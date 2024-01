Classement du basket-ball universitaire : Purdue et UConn continuent de rouler, mais le curriculum vitae des Chaudronniers est légèrement meilleur

USATSI



La Caroline du Nord est sur une séquence de 10 victoires consécutives et continue. Le Tennessee a un potentiel légitime pour le Final Four. Le plafond du Kentucky reste très haut. Mais avec la 12e semaine de cette saison officiellement dans les livres, il devient de plus en plus clair que trois équipes se sont en quelque sorte séparées du reste du sport en termes de création de corps de travail qui finiront par façonner la façon dont le tournoi NCAA 2024 est classé.

Ces équipes sont Purdue, UConn et Houston.

Tous les trois ont gagné ce week-end – Purdue 68-60 à Rutgers, UConn 99-56 contre Xavier et Houston 74-52 contre Kansas State. Les Chaudronniers, les Huskies et les Cougars sont désormais les trois seules équipes du pays avec au moins six victoires dans le quadrant 1 et aucune défaite en dehors du premier quadrant. C’est pourquoi ils restent n°1 (Purdue), n°2 (UConn) et n°3 (Houston) dans le classement quotidien CBS Sports Top 25 et 1 mis à jour de lundi matin du basket-ball universitaire.

“Nous avons été vraiment dépassés”, a déclaré l’entraîneur de Xavier, Sean Miller, après la défaite de 43 points contre UConn dimanche, et il avait raison.

Les Huskies ont remporté la première mi-temps par 26 et la seconde par 17. Ils ont tiré à 58,5 % sur le terrain et à 58,6 % à 3 points tout en limitant Xavier à 34,4 % aux tirs. Ils. Étaient. Génial. Ils. Sont. Génial. C’est pourquoi, comme je l’ai déjà noté à plusieurs reprises, je n’ai aucun problème à ce qu’UConn soit n°1 dans le sondage Top 25 d’Associated Press, même si je n’ai pas UConn n°1 dans le Top 25 et 1. Le travail de Dan Hurley fait des choses incroyables, et il obtiendrait mon vote pour l’entraîneur national de l’année en ce moment en raison de la façon dont il a perdu trois des six meilleurs buteurs d’une équipe de championnat national et a immédiatement construit un autre prétendant au championnat national.

Que le dossier montre que je crois beaucoup en UConn – c’est juste que je crois aussi beaucoup en Purdue, et que l’ensemble du travail de Purdue est légèrement meilleur que celui d’UConn.

Légèrement.

Les deux sont 7-2 dans le quadrant 1 avec aucune perte supplémentaire. Mais Purdue compte deux victoires de plus en Q2 que les Huskies, et Purdue compte également cinq victoires contre des équipes classées dans le top 25 du NET alors qu’UConn n’en a que deux. Ce sont des différences mineures, je le reconnais. Mais ce sont les différences qui placent Purdue au sommet du Top 25 et 1 pour la 19e matinée consécutive.

Vous avez envie de plus d’analyses universitaires ? Écoutez ci-dessous et abonnez-vous au podcast Eye on College Basketball où nous vous emmenons au-delà du bois dur avec des informations privilégiées et des réactions instantanées.

Classements Top 25 Et 1