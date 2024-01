Classement des postes vacants d’entraîneur-chef de la NFL : pourquoi les Chargers et les Falcons sont les plus attrayants

Avec sept des 32 postes d’entraîneur-chef de la NFL ouverts en moyenne chaque année, les candidats à ces postes convoités ne peuvent généralement pas être exigeants. Ils acceptent les emplois qu’ils peuvent obtenir et vivent avec leurs imperfections.

Les huit ouvertures actuelles séduiront, pour différentes raisons, différents candidats. J’ai classé ces postes vacants ci-dessous en utilisant trois critères de base : la probabilité de gagner au cours des deux premières saisons, le fait de savoir si remporter la division est réaliste et dans quelle mesure les défauts de propriété pourraient être fatals. Je n’accorde pas beaucoup d’importance au plafond salarial parce qu’il peut être créé ou manipulé, et parce que le grand défi est de trouver de bons joueurs, pas de trouver les ressources nécessaires pour les recruter.

Si les critères semblent un peu à courte vue, c’est parce que les entraîneurs, contrairement aux directeurs généraux, doivent souvent gagner rapidement pour conserver leur emploi. Il y a moins de distance entre eux et le produit sur le terrain. Le blâme les trouve plus rapidement. Avoir une piste plus longue et des ressources facilement disponibles permet un meilleur travail.

Les Chargers ont fait tapis en 2023 et ont échoué, il y aura donc une sorte de calcul de la liste, en particulier en défense. Toutes les parties, y compris les propriétaires, devraient comprendre cela à l’approche de la saison prochaine.

La propriété de l’équipe, parfois passive jusqu’à l’excès, n’a pas montré sa capacité à conduire au succès, mais la famille Spanos n’est pas non plus connue pour s’y opposer. Ils ont tendance à donner trop de marge de manœuvre à leurs dirigeants, ce qui peut être frustrant pour les fans mais qui est bienvenu du point de vue d’un candidat.

Mike McCoy et Anthony Lynn ont chacun duré quatre saisons sans remporter un seul match éliminatoire. Brandon Staley aurait probablement pu obtenir une quatrième saison s’il avait peaufiné la situation, mais ce n’était pas son style.

Le nouvel entraîneur héritera de la chose la plus difficile à trouver dans le football : un quarterback de premier plan entrant dans ses premières années.

Les Chargers ont une attaque statistique parmi les cinq premiers par l’EPA par match avec Justin Herbert dans l’alignement depuis son arrivée en 2020. Ils ont une défense parmi les cinq derniers selon la même mesure, expliquant leur fiche de 30-32 avec Herbert partant. Herbert a conduit le succès offensif ; cette équipe n’a pas produit beaucoup de jeu de course ni fourni une protection exceptionnelle.

Gagner l’AFC Ouest, ce que les Chargers n’ont plus fait depuis 2009, restera difficile avec Patrick Mahomes à Kansas City. C’est le facteur n°1 contre les Chargers dans cet exercice. Mais l’attrait d’Herbert est fort. Cette équipe est prête à gagner avec le bon entraîneur et le bon directeur général.

Sans trop négliger la montée en puissance des Buccaneers de Tampa Bay, les Falcons figurent aussi haut sur la liste en partie parce que concourir dans la NFC Sud devrait rester un avantage. Il n’y a pas de Mahomes dans la division. Atlanta avait une fiche de 3-3 dans la NFC Sud cette saison, même avec une défaite ridicule contre la Caroline lors de la semaine 15, et même avec la pire situation de quart-arrière de la division.

Ce poste est ouvert car les Falcons sont entrés dans une saison 2023 incontournable avec Desmond Ridder et Taylor Heinicke derrière le centre. Une fiche de 7-10 avec Ridder débutant 13 matchs et l’entraîneur Arthur Smith qui a du mal à maximiser son personnel montre qu’il y a du talent sur la liste.

L’équipe détient le huitième choix du repêchage et doit exploiter ce choix pour en faire un quart-arrière ou trouver une alternative vétéran avec un avantage, un peu comme Tampa Bay (Baker Mayfield) et Seattle (Geno Smith) l’ont fait récemment.

Le prochain quart-arrière devrait bénéficier d’une défense améliorée (10e en EPA par jeu cette saison) et de quelques pièces talentueuses en attaque, dont Bijan Robinson, qui devrait émerger comme l’un des meilleurs arrières à double menace de la ligue.

L’intérêt du propriétaire Arthur Blank pour Bill Belichick et Jim Harbaugh suggère qu’il pourrait être à l’aise de céder un contrôle important à un entraîneur-chef. Cela rendrait le travail plus attrayant pour les entraîneurs possédant l’influence nécessaire pour exercer un contrôle supplémentaire.

Les jours où Seattle a connu un grand succès pour les entraîneurs puissants tels que Pete Carroll et Mike Holmgren ont pris fin ce mois-ci lorsque le propriétaire Jody Allen a donné au directeur général John Schneider le dernier mot sur le personnel, ainsi que le pouvoir sur le prochain personnel d’entraîneurs. Cela signifie que le prochain entraîneur doit voir la liste de la même manière que le front office le voit, comme une collection de jeunes talents prêts à éclater.

Le temps nous dira si Carroll et son équipe retenaient l’effectif, mais du seul point de vue d’un candidat, si Carroll perdait son emploi après avoir réalisé 9 à 8 saisons consécutives, qu’est-ce qui constituerait le succès du prochain entraîneur ?

Le licenciement de Carroll suggère qu’Allen pense que Seattle est prêt à se lancer en séries éliminatoires le plus tôt possible. Cela pourrait être difficile avec les 49ers de San Francisco entraînés par Kyle Shanahan et les Rams de Los Angeles entraînés par Sean McVay dans la division, ainsi qu’une équipe de l’Arizona en amélioration que Seattle a à peine résistée pour ses seules victoires NFC West en 2023.

La propriété des Seahawks, qui a longtemps été une force, est un point d’interrogation à plus long terme. Allen a hérité de l’équipe de son défunt frère, Paul, dont la confiance exige que tous ses actifs soient éventuellement vendus. Il n’y aura pas de vente avant 2025 car les implications fiscales seraient punitives. Après, qui sait ?

L’offensive, 11e de l’EPA par jeu au cours des deux dernières saisons, possède des pièces talentueuses en tant que bloqueur, receveur et porteur de ballon, ainsi qu’un quart-arrière vétéran meilleur que prévu en la personne de Smith, dont le contrat est raisonnable. Il existe une tradition gagnante, un fort soutien des supporters et l’une des meilleures expériences de stade les jours de match. Mais la barre semble placée haute, le prochain entraîneur devra donc adopter une vue à moitié pleine de la liste.