RJ Jeune Analyste du football universitaire national de FOX Sports

Alors que le comité de sélection des éliminatoires du football universitaire s’apprête à dévoiler son premier Top 25 mardi, les cinq meilleures équipes du sport jusqu’à la semaine 9 se sont présentées : Michigan, Géorgie, Ohio State, Florida State et Washington.

Les questions restantes ?

— Quelle équipe à une défaite le comité CFP valorisera-t-il le plus pour la 6e place ?

— Quelle équipe invaincue de Power 5 valorisera-t-elle le moins ?

Washington continue de tirer parti de sa victoire contre l’Oregon pour conserver sa place parmi l’élite nationale.

Cependant, les quasi-accidents des Huskies contre Arizona State et Stanford pourraient finir par compter contre eux – encore plus que Florida State sera blessé par ses couineurs contre Clemson et Duke, sans parler de sa victoire signature contre une équipe LSU à deux défaites.

Voici mon classement Top 25 après la semaine 9.

1. Michigan (8-0)

Inactif

Les Wolverines accueilleront Purdue le 4 novembre.

2. Géorgie (8-0)

Vaincu Floride, 43-20

Que feraient les Dawgs sans Brock Bowers ? Il suffit d’accumuler 486 verges offensives dans une victoire facile contre leurs rivaux.

La Géorgie DOMINE des deux côtés contre la Floride

3. état de l’Ohio (8-0)

Vaincu Wisconsin, 24-10

Marvin Harrison Jr. a poursuivi sa campagne Heisman avec six attrapés pour 123 verges avec deux touchés dans la victoire.

4. État de Floride (8-0)

Vaincu Forêt de réveil, 41-16

Jordan Travis a contribué à son CV Heisman en complétant 22 des 35 passes pour 359 verges avec quatre touchés au total.

5. Washington (8-0)

Vaincu Stanford, 42-33

La dernière fois que les Huskies ont commencé 8-0 (2016), ils ont participé aux éliminatoires du football universitaire.

6. Oregon (7-1)

Vaincu Utah, 35-6

La défense des Ducks est devenue la première à contenir un adversaire classé sans touché depuis 2012.

Décomposition d’une sortie impressionnante de Bo Nix, Oregon

7. Oklahoma (7-1)

Perdu à Kansas, 38-33

Il s’agissait de la première victoire du Kansas contre l’Oklahoma depuis 1997, de sa première victoire dans le top 10 depuis 2008 et de sa première victoire dans le top 10 à Lawrence depuis 1984.

L’Oklahoma se bat contre une bonne équipe du Kansas

8. Texas (7-1)

Vaincu BYU, 35-6

La défense du Texas n’a pas accordé de touché et a maintenu BYU à 2 sur 13 au troisième essai.

9. Alabama (7-1)

Inactif

Le Crimson Tide accueillera LSU le 4 novembre.

dix. État de Pennsylvanie (7-1)

Vaincu Indiana, 33-24

Après avoir lancé le premier INT de sa carrière à Penn State, Drew Allar a lancé une passe TD de 57 verges pour sceller une victoire serrée pour les Nittany Lions.

Comment Drew Allar a aidé Penn State à éviter la surprise

11. Ole Mademoiselle (7-1)

Vaincu Vanderbilt, 33-7

Ole Miss a limité Vandy à seulement 229 verges au total – 60 passes – et un score.

12. Missouri (7-1)

Inactif

Les Tigres affrontent la Géorgie le 4 novembre.

13. LSU (6-2)

Inactif

Les Tigres affrontent l’Alabama le 4 novembre.

14. notre Dame (6-2)

Vaincu Pittsburgh, 58-7

Les Fighting Irish ont en moyenne 53 points par match depuis leur défaite contre Louisville.

15. Utah (6-2)

Perdu contre l’Oregon, 35-6

Avec sa deuxième défaite en conférence, la chance des Utes de défendre leur titre Pac-12 semble pratiquement disparue.

16. UCLA (6-2)

Vaincu Colorado, 28-16

Malgré avoir retourné le ballon quatre fois en première mi-temps, l’UCLA a confortablement tenu le CU en échec alors que la défense limogeait le QB du Colorado Shedeur Sanders à sept reprises.

