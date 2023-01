Classement des quarts-arrière de la NFL, semaine 18 : le plafond de Dak Prescott

White a donné aux fans des Jets un peu d’espoir cette saison et un sursis de Zach Wilson, mais il est difficile de faire valoir ses arguments en sa faveur en 2023.

La semaine dernière : NA Jets de New York

Les Texans vont rouler avec Mills une fois de plus, puis il sera temps de rédiger l’avenir.

Stidham a été l’histoire de bien-être de la semaine 17, incendiant la défense tant vantée des 49ers pour 365 verges et trois touchés. Malheureusement, cela a tourné court.

Ridder a bien joué contre les Cardinals et a été récompensé par une victoire à la dernière seconde. Pourtant, il n’est pas assez proche pour qu’Atlanta passe un quart-arrière au premier tour d’avril.

Foles a profité d’une course folle dans la NFL qui comprend un anneau improbable du Super Bowl, mais il est temps de s’éloigner.

Soudain, Thompson semble être en ligne pour commencer la semaine 18, et il – potentiellement, selon les Patriots – tient le sort des Dolphins entre ses mains.

L’une des stars de Hard Knock a pu montrer ses trucs, et tout s’est passé comme prévu. Mais bon, Blough a eu son moment.

Notre classement des quarts-arrière FanSided NFL 2022 est mis en ligne chaque mercredi matin tout au long de la saison régulière, et nous utilisons une échelle mobile incorporant les performances actuelles et passées, la première signifiant davantage au fil de l’année.

24 Tyler Huntley La semaine dernière : 26 Corbeaux de Baltimore

statistiques 2022: 528 verges | 67,0% comp | 1 DT | 2 INT | 5.8 LPJ | 42.3 RRQ

Huntley serait beaucoup plus bas sans le buffet de troisièmes cordes et de vétérinaires lavés derrière lui. Sa performance contre les Steelers a laissé beaucoup à Baltimore en vouloir beaucoup plus.

23 Russel Wilson La semaine dernière : 27 Broncos de Denver

statistiques 2022: 3 241 verges | 60,8% comp | 13 TD | 10 INT | 7.1 LPJ | 35.6 QBR

Wilson a connu une autre journée décevante dimanche, lançant pour 5,8 verges par tentative dans une défaite de 27-24 contre les Chiefs. Cependant, il a couru pour deux scores. Alors, progrès ?

22 Carson Wentz La semaine dernière : NA Commandants de Washington

statistiques 2022: 1 755 verges | 62,3 comp % | 11 TD | 9 INT | 6.4 LPJ | 33.2 QBR

Wentz n’aurait jamais dû être nommé partant. Il a montré pourquoi dimanche, lançant trois interceptions pour éliminer les commandants de la course aux séries éliminatoires.

21 Gardner Minshew La semaine dernière : NA Aigles de Philadelphie

statistiques 2022: 663 verges | 57,9% comp | 3 TD | 3 INT | 8.7 LPJ | 38.2 QBR

Minshew est un bon remplaçant, mais il a été terrible contre les Saints, lançant un choix de six écrasant alors qu’il était à la traîne par trois au quatrième quart.

20 Kenny piquet La semaine dernière : 21 Steelers de Pittsburgh

statistiques 2022: 2 041 verges | 65,2 comp % | 5 TD | 9 INT | 6.1 LPJ | 49.9 QBR

Pickett a été ho-hum toute la nuit à Baltimore, avant de conduire les Steelers pour un score gagnant dans la dernière minute, couronné par un formidable lancer à Najee Harris.

19 Mac Jones La semaine dernière : 24 Patriots de la Nouvelle-Angleterre

statistiques 2022: 2 753 verges | 65,2 comp % | 11 TD | 8 INT | 6.8 LPJ | 32.5 QBR

Eh bien, Jones a sa chance. Semaine 18, victoire et entrée contre Buffalo. Fais-le, gamin.

18 boulanger Mayfield La semaine dernière : 23 Rams de Los Angeles

statistiques 2022: 2 016 verges | 60,8% comp | 10 DT | 7 INT | 6.5 LPJ | 27.0 QBR

Mayfield a eu des hauts et des bas avec les Rams. Peut-il éliminer les Seahawks et transformer le match Packers-Lions en combat éliminatoire ?

17 Sam Darnold La semaine dernière : 22 Panthers de la Caroline

statistiques 2022: 1 100 mètres | 61,8% comp | 7 TD | 1 INT | 8.8 LPJ | 57.5 QBR

Darnold a très bien joué depuis son retour de blessure. Les Panthers sont tombés dimanche, mais Darnold a lancé pour 341 verges et trois touchés.