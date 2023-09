Classement du football universitaire : le Colorado dégringole, mais ne dormez pas sur l’Oregon

RJ Jeune Analyste du football universitaire national de FOX Sports

Le Colorado a une cible sur le dos, et elle est là depuis décembre 2022, lorsque Deion « Coach Prime » Sanders est arrivé à Boulder. Vous saviez donc que tout revers, comme la défaite de samedi contre l’Oregon, allait être un gros problème.

Peu importe que l’Oregon soit une équipe de football capable de participer aux éliminatoires du football universitaire.

Peu importe que les Ducks aient un espoir de Heisman comme quart-arrière à Bo Nix – le premier joueur de l’histoire du sport à réaliser 55 touchés dans deux programmes Power 5 différents – qui a été formidable samedi.

Ce qui a ému les masses – et certainement Dan Lanning – est l’attention sans précédent que les buffles de Prime ont portée avec eux à Autzen – et qui les suivra jusqu’à Boulder. Lanning avait raison d’espérer que les gens qui ont établi des records d’audience en regardant le Colorado étaient toujours attentifs, car beaucoup d’entre eux ne savaient pas que l’Oregon était une bonne chose au départ.

Maintenant ils devrait savent à quel point l’Oregon est bon, même s’ils resteront sans aucun doute concentrés sur Prime. Et ils le regarderont continuer à construire le programme de l’horrible équipe 1-11 qu’il était en 2022, à un programme 3-1 en 2023, et certainement vers des sommets inédits dans les semaines et les mois à venir.

Alors lancez-vous maintenant, car c’est aussi grave que le Colorado va l’être. Prime est allé 4-3 lors de sa première saison à Jackson State avant de transformer les Tigers en un programme de 12 victoires.

Il y a une bonne équipe de football à Boulder, mais attendez que Prime soit à l’aise. Ils chassent le Colorado maintenant. Mais le lapin recevra l’arme plus tôt que vous ne le pensez.

Répartition Colorado-Oregon : les Ducks CFB sont-ils des prétendants ?

Voici mon classement Top 25 après la semaine 4.

1. Géorgie (4-0)

Vaincu UAB, 49-21

Les Bulldogs ont remporté 21 matchs de suite et semblent pourtant passer inaperçus. Telles sont les attentes autour de la Géorgie.

2. Michigan (4-0)

Vaincu Rutgers, 31-7

Après avoir perdu 7-0 en première période, les Wolverines ont inscrit 31 points consécutifs pour assurer la victoire. Le Michigan a remporté 17 de ses 18 derniers matchs.

3. état de l’Ohio (4-0)

Vaincu notre Dame, 17-14

Ryan Day a appelé Lou Holtz après la victoire à la dernière seconde.

« La ténacité. La ténacité, c’est tout », commença Day. « Physique à tous les niveaux. Du courage. J’aimerais savoir où se trouve Lou Holtz en ce moment. Ce qu’il a dit à propos de notre équipe… Je ne peux pas le croire. C’est une équipe difficile ici. »

Difficile de prétendre le contraire.

Réagir à la victoire de l’Ohio State contre Notre Dame

4. USC (4-0)

Vaincu État de l’Arizona, 42-28

Caleb Williams a été génial – 322 yards, trois touchés, aucune interception – même si les chevaux de Troie ont mis du temps à démarrer dans celui-ci.

5. Texas (4-0)

Vaincu Baylor, 38-6

Quinn Ewers a réussi 293 verges et un touché dans une victoire facile des Longhorns.

6. État de Pennsylvanie (4-0)

Vaincu Iowa, 31-0

Les Nittany Lions n’ont jamais été menacés, et la course Big Ten ressemble à l’affaire à trois équipes que nous pensions être.

7. Oregon (4-0)

Vaincu Colorado, 42-6

Les Ducks ont accumulé 522 verges au total, n’en ont accordé que 199, et limogé Shedeur Sanders sept fois lors de la victoire. Les Buffs ne sont entrés sur le tableau qu’à 2:57 de la fin.

