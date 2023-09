Classement du football universitaire : le Colorado progresse après une grande victoire ; La Géorgie reste n°1

RJ Jeune Analyste du football universitaire national de FOX Sports

Beaucoup vous diront qu’ils ont toujours cru que Coach Prime pouvait être formidable au Colorado. Mais montrez-moi celui qui les a classés dans leur sondage de pré-saison. J’ose dire que vous ne pouvez pas.

J’ose dire que tout le monde n’a pas prêté attention à la façon dont Prime construisait sa liste et son équipe depuis décembre de l’année dernière – le même mois où j’ai fait de Shedeur Sanders mon prétendant n°1 pour le Heisman.

Tout le monde ne l’avait pas interviewé – comme je l’avais fait lors du « Number One College Football Show » de FOX Sports – alors qu’il était au milieu d’une course de 27-6 à HBCU Jackson State. Et tout le monde n’a pas sonné la cloche lorsque Travis Hunter a rejeté l’État de Floride pour devenir le premier joueur cinq étoiles à signer avec un programme FCS. Je l’ai fait.

Ils sont donc ici maintenant pour une deuxième semaine – parmi les 25 meilleures équipes du pays – et, si les électeurs de l’AP sont intègres, ils y seront également classés pour la première fois depuis décembre 2020.

Pour l’instant, considérez-moi comme validé et considérez cette chronique informée et crédible, même si nombreux sont ceux qui vous diraient le contraire. Et quand le feront-ils ? Demandez-leur s’ils ont choisi le Colorado pour battre Texas Christian.

Je suis allé 6-0 en choisissant des matchs de football universitaire cette semaine – invaincu, tout comme Prime.

Demandez-leur : Croyez-vous ?

1. Géorgie (1-0)

Vaincu UT-Martin, 48-7

Le quart-arrière de l’UGA Carson Beck a complété 21 des 31 passes pour 294 verges avec un touché à ses débuts en 2023. La défense de Dawg n’a cédé aucun point à son adversaire du FCS avant qu’il ne reste 6:57 à jouer dans le match.

2. Michigan (1-0)

Vaincu Caroline de l’Est, 30-3

Sans l’entraîneur Jim Harbaugh ni la coordinatrice offensive Sherrone Moore, les Wolverines ont fait un travail relativement léger avec leur ennemi de l’American Athletic Conference. Le quart-arrière JJ McCarthy a complété 26 des 30 passes avec trois touchés dans la victoire.

3. état de l’Ohio (1-0)

Vaincu Indiana, 23-3

La défense de Buckeye a tenu l’Indiana sans but en seconde période et n’a pas accordé de touché. Alors que l’offensive semblait rude contre les Hoosiers, la défense du coordinateur défensif Jim Knowles, qui semble pointue, est une raison pour laquelle les fidèles de Buckeye sont positifs.

Répartir les grandes victoires du Michigan et de l’État de l’Ohio

4. USC (2-0)

Vaincu Nevada, 66-14

Caleb Williams continue de jouer au niveau Heisman. Il a complété 18 des 24 passes pour 319 verges avec cinq passes de touché pour déplacer les chevaux de Troie devant le Wolfpack.

5. État de Pennsylvanie (1-0)

Vaincu Virginie occidentale, 38-15

Après être entrés dans les vestiaires avec une avance de 14-7 à la mi-temps, les Nittany Lions ont marqué 24 points en seconde période derrière la précision du quart-arrière Drew Allar. Allar a complété 21 des 29 passes pour 325 verges avec trois touchés par la passe dans la victoire.

6. Alabama (1-0)

Vaincu Moyen Tennessee, 56-7

Le quart-arrière de Crimson Tide, Jalen Milroe, a validé la décision de l’entraîneur Nick Saban de le débuter en menant l’Alabama à la fois par la passe (194 verges) et par la course (48 verges) avec cinq touchés au total alors que le Tide se dirige vers une confrontation parmi les 25 premiers avec le Texas au cours de la semaine 2.

7. Tennessee (1-0)

Vaincu Virginie, 49-13

Le quart-arrière Joe Milton a complété 70 % de ses passes pour 201 verges. Le porteur de ballon Jaylen Wright a ajouté 115 verges en seulement 12 courses.

8. État de Floride (1-0)

Vaincu LSU, 45-24

Keon Coleman a fait plus pour les basketteurs qui pensent pouvoir jouer au football que n’importe quel homme vivant. Il va faire perdre connaissance à certains attaquants puissants parce qu’ils ont vu Coleman dépasser Jim Jones en train de jouer.

9. Utah (1-0)

Vaincu Floride, 24-11

Sans le quart-arrière vedette Cam Rising dans l’alignement, les Utes ont joué au football complémentaire pour venger la défaite de l’année dernière contre les Gators et remporter confortablement une victoire convoitée contre un ennemi de la SEC. Money Parks a capté les seules passes de TD du match pour les Utes – un lancer de 70 verges du quart-arrière Bryson Barnes, qui a terminé 12 sur 18 pour 159 avec ce TD et un INT.

dix. Washington (1-0)

Vaincu État de Boise, 56-19

Le quart-arrière Michael Penix Jr. continue d’être l’un des passeurs les plus prolifiques du sport. Il a complété 29 des 40 passes pour 450 verges avec cinq touchés lors de la victoire contre BSU.

