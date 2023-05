Classement des rivalités MLS : Quelles querelles sont les plus féroces ?

Existe-t-il une rivalité plus grande en MLS que celle entre les Sounders de Seattle et les Timbers de Portland ? Tom Hauck/Getty Images

La Major League Soccer a ajouté 11 équipes au cours des neuf dernières saisons. Pour de nombreux clubs d’expansion nouvellement créés, le facteur de nouveauté n’a pas encore vraiment disparu et avec si peu d’histoire sur laquelle s’appuyer, il est difficile pour beaucoup d’entre eux de développer des rivalités organiques.

Ce n’est pas le cas pour tout le sang neuf de la ligue, cependant. En témoignent le LAFC et le FC Cincinnati, qui ont vu le jour respectivement en 2018 et 2019 et font déjà partie de certains des derbies les plus passionnés de la Major League Soccer.

Pour certains clubs, leur passage en MLS remonte à un peu plus d’une décennie, bien que leur histoire soit bien plus longue. Regardez vers le nord-ouest du Pacifique et trouvez une rivalité entre les Sounders et les Timbers, en partie façonnée par la querelle entre Seattle et Portland, qui est aussi intense que n’importe quel sport américain.

Alors que la semaine de la rivalité démarre samedi et que l’empreinte géographique croissante de la ligue continue de modifier le paysage des villes et des clubs qui sont en désaccord avec lesquels, nous avons demandé à nos experts de la ligue : quelles sont les rivalités les plus féroces en MLS ?

Les affrontements chaque saison entre les Timbers et les Sounders ne sont pas tant une rivalité MLS qu’une rivalité de football américain La première rencontre entre les deux équipes remonte au 2 mai 1975 et à l’époque de la Ligue nord-américaine de football . (Il s’est terminé 1-0 contre Seattle.) Depuis lors, le match de rancune a duré plusieurs ligues – cinq, pour être exact – et plusieurs générations de joueurs et de fans.

La MLS profite maintenant de cette histoire. Les Sounders et les Timbers se sont affrontés 125 fois en compétition officielle, et ce n’est pas seulement dans les matchs où la rivalité se fait sentir, mais dans les tifos concurrents que chaque groupe de fans trotte chaque fois que ces deux équipes se rencontrent. En tant que tel, il est presque impossible de cristalliser la rivalité en un ou deux moments. Pourtant, certains incidents restent gravés dans la mémoire.

Il y a eu la quasi-révolte qui s’est ensuivie au sein de la base de fans de Portland lorsque le méchant de longue date de la rivalité, l’attaquant de Seattle Roger Levesque, a été amené à jouer pour les Timbers lors d’un match amical de 2007 contre le Toronto FC. Il a été accueilli par des huées chaque fois qu’il a touché le ballon, ainsi que le signe « Les vrais fans détestent Lévesque ». Il y a aussi eu la célébration du but de Levesque « coup d’arbre », lorsqu’il a marqué à la première minute d’un match de l’US Open Cup entre les deux équipes en 2009.





Tout cela fait de tout match impliquant les deux équipes un événement incontournable, mais décider quelle équipe a le dessus dépend de votre horizon temporel.

Dans l’ensemble, les Sounders détiennent un avantage de 56-45-15. À l’ère de la MLS, ce sont les Timbers qui ont le léger avantage, avec une fiche de 19-17-7. Les Timbers ont mérité le droit de se vanter lors des matchs en tête-à-tête lors des éliminatoires de la Coupe MLS, prenant deux fois le dessus sur les Sounders en 2013 et à nouveau en 2018. Pourtant, c’est Seattle qui a l’avantage dans les Coupes MLS, 2-1, même si Portland a été le premier à faire une percée en Coupe MLS en 2015.

Attendez-vous à ce que le flux et le reflux – ainsi que la passion – semblent devoir continuer. –Jeff Carlisle

Les vraies rivalités ne peuvent pas être forcées, et lorsque LAFC est entré en MLS en 2018 – leur deuxième fois d’ajouter une deuxième équipe sur le marché de Los Angeles – il y avait une chance que quelque chose de significatif ne se matérialise pas entre le Galaxy et LAFC. Entre Zlatan Ibrahimovic.

Lors de la première rencontre entre les clubs, LAFC menait 3-1 en seconde période lorsque l’attaquant suédois a fait ses débuts en MLS – et quels débuts ce fut. Le Galaxy a marqué immédiatement, préparant le terrain pour une frappe étonnante d’Ibrahimovic pour égaliser le match suivi d’un autre but pour le gagner, 4-3. La performance a suscité un intérêt international et, comme ça, une rivalité significative est née.

