Les Jets auraient trois objectifs en tête pour devenir leur quart-arrière en 2023. N’importe lequel des trois améliorerait New York, mais lequel serait le meilleur ?

Robert Saleh a amélioré les Jets de 4-13 en 2021 à 7-10 en 2022, mais la façon dont cette saison s’est terminée a mis un mauvais goût dans la bouche des fans de New York.

Les Jets ont commencé la saison 5-2 mais se sont effondrés en seconde période, perdant leurs six derniers matchs pour manquer les séries éliminatoires.

Il est devenu très clair au fil de la campagne que New York a besoin d’un quart-arrière. Et ils semblent prêts à sortir et à en obtenir un.

Connor Hughes de SNY a rapporté dimanche que les Jets ont trois objectifs QB pour 2023. Voici comment ils s’empilent :

Classement des objectifs QB des Jets 3 pour la saison 2023

3. Derek Carr

Les Raiders et Derek Carr sont prêts à mi-chemin, ce qui signifie que le triple Pro Bowler cherchera un nouveau départ en 2023.

Carr est toujours un solide quart-arrière partant, même si la saison 2022 de Las Vegas a été un gâchis. Le QB a lancé pour 3 522 verges et 24 touchés, mais n’a complété que 60,8% de ses passes (sa note la plus basse depuis son année recrue) et a lancé 14 interceptions (égalant son sommet en carrière). Il est clair que lui et le nouvel entraîneur-chef de Las Vegas, Josh McDaniels, ne pouvaient pas se voir.

Il ne fait aucun doute que Carr serait une mise à niveau pour les Jets. Cependant, par rapport aux deux autres options, il devrait être l’option C, notamment parce qu’il faudrait du capital commercial pour l’obtenir.