Faits saillants : l’UCLA ferme le Colorado

17. Louisville (7-1)

Duc vaincu, 23-0

Les Cardinals se battent pour avoir une chance de participer au match pour le titre de l’ACC et de ressembler à la deuxième meilleure équipe de la ligue pendant neuf semaines de la saison.

18. Tulane (7-1)

Vaincu Riz, 30-28

La Vague Verte a remporté 19 de ses 22 derniers matchs.

19. Aviation (8-0)

Vaincu État du Colorado, 30-13

Le départ 8-0 est le meilleur pour les Falcons depuis le début de la saison 1985 10-0, et il égalise le record de l’école pour les victoires consécutives remontant à la saison dernière (13). Il s’agit de la quatrième plus longue séquence de victoires actives dans ce sport.

20. James Madison (8-0)

Vaincu Ancien Dominion, 30-27

Jordan McCloud a réussi 340 yards et quatre touchés alors que JMU restait invaincu.

21. Kansas (6-2)

A battu l’Oklahoma, 38-33

Il s’agissait de la plus grande victoire de KU depuis 2008 et de la plus importante de l’ère Lance Leipold.

Les supporters du Kansas prennent d’assaut le terrain après une superbe victoire contre l’Oklahoma

22. État de l’Oregon (6-2)

Perdu à Arizona, 27-24

Après des défaites serrées contre Washington et l’USC, les Wildcats ont finalement réussi à percer avec une victoire contre une équipe classée, gardant DJ Uiagalelei sous contrôle dans le processus.

23. Tennessee (6-2)

Vaincu Kentucky, 33-27

Malgré l’abandon de 373 verges par la passe et de deux touchés au QB britannique Devin Leary, les Vols ont tenu bon pour vaincre les Wildcats et conserver la troisième place de la SEC Est avec des matchs à jouer contre UConn, Missouri, Géorgie et Vanderbilt.

24. USC (7-2)

Vaincu Californie, 50-49

Les chevaux de Troie ont réalisé plus de 500 verges offensives et ont accordé plus de 500 verges offensives. L’USC était en baisse de 43-29 au début du quatrième quart-temps, mais s’est ressaisi pour gagner.

25. État de l’Oklahoma (6-2)

Vaincu Cincinnati, 45-13

Les Pokes ont remporté quatre victoires consécutives, en grande partie grâce à l’émergence d’Ollie Gordon. Il a totalisé 271 verges contre les Bearcats après en avoir totalisé 282 la semaine dernière contre la Virginie occidentale.

RJ Young est un écrivain et analyste de football universitaire national pour FOX Sports et l’animateur du podcast “ L’émission numéro un du football universitaire. ” Suivez-le sur Twitter à @RJ_Young et abonnez-vous à “The RJ Young Show” sur YouTube .

[Do you want more great stories delivered right to you? Here’s how you can create or log in to your FOX Sports account, follow your favorite leagues, teams and players and receive a personalized newsletter in your inbox daily.]

Tendance du FOOTBALL COLLÉGIAL

Prédictions de la semaine 9 du football universitaire 2023, meilleurs paris de Chris ‘The Bear’ Fallica

Cotes du repêchage de la NFL 2024 : Caleb Williams ou Drake Maye devraient-ils être le choix n°1 ?

Projections du bowl de football universitaire 2023-24 : le Michigan et l’Oregon dans une confrontation au Rose Bowl ?





Rapport : une entreprise a fourni la preuve du vol d’enseignes du Michigan à la NCAA

Calendrier de football des Colorado Buffaloes 2023 : comment regarder, dates, heures, chaîne de télévision

Big Noon Live : le Kansas démarre vite et retient la charge de l’Oklahoma en seconde période





Heisman Watch 2023 : Michael Penix Jr., Jordan Travis et Bo Nix brillent lors de la semaine 9

Shedeur Sanders du Colorado et Travis Hunter frappés par LeBron James

Oklahoma contre Kansas, Oregon contre Utah : ce que nous regardons au cours de la semaine 9