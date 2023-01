Classement des meilleurs entraîneurs de basket-ball universitaire jusqu’à présent cette saison

Andy Katz Analyste et écrivain de basketball universitaire

Tommy Lloyd était un peu une recrue surprise en Arizona. Un an plus tard, il était l’entraîneur Naismith de l’année.

Juger les entraîneurs en chef après une demi-saison n’est pas juste. Mais il est évident qui a pris un départ formidable jusqu’à présent, ou à tout le moins qui a ses programmes qui vont dans la bonne direction.

Jetons un coup d’œil à certains des entraîneurs qui ont commencé fort dans le basketball universitaire masculin cette saison.

1. Jérôme Tang, État du Kansas (14-0, 3-1 Grand 12) : Tang a longtemps été un assistant de confiance de Scott Drew chez Baylor. Il était là au début en 2003, aidant à faire des Bears une équipe de titre national en 2022. Il cherchait le bon concert pour quitter Waco et l’a trouvé à Kansas State. Tang a été sensationnel, jusqu’à présent, en faisant des Wildcats un concurrent légitime du Big 12. Keyontae Johnson était un inconnu. L’État du Kansas était l’un des endroits qui envisageait de le laisser jouer après son effondrement en Floride en décembre 2020. Son jeu a été spectaculaire. Il en va de même pour Markquis Nowell, qui a déjà été transféré de Little Rock. Cette équipe a été capable de marquer à volonté et a remporté deux victoires monstres sur la route la semaine dernière à Baylor et au Texas. Tang pourrait être Tommy Lloyd de cette saison et devenir entraîneur national de l’année après un an, tout en menant son équipe au deuxième week-end du tournoi NCAA.

2. Dennis Gates, Missouri (13-2, 2-1 SEC): Gates était un assistant de longue date de Leonard Hamilton à Florida State. Il a eu du succès à Cleveland State in the Horizon et était très convoité dans le carrousel des entraîneurs cette intersaison. Il a été un succès jusqu’à présent en Colombie. Gates a une étoile à Kobe Brown. Cette équipe peut défendre. Et les foules et les fans ont tous été à bord pour Mizzou. Il s’est fait exploser à domicile par son rival Kansas et cela aurait pu être une mauvaise première impression. Mais ensuite, il a fait demi-tour dans l’Illinois éclair à Saint-Louis et dans le Kentucky à la maison. Les Tigers semblent solides pour être pris en considération pour le tournoi de la NCAA au cours de la première année.

3. Sean Miller, Xavier (13-3, 5-0 Grand Est): Miller est de retour chez Xavier et le régime Miller 2.0 s’est exceptionnellement bien passé. Miller a participé à quatre tournois NCAA en cinq saisons, dont un Elite Eight. Miller a déjà éliminé UConn à domicile et les Mousquetaires sont sur le point de se diriger vers le titre Big East. Il a mélangé une liste qui était en grande partie intacte de restes et de transferts. Jack Nunge a prospéré sous sa direction et la combinaison de Colby Jones et Zach Freemantle a été un match difficile. L’ajout du meilleur buteur Souley Boum, une belle trouvaille de l’UTEP, a été un autre grand succès. Boum est le meilleur buteur des Mousquetaires. Miller a été disculpé par l’enquête de la NCAA sur son séjour en Arizona et l’a maintenant également dans son rétroviseur.

4. Chris Jans, État du Mississippi (12-3, 1-2 SEC): Jans a mené l’État du Nouveau-Mexique à une victoire sur UConn au premier tour du tournoi NCAA. Il a fait ses preuves dans la reprise d’un programme un peu sous le radar et florissant. Il y a encore beaucoup de piste pour cette saison, mais jusqu’à présent, il a les Bulldogs en position d’être une éventuelle équipe du tournoi NCAA. Les victoires sur Marquette et Utah auront une longue durée de vie pour les Bulldogs. Battre son rival Ole Miss le week-end dernier a été une bonne première impression pour tout le monde dans l’État. S’il peut faire entrer l’État du Mississippi dans le tournoi NCAA avec une liste dominée par les transferts, il gagnera du temps pour commencer à construire une base solide.

5. Chris Gerlufsen, San Fransisco (12-7, 1-3 COE): Gerlufsen a remplacé Todd Golden, qui a pris le poste en Floride après la courte défaite des Dons contre Murray State au premier tour du tournoi NCAA. Devenir entraîneur-chef n’est jamais facile, mais Gerlufsen s’en est plutôt bien sorti. Les Dons ont fustigé l’Arizona State à domicile et ont presque obtenu Gonzaga, construisant une avance avant de la perdre tard. Les Dons participeront-ils au tournoi NCAA ? C’est peu probable en général, mais il s’est assuré que les Dons seront au cœur de chaque match du WCC.

Autres embauches notables de première année à ce jour : Matt McMahon, LSU ; Thad Matta, majordome; Mike White, Géorgie; Todd Golden, Floride; Frank Martin, UMass.

Andy Katz est un écrivain, analyste et animateur de basketball universitaire de longue date. Il peut être vu sur le Big Ten Network, ainsi que March Madness et NCAA.com, et il héberge le podcast “March Madness 365”. Katz a travaillé chez ESPN pendant près de deux décennies et, avant cela, dans des journaux pendant neuf ans.

