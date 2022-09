Classement des messages d’adieu des joueurs sur les réseaux sociaux

Enfin, nous sommes arrivés à la fin du mercato estival. Nous avons ri. Nous avons pleuré. Nous nous sommes demandé “Pourquoi, au nom du Tiempos d’or de Ronaldinho, Manchester City signe-t-il Manuel Akanji?”

2 Connexe

Mais qu’on le veuille ou non, la feuille d’équipe de votre club est maintenant à quoi elle ressemblera pendant au moins les six prochains mois. De nombreux joueurs ont quitté des clubs avec lesquels ils étaient depuis des années et cela signifie qu’une chose est certaine : les lettres d’adieu des joueurs.

C’est un art bien usé, un peu comme essayer de ne pas avoir l’air trop suffisant tout en refusant de célébrer contre votre ancienne équipe, ou de tapoter l’arbitre dans le dos après qu’il vous ait donné un carton jaune. Lorsque vous quittez un club, vous devez au moins laisser un mot en sortant. Sinon, vous devenez un méchant, un méchant antagoniste qui devient un sujet de joie lorsque le malheur vous arrive. Certains joueurs prospèrent sur ce genre de négativité, mais la plupart aiment au moins laisser une note de courtoisie avant de partir.

Mais lorsque vous êtes fan d’un joueur de votre club et qu’il part soudainement, vous voulez toujours vous assurer qu’il pense vraiment ce qu’il a écrit, au moins à un certain niveau. Parfois, ce chagrin est facile à voir; d’autres fois, c’est un peu plus difficile à dire. Ainsi, dans le but de transformer absolument tout en compétition, j’ai décidé de classer certaines des lettres d’adieu les plus notables des joueurs sortants à leurs anciens clubs.

Les candidatures sont jugées sur leur sincérité perçue, leur qualité esthétique à la fois dans les supports écrits et visuels, et le reflet précis de l’histoire du joueur avec le club, ce qui est une façon élégante de dire à quel point le taureau —- … Vous savez quelle? Allons-y.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Il y a plusieurs lettres d’adieu vidéo sur cette liste, mais très peu viennent avec la valeur de production pure que Jésus apporte à la table ici. Nous avons des clips jeunesse. Nous avons des clips pour adultes. Nous avons une animation (!!!), et nous avons une vidéo entièrement commentée qui a clairement été pensée et écrite bien à l’avance, avec une répétition incroyablement élégante et efficace de la structure des phrases pour vraiment faire passer le point émotionnel à la fin .

Avez-vous attrapé cela? De je l’ai fait, j’ai fait, j’ai fait, à “nous l’avons fait”. Il invite chaque collègue et fan qui regarde la vidéo dans son mandat à Manchester City et met son bras autour d’eux, juste avec une simple tournure de phrase. Excellente vidéo et lettre d’adieu. Les meilleures notes.

Certes, Phillips tourne essentiellement une vidéo phare ici, mais il établit également sa bonne foi, montrant ses propres photos d’enfants portant des chemises Leeds, se montrant aider à amener le club en Premier League, chantant des chansons avec des supporters. Oh, et tout est réglé pour Adele, comme si ce n’était pas assez émotif. Et c’est avant que nous n’arrivions à la lettre, qui est à peu près aussi sincère que possible, et prend le temps de remercier personnellement plusieurs membres du personnel de Leeds United par leur nom.

C’est détaillé, c’est sincère, c’est émouvant. Je pense qu’il manque juste un peu du poli que Jésus apporte au jeu de la lettre d’adieu, mais c’est presque égal au meilleur du groupe ici.

Dybala n’a pas de vidéo et sa lettre d’adieu n’est pas aussi longue ni aussi précise que d’autres. Mais s’il y a une chose que Dybala a pour lui, c’est l’émotion brute. Quand il dit qu’il pensait qu’il allait porter le maillot de la Juventus plus longtemps, vous savez qu’il le pense au plus profond de lui-même.

Personne n’a autant pleuré sur Tina Turner depuis l’administration Clinton. Lorsque Dybala parle de la Juventus, il apporte une sincérité d’appréciation pour le club qui mérite l’admiration. Et ça fait aussi une bonne lettre d’adieu.

Marques pour la lettre la plus longue de cette liste, ainsi que pour la police personnalisée et les motifs dessinés à la main ici. C’est une très belle lettre qui s’efforce de remercier toutes les personnes avec lesquelles Bellerin a travaillé et autour d’Arsenal, et il n’a jamais l’impression qu’il s’aventure dans la complaisance ou la gratitude sans enthousiasme. Je pense qu’il lui manque une partie de l’émotion brute et de l’excellente synthèse des médiums que possèdent ceux au-dessus de Bellerin, mais cela reste excellent.

Il n’y aura jamais de rancune entre Haaland et Dortmund. Tout le monde savait qu’il ne resterait pas éternellement ; personne ne le fait à moins d’avoir tendance à se blesser aux moments les plus déchirants. Pourtant, Haaland a mis en place une très bonne vidéo ici. Ce qui se démarque dans la mer des bobines de surbrillance, c’est la façon dont il l’inclut également dans ses interactions avec les fans, qu’il prend également le temps de remercier dans la partie écrite. Il comprend même une partie à la fin qu’il livre spécifiquement pour la vidéo.