Dans les années qui ont suivi, Le trafic a rarement déçu. En 18 matchs toutes compétitions confondues, les deux équipes ont marqué 40 buts. Seuls cinq matchs ont été séparés par plus d’un but, et après que le Galaxy ait dominé la série au début – invaincu lors des cinq premiers matchs – LAFC est revenu en force, remportant les trois derniers. Alors que le Galaxy détient un léger avantage – la série penche en leur faveur, avec 7 victoires contre 6 pour LAFC, plus cinq nuls – c’est LAFC qui a remporté les deux matchs éliminatoires, y compris la victoire 3-2 de la saison dernière en demi-finale de la Conférence Ouest sur leur chemin vers leur premier titre de la Coupe MLS.

Pourtant, c’est plus qu’une simple rivalité sur le terrain. C’est un combat pour les cœurs et les esprits des habitants de Los Angeles. Pendant plus de deux décennies, le Galaxy a non seulement régné sur la ville, mais a été l’exemple que les autres équipes de la MLS aspiraient à être. La galaxie a ouvert la voie à ce qui était possible. Ces leçons – à la fois les succès et les échecs – ont permis aux nouvelles équipes de bien faire les choses dès le début et de ce point de vue, aucune équipe n’a profité plus que LAFC.

En quelques années seulement, LAFC a dépassé le Galaxy à presque tous les égards. Maintenant, la pression est sur le Galaxy pour qu’il se relève. -Kyle Bonagura

La rivalité Montréal/Toronto a un peu – c’est beaucoup – de tout ce qu’il faut pour faire monter les émotions, y compris certaines qui transcendent le terrain de soccer. Toronto et Montréal ont toujours été des rivaux économiques. Ensuite, il y a les affrontements culturels entre les régions francophones et anglophones du Canada, ainsi que la rivalité au hockey entre les Maple Leafs de Toronto et les Canadiens de Montréal, qui remonte à plus d’un siècle. La partie football de la compétition entre les deux villes remonte à l’époque de la NASL.

Une grande partie de cette hostilité enracinée s’est maintenant répercutée sur les équipes de la MLS et s’il y a eu un moment qui a cimenté la rivalité, c’est la finale de la Conférence de l’Est 2016. Le gagnant deviendrait la première équipe canadienne à atteindre la finale de la Coupe MLS, et les deux équipes tenaient à obtenir ce genre de droits de vantardise aux dépens du rival.

La finale de la Conférence de l’Est 2016 entre Toronto et Montréal est devenue un classique instantané et est devenue un élément de la tradition des séries éliminatoires de la MLS. Kevin Sousa/Icon Sportswire via Getty Images

Cela a fini par être une épopée. Montréal a pris une avance de 3-0 au total après seulement 53 minutes du match aller au Stade Saputo. Certains pensaient que c’était déjà fini (hum) mais le TFC a récupéré deux buts grâce à Jozy Altidore et Michael Bradley, et il a insufflé la vie aux Reds avant le match retour au BMO Field.

À deux reprises dans le match retour, Montréal a semblé être dans le siège du conducteur grâce à Dominic Oduro (pour un total de 4-2) et plus tard grâce à Nacho Piatti (pour le porter à 5-4). Mais Nick Hagglund du TFC a saisi le précieux égaliseur pour envoyer le match en prolongation, où les Reds ont obtenu des buts de Benoit Cheyrou et Tosaint Ricketts pour conclure une série pour les âges.

Cela ne veut pas dire que Montréal n’a pas connu de moments spéciaux dans la rivalité. Ils ont éliminé le TFC lors des éliminatoires de la Coupe MLS 2015 grâce à une victoire 3-0 à domicile, Didier Drogba inscrivant le troisième et dernier but. Montréal a également connu du succès au Championnat canadien, remportant le titre 2019 à Toronto via une séance de tirs au but grâce au gardien Clément Diop, et permettant ensuite à leurs célébrations de se poursuivre dans le couloir qui mène à la salle de conférence de presse.

Cependant, c’était alors, et aucune des équipes ne l’a déchiré en 2023. Toronto a 12 points en 11 matchs tandis que Montréal en a autant en 10 matchs. La preuve que rien de tout cela n’a d’importance a été présentée mardi soir lors de la victoire 2-1 de Montréal à Toronto au Championnat canadien, même si pour être clair, la rivalité est suffisamment convaincante sans le problème des fans qui a gâché le match.

Les deux équipes se retrouveront à Montréal dans trois jours. –Jeff Carlisle

Ceux qui connaissent « Hell is Real » connaissent l’histoire derrière la façon dont cette rivalité relativement nouvelle a pris son nom.

