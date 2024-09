Classement des noms et logos des équipes de la PWHL : Lequel des six nouveaux combos est notre numéro 1 ?

Par Hailey Salvian, Shayna Goldman et Sean Gentille

Nous avons attendu plus d’un an pour obtenir les surnoms et logos appropriés pour la PWHL. Maintenant que nous les avons, grâce au dévoilement officiel de lundi, nous n’allons pas perdre plus de temps.

Laquelle des six nouvelles équipes — la Boston Fleet, la Minnesota Frost, la Montréal Victoire, la New York Sirens, l’Ottawa Charge et la Toronto Sceptres — est notre meilleure équipe? Comment se comparent les autres?

L’Athlétisme Hailey Salvian, Shayna Goldman et Sean Gentille ont fait équipe pour le classement définitif.

1. Victoire de Montréal

Rang de Hailey : 1

Rang de Sean : 3

Shayna rang: 1

Shayna:Tout ce qui concerne le look et l’image de marque de Montréal est cohérent. Victoire semble tout simplement nouveau par rapport aux autres noms associés au hockey montréalais dans le passé (et dans le présent, en fait). C’est quelque chose qui fonctionne aussi bien pour les francophones que pour les anglophones. Le marron de la palette de couleurs semble suffisamment grandiose pour correspondre à l’énergie que le nom apporte, et l’utilisation du crème sur du blanc ajoute une touche classique. Le bleu marine complète le look et met en valeur le logo. J’ai des reproches ici et là avec le reste des équipes, donc la combinaison du nom et du logo en fait un numéro 1 facile pour moi.

Hailey:J’ai été surprise de voir à quel point j’ai aimé Montréal, étant donné que je voulais que la ligue revienne aux Canadiennes de l’époque de la LCHF. Quoi qu’il en soit, Montréal a la meilleure combinaison de nom et de logo, ce qui explique pourquoi elle a l’avantage sur New York et Toronto pour moi. Il y a plus de détails à apprécier dans le logo de Montréal en particulier, avec la fleur de lys et le M caché vers le bas. « Victoire » est également un nom sympa à avoir pour une équipe qui compte la joueuse la plus importante de l’histoire du football féminin.

Sean:Je me sens presque mal de les avoir en troisième position. Shayna et Hailey ont raison sur tout. J’apprécie vraiment la fraîcheur de l’emballage — si celui-ci n’est pas révolutionnaire, il n’en est pas loin. De plus, le logo ressemble à un diamant ! Personne d’autre n’a dit ça !

2. Les Sceptres de Toronto

Rang de Hailey : 3

Rang de Sean : 2

Shayna rang: 2

Hailey: Si vous me le demandiez immédiatement après l’annonce de la PWHL, je dirais probablement « Sceptres » plus bas que le numéro 3 et peut-être que je suis juste un peu pointilleux, car je peux voir le Coca-Cola Coliseum depuis mon appartement. Mais le logo de Toronto est peut-être mon préféré des six et le nom commence vraiment à me plaire – à tout le moins, il est certainement unique. Les couleurs sont superbes, et je pense qu’une équipe comme Toronto – avec des fans qui se sont déguisés en cuillères et en infirmières la saison dernière – pourrait s’amuser beaucoup avec ça. Sarah Nurse a littéralement une marque avec la devise « Queen Energy Only ».

Shayna: Absolument oui au logo et à la palette de couleurs. Le nom juste… J’ai besoin de temps avec celui-ci. Le teaser de Toronto tweeté L’autre jour, j’ai pensé que le nom « Royals » ou « Monarchs » était le bon choix, et je pense que l’un ou l’autre aurait été un flop. Sceptres n’est pas un mauvais nom et c’est propre à une équipe sportive, c’est juste que ça ne sort pas encore de la bouche.

Sean:Au début, je n’aimais pas ce surnom, du tout, mais je l’ai vite adopté… si on se base sur une courbe. Je n’aime pas la monarchie; l’argent canadien me dérange pour cette raison. Néanmoins, je tiens à souligner la créativité, l’originalité d’une combinaison bleu marine, bleu clair et or et le meilleur logo du lot. Il se vendra bien auprès des fans de Taylor Swift.

Hailey:Je n’y avais même pas pensé. Sean est peut-être le plus grand Swiftie du groupe !

3. Les sirènes de New York

Rang de Hailey : 2

Rang de Sean : 1

Shayna rang: 6

Sean:Je suis difficile à satisfaire quand il s’agit de noms d’équipe. Je n’aime pas les noms collectifs (par exemple, « Kraken »), mais je ne cherche pas non plus à voir plus de Panthers ou de Vikings. C’est un petit point sensible, et personne ne le touche plus directement que les Sirènes. Le logo n’est pas mon préféré – quelque chose dans la façon dont le mot-symbole divise le Y en deux – mais je pense qu’il ressortira comme écusson central.

La principale raison pour laquelle je les place en tête de liste est que je ne pense pas qu’une combinaison nom-logo soit plus cohérente. « Sirens » fait référence au hockey, certes, mais aussi à Long Island Sound, et je continue d’aimer cette nuance de bleu sarcelle, surtout en concert avec le New York Liberty et le Gotham FC. C’est le package complet.