11. Texas (1-0)

Vaincu Riz, 37-10

La défense du Texas n’a accordé que 176 verges au total contre une équipe de Rice qui a joué au bowling l’année dernière. Les Longhorns seront confiants quant à leurs chances de vaincre l’Alabama ce week-end après avoir limité Rice à seulement 27 verges au sol et forcé trois revirements dans la victoire.

Faits saillants : découvrez les plus grandes actions de la victoire du Texas contre Rice

12. Oregon (1-0)

Vaincu État de Portland, 81-7

Huit Ducks ont marqué au moins un touché et cinq en ont marqué au moins deux dans un match qui a vu le plus de points produits par une équipe tout le week-end.

13. LSU (0-1)

Perdu contre l’État de Floride, 45-24

Jayden Daniels et les sept premiers du LSU sont la force des champions en titre de la SEC West. Mais sans une aide significative dans le secondaire et au moins un meneur de jeu supplémentaire dans le champ arrière, LSU pourrait avoir du mal à revenir dans le match pour le titre SEC.

14. notre Dame (2-0)

Vaincu État du Tennessee, 56-3

Les Fighting Irish n’ont accordé que cinq points en deux matchs et en ont en moyenne 49 par match lors de leur premier affrontement contre un ennemi de Power 5 (État de Caroline du Nord) samedi.

15. UCLA (1-0)

Vaincu Caroline côtière, 27-13

Le véritable quart-arrière de première année Dante Moore a quitté le banc pour compléter sept des 12 passes pour 143 verges et deux touchés pour mener les Bruins devant les Chants.

16. État du Kansas (1-0)

Vaincu État du sud-est du Missouri, 45-0

Les Wildcats ont déchaîné le quart-arrière Will Howard, qui a complété 18 des 25 passes pour 297 verges avec un touché et un INT. Mais K-State se sentira mieux d’être l’un des deux seuls programmes classés à réaliser des blanchissages au cours de la semaine 1.

17. Wisconsin (1-0)

Vaincu Buffle, 38-17

Les débuts du « Dairy Raid » ont conduit à la même chose au Wisconsin. Les porteurs de ballon Chez Mellusi et Braelon Allen ont totalisé 298 verges au sol en 30 courses avec quatre touchés.

18. Colorado (1-0)

Vaincu TCU, 45-42

Les Buffaloes ont remporté leur premier véritable match d’ouverture sur la route depuis 1995 grâce à une performance de passe de 510 verges record de l’école de Shedeur Sanders et à la première performance de réception-INT de 100 verges ce siècle de Travis Hunter.

Les Buffaloes sont devenus le premier programme à battre un adversaire classé en 2023.

Deion Sanders, du Colorado, fait une énorme déclaration !

19. Oklahoma (1-0)

Vaincu État de l’Arkansas, 73-0

Les Sooners ont concédé en moyenne 30 points par match la saison dernière. Maintenir à zéro un fier programme comme celui des Red Wolves pourrait être un signe avant-coureur du type de défense par arrêt associée à l’entraîneur Brent Venables dans le passé.

20. Caroline du Nord (1-0)

Vaincu Caroline du Sud, 31-17

Le quart-arrière Drake Maye a complété 24 des 32 passes pour 269 verges avec deux touchés et deux INT pour aider l’entraîneur Mack Brown à devenir le premier entraîneur de l’histoire du sport à remporter 100 matchs dans deux écoles différentes.

21. État de l’Oregon (1-0)

Vaincu État de San José, 42-17

L’arrivée de DJ Uiagalelei était exactement ce que les fans de Beaver espéraient. Il a complété 20 des 25 passes pour 239 verges et a réalisé cinq touchés.

22. Duc (1-0)

Vaincu Clemson, 28-7

Riley Leonard a réussi 175 verges et s’est précipité pour 98 autres, dont un score de 44 verges. Mais c’est la défense des Blue Devils qui a forcé trois turnovers.squi a volé la vedette.

23. TCU (0-1)

Perdu contre le Colorado, 45-42

Le quart-arrière Chandler Morris a complété 24 des 42 passes pour 279 verges avec deux touchés et deux INT, tandis que le porteur de ballon Emani Bailey a totalisé 164 verges en seulement 14 courses dans la défaite.

Ce que la victoire des Buffaloes signifie pour le Colorado et le TCU

24. Clémson (0-1)

Perdu à Duc28-7

Les Tigers n’ont pas marqué sur des entraînements de… 11 jeux, 49 verges ; huit jeux, 71 yards ; sept jeux, 62 yards ; 11 jeux, 48 yards.

Ils a fait marquent sur un entraînement de 18 verges en cinq jeux – leurs seuls points du match.

Cade Klubnik a joué son pire match en tant que joueur universitaire jusqu’à présent.

25. Iowa (1-0)

Vaincu État de l’Utah, 24-14

Les Hawkeyes ont marqué un touché lors de leur première possession offensive de la saison – la première fois que cela se produit depuis 1991. Le quart-arrière Cade McNamara a complété 17 des 30 passes pour 191 verges avec deux touchés.

