JJ McCarthy, les Wolverines ont complété leur liste hors conférence 3-0 sans l’entraîneur-chef Jim Harbaugh sur la touche.

3. état de l’Ohio (3-0)

Vaincu Ouest du Kentucky, 63-10

La défense de Buckeye a battu les Hilltoppers avec sept plaqués pour perte, deux échappés forcés, deux INT et deux touchés défensifs dans la victoire.

L’État de l’Ohio a-t-il une défense LEGIT sous Jim Knowles ?

4. USC (3-0)

Inactif.

Caleb Williams et les Trojans affrontent Arizona State le 23 septembre.

5. Texas (3-0)

Vaincu Wyoming, 31-10

Le Texas RB Jonathon Brooks a totalisé 164 verges lors de la victoire contre les Cowboys.

6. État de Pennsylvanie (3-0)

Vaincu Illinois, 30-13

La défense des Nittany Lion a forcé cinq revirements, dont quatre INT lors de leur victoire à Champaign.

Voici ce que nous avons appris de la victoire de Penn State contre l’Illinois

7. État de Floride (3-0)

Vaincu Collège de Boston, 31-29

Les Seminoles détenaient une avance de 31-10 jusqu’au quatrième quart, mais ont à peine réussi à s’en sortir avec la victoire malgré l’engagement de la Colombie-Britannique.–enregistrer 18 pénalités pour 131 verges.

8. Washington (3-0)

Vaincu État du Michigan, 41-7

Michael Penix Jr. a totalisé 473 verges avec quatre touchés lors de la victoire des Huskies contre les Spartans.

9. Utah (3-0)

Vaincu État Weber, 31-7

Les Utes se sont précipités pour 231 verges et sont passés à 3-0 malgré le fait de jouer sans les services du QB Cam Rising pour un troisième match consécutif.

dix. Oregon (3-0)

Vaincu Hawaii, 55-10

Les Ducks ont récolté en moyenne 58 points lors de leurs trois premiers matchs. La prochaine étape ? Deion Sanders et Colorado viennent à Eugene.

11. LSU (2-1)

Vaincu État du Mississippi, 41-14

Wideout Malik Nabers a réussi 13 attrapés pour 239 verges avec deux touchés.

12. notre Dame (4-0)

Vaincu Centre du Michigan, 41-17

Le ND QB Sam Hartman a lancé pour 330 verges et le RB Audric Estime s’est précipité pour 176 verges dans la victoire.

13. Alabama (2-1)

Vaincu Sud de la Floride, 17-3

Les quarts-arrière de l’Alabama Tyler Buchner et Ty Simpson ont combiné pour compléter 10 des 23 passes pour 107 verges et ont été limogés cinq fois lors d’une vilaine victoire à Tampa.

Ty Simpson ou Jalen Milroe sont-ils la réponse aux malheurs du QB de l’Alabama ?

14. Colorado (3-0)

Vaincu État du Colorado, 43-35, 2OT

Jouant sans la star blessée Travis Hunter, les Buffs effacent un déficit de 28-17 au quatrième quart, gagnant en prolongation pour rester invaincus avant le match de la semaine prochaine contre l’Oregon.

Regardez tous les grands moments de la victoire palpitante du Colorado

15. UCLA (3-0)

Vaincu Centre de Caroline du Nord, 59-7

Les Bruins menaient les Eagles 35-0 à la fin de la première mi-temps.

16. Oklahoma (3-0)

Vaincu Tulsa, 66-17

Le quart de l’Oklahoma, Dillon Gabriel, a réussi 421 verges et cinq touchés avec un INT dans la victoire.

17. Ole Mademoiselle (3-0)

Vaincu Géorgie Tech, 48-23

Le quart des Rebels Jaxson Dart totalise 387 verges et trois touchés dans la victoire.

18. État de l’Oregon (3-0)

Vaincu État de San Diego, 26-9

Les Beavers ont accordé une moyenne de 11 points par match avec un affrontement contre le numéro 23 invaincu Wazzu samedi prochain.

DJ Uiagalelei se connecte avec Anthony Gould pour un TD de 75 verges

19. Duc (3-0)

Vaincu Nord-Ouest, 38-14

Duke QB Riley Leonard a complété 15 des 20 passes et a totalisé 316 verges avec deux touchés au sol.

20. Iowa (3-0)

Vaincu Ouest du Michigan, 41-10

Les Hawkeyes ont marqué le plus de points dans un match depuis leur victoire contre le Maryland 55-14 en 2021.

21. Caroline du Nord (3-0)

Vaincu Minnesota, 31-13

Le quart UNC Drake Maye a complété 29 des 40 passes pour 414 verges avec deux touchés et deux INT dans la victoire.

22. Miami (3-0)

Vaincu Béthune-Cookman, 48-7

Les Hurricanes ont accumulé 569 verges offensives et ont limité les Wildcats à seulement 165 jeudi soir.

23. Etat de Washington (3-0)

Vaincu Nord du Colorado, 64-21

Wazzu QB Cam Ward a complété 20 des 26 passes pour 327 verges avec quatre touchés dans la victoire.

24. Clémson (2-1)

Vaincu Floride Atlantique, 48-14

Les Tigers ont créé quatre revirements lors de la victoire et détenaient une avance de 34-0 à la mi-temps.

25. Tennessee (2-1)

Perdu à Floride, 29-16

Les Vols n’ont pas gagné à Gainesville depuis 2003.

RJ Young est un écrivain et analyste de football universitaire national pour FOX Sports et l’animateur du podcast « L’émission numéro un du football universitaire. » Suivez-le sur Twitter à @RJ_Young et abonnez-vous à « The RJ Young Show » sur YouTube .