Dan Lanning commente sa victoire sur Deion Sanders, Colorado

8. Washington (4-0)

Vaincu Californie, 59-32

Les Huskies menaient 14-0 avant même d’avoir la possession. Pourtant, Michael Penix Jr. a terminé avec 304 yards et quatre touchdowns.

9. Utah (4-0)

Vaincu UCLA, 14-7

Les Utes ont limogé le quart-arrière de l’UCLA Dante Moore à sept reprises. Les Bruins ont été blanchis jusqu’aux dernières 3:44 du match.

dix. État de Floride (4-0)

Vaincu Clemson, 31-24OT

La FSU n’a jamais été à la pointe en matière de réglementation. Keon Coleman a capté six passes pour 89 verges avec deux touchés dans la victoire. Coleman a attrapé autant de touchés à FSU qu’à Michigan State toute l’année dernière.

11. notre Dame (4-1)

Perdu à état de l’Ohio17-14

Pas de honte dans cette défaite pour les Irlandais, qui ont montré qu’ils pouvaient jouer un peu en défense.

12. Alabama (3-1)

Vaincu Ole Mademoiselle, 24-10

Bama a limité Ole Miss à 56 verges au sol et Jalen Milroe a réussi 225 verges.

13. Oklahoma (4-0)

Vaincu Cincinnati, 20-6

Les Sooners ont capté sept passes lors de leurs deux derniers matchs et n’ont accordé que 31 points au total au cours des quatre premiers matchs de la saison.

L’Oklahoma joue en défense ! Briser la victoire contre Cincinnati

14. Duc (4-0)

Vaincu Connecticut, 41-7

L’essentiel du calendrier des Blue Devils reste à venir avec deux de leurs trois prochains matchs contre Notre Dame et Florida State.

15. LSU (3-1)

Vaincu Arkansas, 34-31

Jayden Daniels a réussi 320 verges et quatre touchés pour mener les Tigers.

16. Etat de Washington (4-0)

Vaincu État de l’Oregon, 38-35

Cam Ward a accumulé 404 verges et quatre touchés sans interception. Les Cougars semblent être un problème.

Cameron Ward et Josh Kelly se connectent pour un touché

17. Caroline du Nord (4-0)

Vaincu Pittsburgh, 41-24

Drake Maye a réussi 296 verges et a marqué trois touchés au total alors que les Tar Heels croisaient.

18. État de l’Oregon (3-1)

Perdu à Etat de Washington38-35

Les Beavers ont fait un vaillant retour pour se rapprocher tard dans un match difficile sur la route.

19. Miami (4-0)

Vaincu Temple, 41-7

Depuis qu’ils ont cédé 33 points à Texas A&M lors de la deuxième semaine, les Hurricanes n’ont accordé que 14 points lors de leurs deux dernières sorties. Miami a accumulé 543 verges au total et 31 points aux deuxième et troisième quarts contre les Owls.

20. Ole Mademoiselle (3-1)

Perdu à Alabama24h-10

Lane Kiffin peut parler d’un bon match, mais son attaque n’a rien pu faire contre le Tide.

L’Alabama présente une nouvelle défense impressionnante

21. Missouri (4-0)

Vaincu Memphis, 34-27

Brady Cook a réussi 341 verges alors que Mizzou reste invaincu.

22. UCLA (3-1)

Perdu contre l’Utah, 14-7

Dante Moore a reçu son baptême en Utah, mais il n’était pas seul parmi les Bruins.

23. Floride (3-1)

A battu Charlotte, 22-7

Ricky Pearsall a réussi six attrapés pour 104 verges alors que les Gators roulent.

24. Kansas (4-0)

Vaincu BYU, 38-27

Les Jayhawks ont décroché un départ consécutif de 4-0 pour la première fois depuis 1915.

25. Colorado (3-1)

Perdu à Oregon , 42-6

« C’était un bon vieux coup de pied dans les fesses », a déclaré Deion Sanders après celui-ci.

Il doit désormais préparer l’arrivée de l’USC le week-end prochain.

RJ Young est un écrivain et analyste de football universitaire national pour FOX Sports et l’animateur du podcast « L’émission numéro un du football universitaire. » Suivez-le sur Twitter à @RJ_Young et abonnez-vous à « The RJ Young Show » sur YouTube .