Ce n’était pas simplement envoyé à un éditeur vidéo avec un tas d’objectifs, non monsieur. Il a mis un effort personnel là-dedans, et cela vous marquera des points ici.

Ok, je vais absolument vous l’accorder : ce n’est pas prodigieux. Il ne dit presque rien du tout. Mais cela ne convient-il pas si bien à Mane? Ne serait-il pas absolument bizarre de le voir parler complètement avec tout cela? Il a toujours été plus un homme d’action que de paroles en matière de jeu, après tout.

Des œuvres courtes et douces ici. C’est juste.

C’est une très belle note de quitter Lyon, mais les vraies vedettes de l’émission sont les enfants de Paqueta. Sait-il qu’il a aidé à créer des manifestations physiques des enfants “Precious Moments” ? Ces enfants font-ils déjà des publicités Gerber ? Quoi qu’il en soit, belle note, belle famille. Fair-play.

Il s’agit d’une vidéo bien faite et éditée, et j’aime certainement le choix d’épisser l’ancien clip audio de l’interview. Il y a une honnêteté rafraîchissante là-bas, et dans sa légende écrite elle-même, notant sa croissance à la fois en tant que joueur et en tant que personne. Vraiment, on dirait qu’il y a tous les éléments du succès ici, mais… tout semble un peu mécanique, n’est-ce pas ? Nous obtenons de beaux moments forts des joueurs. Nous obtenons les réalisations à la fin. Mais on a l’impression que tout tourne autour de Sterling, et pas vraiment de sa relation avec Manchester City. C’est juste un peu trop professionnel pour être une très bonne lettre d’adieu, je pense.

Ceci est un autre qui ressemble plus à une vidéo de surbrillance. Cela pourrait être un peu plus sincère, mais une bonne composition de la vidéo montrant le temps passé par Pogba dans les rangs des jeunes de United avant de passer à des réalisations ultérieures avec le club. Et franchement, c’est un peu plus sincère que ce à quoi je m’attendrais de la part de Pogba, compte tenu du chagrin que ses propres fans lui ont causé au fil des ans. Est-ce pour cela que cette chose semble avoir été enregistrée par Hans Zimmer ? Peut-être que le gigantesque “BWAAAA” des cuivres est le son d’une dissonance cognitive ? Nous ne le saurons peut-être jamais avec certitude.

Un adieu vidéo en surbrillance pour mettre fin à tous les adieux vidéo en surbrillance. Nous venons d’avoir quelques moments forts de Rudiger avec Chelsea, et c’est à peu près tout. Le choix de la chanson est sympa, et j’apprécierai toujours à quel point la musique s’accorde avec les paroles. Nous n’obtenons tout simplement pas grand-chose de spécial ici, et vraiment pas de mots en dehors de la musique d’accompagnement.

C’est parfaitement bien comme adieu à un club, mais ça laisse un peu à désirer.

Bravo à Lewandowski, car si je ressentais la façon dont il sentait clairement qu’il avait été traité à la fin de son mandat au Bayern, j’enverrais une petite danse TikTok en guise d’adieu. Au lieu de cela, il passe par les étapes ici, aussi sérieusement que possible lorsque vous vous séparez de votre club de huit ans dans des conditions assez médiocres. C’est une belle lettre d’adieu, mais on y entend presque la tension.

D’accord les gars. Nous devons essayer un peu plus fort que cela. Les personnes en tête de liste réalisent des courts métrages d’art consacrés à des personnes dont, dans de nombreux cas, elles ne seront plus jamais obligées de se soucier.

Si nous allons juste publier une simple image, rendons au moins la légende un peu plus mémorable, d’accord ?

Si vous lisez ceci et que vous vous dites “attendez, qui est encore Neco Williams”, la réponse est “clairement une personne qui était prête à quitter Liverpool”, d’après cette lettre d’adieu. Pour une personne qui a passé 15 ans avec le club, vous vous attendez peut-être à un peu plus de trois phrases. Le collage de photos est sympa, mais ça ne me convient pas. Tout comme Williams et Forest ne faisaient pas grand-chose contre Manchester City mercredi.

Soyons clairs sur une chose ici. C’est la pire lettre d’adieu de cette listeet c’est peut-être aussi ma lettre d’adieu préférée sur cette liste, car c’est la seule qui est ouvertement hostile à l’ancien club.

“J’ai choisi de ne pas communiquer pendant ce mercato malgré toutes les critiques et tous les commentaires souvent faux et trompeurs, même quand ils venaient du club” est juste une ligne absolument incroyable. Insignifiant à l’extrême. Il poursuit en remerciant le manager de Leicester, Brendan Rodgers, malgré le fait qu’il dit que Rodgers a choisi de “l’exposer” récemment. Il n’y a pas de tristesse ici, et la moitié de la gratitude exprimée se fait avec sarcasme. La plupart du temps, il n’y a que de l’autosatisfaction et, honnêtement, c’est hilarant.

Et la photo pour couronner le tout ? Il ne dit même pas “Merci”. Ça dit juste “Au revoir”. Comme mesure d’adieu sincère, c’est une lettre qui ne se rapproche même pas de Williams. Mais en tant que contenu pur à apprécier en tant que fan non-Leicester ? C’est un pur cadeau, et nous devrions en être reconnaissants.