Hailey:J’étais membre de l’équipe des Sirens de New York jusqu’à mon départ de dernière minute pour Montréal. Je pense que le nom Sirens est mon préféré, mais le logo de Montréal a été le facteur décisif dans mon classement. Les couleurs sont superbes et la synergie avec le sport féminin dans la région des trois États est une belle touche. Cette équipe a également beaucoup de potentiel avec des activations dans les arènes. Pouvons-nous avoir une sirène géante ?

Shayna: J’adore le bleu sarcelle de New York, qui reste cohérent avec le Liberty et le Gotham FC. Mais le nom est un non pour moi. Je sais que c’est probablement une référence à l’eau, mais ma première pensée a été : « On a compris, New York est bruyant avec beaucoup de sirènes. » En fait, je préférerais le son, qui était l’une de ces marques de fabrique originales divulguées l’année dernière. Cela avait du sens pour une équipe qui rebondissait entre New York, le Connecticut et le New Jersey. Quant au logo, vous vous souvenez du Superman S que vous avez probablement dessiné sur votre cahier au collège ? On dirait une version habillée de celui-ci.

4. La flotte de Boston

Rang de Hailey : 4

Rang de Sean : 4

Shayna rang: 3

Sean:J’avais un top trois et un bottom trois assez bien définis — la moitié des marques semblent aller vers une chose, et l’autre moitié vers une autre — et Boston était le meilleur du deuxième lot, en grande partie grâce au logo. Le fait que la lettre « B » ressemble beaucoup à un hameçon aide, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. J’y repère aussi une petite référence aux Hartford Whalers, si vous regardez de côté. Est-ce que je me projette ? Peut-être. En tout cas, c’est bien. Un peu sans inspiration, mais bien. Quant au nom, je n’aime pas « Fleet », mais je l’aime aussi moins que les autres noms collectifs (anglo).

Hailey:Bien que Boston soit un niveau en dessous de Montréal, New York et Toronto, c’est aussi la meilleure des autres pour moi. Le logo est de loin supérieur à celui d’Ottawa et du Minnesota – les détails à l’intérieur du B et la forme de l’ancre – même si je préfère le nom « Charge » à « Fleet ». Je ne peux pas imaginer qu’il soit facile de développer une marque de sport dans une ville avec les Red Sox, les Bruins et les Celtics, mais c’est une belle entrée.

Shayna:Boston a peut-être l’un des logos les plus cools ici, ce qui améliore vraiment son classement. Le B en forme d’ancre est tellement net. Si ce W est une référence intentionnelle aux Whalers, je l’aime encore plus comme moyen de célébrer le hockey de la Nouvelle-Angleterre dans l’ère post-Connecticut Whale. Le nom m’a d’abord déplu, mais ce n’est pas si mal. C’est un joli clin d’œil à l’histoire de Boston et à son statut de port maritime majeur.

5. Le gel du Minnesota

Rang de Hailey : 5

Rang de Sean : 5

Shayna rang: 5

Shayna: J’étais vraiment en faveur du « Reign » ici avec le schéma violet en clin d’œil à Prince, mais ce n’est pas une mauvaise direction. Le Minnesota Frost est honnêtement un nom assez malade qui a beaucoup de sens pour une équipe de hockey sans être trop ringard et littéral. La raison pour laquelle ils ne sont pas mieux classés n’est pas parce que les autres équipes sont toutes si incroyables qu’il s’agissait d’un processus d’élimination. Le logo est tout simplement insuffisant et tire toute l’image de marque vers le bas. Le « F » est un début prometteur, mais semble si incomplet.

Sean:Cela ressemble plus à un modèle de création d’équipe qu’à n’importe quel autre. Je suppose que l’espace négatif crée une montagne, ce qui… c’est quelque chose. Points pour le violet.

Hailey:Plus que les autres équipes, le Minnesota se sent victime du processus juridique lorsqu’il s’agit de nommer les équipes sportives en 2024. Le Reign d’Ontario existe déjà dans la AHL, et la ligue voulait clairement de nouveaux noms dont elle pourrait pleinement s’approprier. Honnêtement, je n’aime pas le Frost – ou aucun des noms d’ailleurs – et j’adore les couleurs, mais je ne peux m’empêcher de penser au F sur un superhéros de dessin animé. Je pensais que c’était Frozone, mais il ne porte pas de violet.

6. Charge d’Ottawa

Rang de Hailey : 6

Rang de Sean : 6

Shayna rang: 4

Shayna:Ottawa est très moyen pour moi. Je pense que plus je l’observe, plus je lui trouve des défauts. La palette de couleurs ne réinvente pas la roue, mais le rouge-jaune-blanc est brillant et accrocheur sur la glace, ce que j’apprécie. Mais je suis d’accord avec ce que Sean a dit plus tôt sur les noms collectifs pour les noms d’équipe. Et le logo (plus la palette de couleurs) donne une image des Flames de Calgary. J’aime vraiment le look et le logo des Flames, donc ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Ce n’est juste pas mon préféré !

Hailey: Honnêtement, je n’ai pas de sentiments forts à l’égard d’Ottawa : le nom me convient assez bien et le logo est bien. L’ambiance électrique aurait été cool si Daryl Watts était toujours dans l’équipe. Trop tôt ! ​​Je suis désolé !

Sean:« Go Charge Go » va être un super chant d’arène, mais le reste ressemble beaucoup trop à un logo d’entreprise de logiciels de 1997 à mon goût. Désolé.

