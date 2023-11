Classement des recrues de premier tour à mi-chemin de la saison de la NFL : CJ Stroud et Jalen Carter en tête d’affiche d’une classe impressionnante

Nous sommes à mi-chemin dans le NFL calendrier, alors quel meilleur moment pour revenir sur la classe de repêchage du premier tour de 2023 et évaluer leurs performances à ce jour. Bien sûr, il y a eu des vedettes en dehors du premier tour (Bonjour, Puka Nacua, Will Levis, Sam LaPorta, Byron Young et DJ Turner !), mais pour notre propos ici, nous limiterons la conversation aux 31 joueurs sélectionnés lors du premier tour. avril dernier. A noter que quatre de ces premiers tours ont été « incomplets », soit en raison d’un manque de temps de jeu, soit d’une blessure. Sinon, c’est un groupe assez impressionnant.

OK, allons-y.

Young a connu un démarrage lent pour les Panthers, mais il a montré une amélioration constante au cours de ses deux premiers mois dans la saison. NFL … jusqu’à la semaine 9, où il a pris du recul. La ligne offensive de la Caroline a parfois été fragile et Adam Thielen a été la cible la plus fiable de Young, et malgré la pression exercée sur près de 40 % de ses reculs, il a complété au moins 70 % de ses lancers deux fois au cours des cinq derniers matchs. Cela a été un chemin semé d’embûches, bien sûr, mais je m’attends à ce qu’il continue à progresser au cours de la seconde moitié de la saison.

La plus grande question à laquelle Stroud était confronté en sortant de l’Ohio State était de savoir comment il allait gérer le fait de jouer derrière une ligne offensive qui ne lui laissait pas régulièrement toute la journée pour lancer. Il s’avère que, mieux que quiconque aurait pu l’imaginer, même si les Texans ont eu du mal à garder plusieurs éléments de leur ligne O en bonne santé au début de la saison. Tout ce que Stroud a fait, c’est de jouer non seulement comme l’une des meilleures recrues de la ligue, mais aussi comme l’un des meilleurs passeurs. Il a l’air sage au-delà de ses années, lance régulièrement avec anticipation et soulève tout le monde autour de lui, y compris Nico Collins, qui a connu un début de carrière pour sa campagne 2023. Stroud a été incroyablement amusant à regarder – ponctué par son performance surnaturelle contre les Bucs au cours de la semaine 9 – et une partie du mérite revient à l’appelant de première année Bobby Slowik, qui a mis Stroud en position de connaître un succès rapide.

3. Will Anderson Jr., EDGE, Texans : A

Oui, Anderson n’a que deux sacs, mais les sacs ne racontent pas toute l’histoire. Il est n°1 en termes de pression parmi tous les recrues (29 avant la semaine 9). Et parmi les recrues qui ont joué au moins 300 snaps, Anderson est n°2 en termes de pressions par passe derrière seulement Byron Young des Rams. (Anderson fait pression sur 13,3 % de ses passes précipitées ; Young est à 13,9 %). Lui aussi ne fera que s’améliorer.

Les Colts ont eu leur quart-arrière ; il ne leur reste plus qu’à trouver comment le garder en bonne santé d’une semaine à l’autre. Richardson a une chance d’être spécial, mais sa saison a été écourtée après qu’une blessure à l’épaule l’ait limité à seulement quatre matchs.

Witherspoon n’a pas joué lors de la semaine 1, mais il a depuis changé la donne. Nous nous souvenons tous du choix six contre Daniel Jones et les Giants à la télévision nationale, mais il a excellé en jouant à l’extérieur et dans la machine à sous, et ramène à lui seul la Légion de Boom au secondaire des Seahawks. Ne vous laissez pas berner par ses mesurables ; il est un frappeur dans le jeu de course et déjà l’un des arrières défensifs les plus physiques de la ligue. En termes de pourcentage d’achèvement contre, il n’est pas surprenant qu’il soit le meilleur cornerback recrue, mais parmi tous les CB qui ont joué au moins 300 snaps cette saison, Witherspoon est troisième derrière Martin Emerson et Jaylon Johnson.

6. Paris Johnson Jr., OT, Cardinaux : B

Johnson a été titulaire de la première journée au poste de bloqueur droit pour les Cardinals après avoir joué le poste de bloqueur gauche et de garde droit au cours de ses deux dernières saisons pour Ohio State. Sa combinaison d’athlétisme et de force s’est manifestée tout au long de la première moitié de sa campagne de recrue, mais la vitesse de NFL les passeurs lui ont parfois posé des problèmes (et c’est compréhensible). Au début de la semaine 9, il n’avait accordé qu’un seul sac, mais était responsable de 20 pressions, ce qui le place au quatrième rang parmi tous les joueurs de ligne offensive recrue et au premier rang parmi les plaqués recrue.