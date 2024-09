Classement des performances des VMA : les meilleures et les pires de 2024

C’est une agréable surprise de constater que le rap old school n’a pas disparu de toutes les cérémonies de remise de prix juste parce que le 50e anniversaire du hip-hop est derrière nous, en particulier parce que certains des vétérans – y compris l’infatigable LL COOL J, qui a rendu hommage à Def Jam pour le 40e anniversaire aux VMA – peuvent cracher aussi bruyamment que jamais. Rejoint par l’infatigable Public Enemy sur « Bring the Noise », LL COOL J, qui a popularisé l’expression GOAT, a sorti plusieurs morceaux de hip-hop de ce type, de « Mama Said Knock You Out » à « Rock the Bells » en passant par « Goin’ Back to Cali » et « Doin’ It ». C’est un hommage à sa présence scénique musclée et imposante que ses nouvelles chansons (issues de son dernier LP, La Force) s’est parfaitement senti à l’aise lorsqu’il partageait le temps de scène avec ses classiques.