À côté de l’Interstate 71, à environ 30 miles sur la route de Columbus à Cincinnati, il y a un panneau que beaucoup d’Ohioiens connaissent. Oui, il se lit comme suit : « L’enfer est réel ». Ainsi, lorsque les équipes se sont rencontrées lors de l’US Open Cup en 2017 – avant l’entrée du FC Cincinnati en MLS deux ans plus tard – les fans ont nettement évité d’atterrir sur quelque chose d’ennuyeux comme le « derby de l’Ohio » et ont trouvé quelque chose qui lie les villes de manière unique.

Si vous savez, vous savez.

Le jeu est également arrivé à un moment charnière de l’histoire de Crew. Cette même année, l’actuel propriétaire de l’Austin FC, Anthony Precourt, qui possédait alors le Crew, menaçait de déplacer le club au Texas, ce qui aurait évidemment empêché une rivalité d’exister. L’idée de déplacer un club MLS original avec une place spéciale dans l’histoire du football américain ne convenait pas à la plupart de la ligue, mais la dynamique a été encore pire pour les habitants de Columbus sachant que le FCC était en train d’entrer en MLS.

Naturellement, cela favorise un type particulier de ressentiment. Les choses ont bien sûr fonctionné pour l’équipage, et maintenant la rivalité est parmi les plus houleuses de la ligue. En 10 matchs MLS de tous les temps, Columbus possède un avantage décisif de 5-1-4 et a devancé ses nouveaux voisins, 22-11.

La plupart de cela a coïncidé avec les difficultés du FCC à s’adapter à la MLS, mais maintenant que le club a trouvé sa place, une rivalité plus compétitive suivra à coup sûr. -Kyle Bonagura

La proximité aide presque toujours à initier toute rivalité MLS. Ainsi, lorsque le Houston Dynamo a émergé en 2006 en tant que nouvelle maison pour les joueurs et le personnel d’entraîneurs des San Jose Earthquakes via un club d’expansion, il était logique que l’animosité se développe avec ses compatriotes texans, le FC Dallas.

Eh bien, cela plus une botte à la poitrine à Carlos Ruiz.

Les points chauds ont défini la rivalité entre le FC Dallas et le Houston Dynamo. Thomas B. Shea/MLS via Getty Images

« Je pense que c’est à ce moment-là [the Texas derby] en quelque sorte, tout a commencé, et pardonnez le jeu de mots, avec Ricardo Clark », a déclaré le directeur général de Houston, Pat Onstad, qui était gardien de but tout en regardant son coéquipier Clark balancer à Ruiz lors d’un match de saison régulière 2007 en octobre. « Si vous avez le volume sur , vous pouvez réellement entendre quelqu’un crier, ‘Rico, non !’ C’est moi. »

Après que les deux joueurs se soient croisés pendant les dernières minutes du match qui était 3-0 en faveur de Houston, Clark a donné un coup de pied agressif à Ruiz, un ancien attaquant du LA Galaxy qui avait déménagé à Dallas en 2005. Le feu d’artifice servirait plus tard d’apéritif pour leur première et unique série éliminatoire qui est arrivée le mois suivant.

« Ce sont les matchs où il y a tellement d’énergie physique, mais aussi d’énergie émotionnelle », a déclaré l’ancien attaquant de Dallas Kenny Cooper. Suite aux efforts de Cooper qui ont permis à son équipe de mener 2-0 au total grâce à une passe décisive à Ruiz lors du match retour d’une série de quarts de finale de 2007 contre Houston, Dallas est ensuite tombé à 10 hommes après un autre coup inattendu.

« [Dallas’] Arturo Alvarez a reçu un carton rouge pour avoir donné un coup de genou à Brad Davis à l’aine », s’est amusé Brian Ching, l’attaquant de Houston qui allait mener la renaissance du quart de finale du Dynamo au match retour. Avec un avantage d’un homme, Ching a porté Houston à travers ses deux buts et un une passe décisive qui a poussé son équipe à une victoire spectaculaire en séries éliminatoires 4-2 contre Dallas Des semaines plus tard, ils allaient décrocher un deuxième titre consécutif en Coupe MLS.

« C’est de la pure exaltation », a déclaré Ching, « et c’est pour cela que vous jouez : ces grands moments dans ces grands matchs contre vos grands rivaux. »

Ces dernières années, Dallas a sans aucun doute eu le dessus avec seulement quatre défaites depuis 2013, mais avec Onstad aidant à diriger le Dynamo, Houston a quelqu’un qui n’a pas oublié l’un des moments de rivalité les plus personnellement offensants qui vit encore avec lui à ce jour. . « Une année, quelqu’un a dit: » La bière canadienne craint « , et je me suis retourné et je lui crie dessus », a déclaré Onstad, originaire de Vancouver, à propos de son passage en tant que gardien de but de Houston lors du derby du Texas.

« Je peux supporter la plupart des choses, mais quand vous commencez à insulter la bière canadienne, c’est tout. » — César Hernandez