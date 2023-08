Classement des meilleurs duos QB-WR avant la saison 2023 de la NFL

Il semble que chaque concurrent légitime de la NFL ait un signaleur et un passeur de premier plan qui peuvent faire des ravages sur une défense, mais quelle équipe a le meilleur duo de receveurs quart-arrière?

Colin Cowherd a révélé ses 10 meilleures paires QB-WR avant la saison 2023 dans l’édition de jeudi de « The Herd ».

Allons-y !

dix. Lions de Détroit QC Jared Goff et WR Amon-Ra St.Brown

Statistiques clés : Goff a lancé pour 4 438 verges et 29 touchés la saison dernière, tandis que son receveur n ° 1, St. Brown, a totalisé 106 réceptions pour 1 161 verges et six touchés au cours de ce qui n’était que sa deuxième saison dans la NFL.

Pensées du vacher : « Les deux dernières années, quand Goff le cible (St. Brown), il complète 74% de ses lancers et [has] une cote de passeur de 106,0. … Je pense qu’ils sont vraiment bons, et ils s’améliorent. »

9. Dauphins de Miami QC Tua Tagovailoa et WR Colline de Tyreek

Statistiques clés : Lorsqu’il est en bonne santé, Tagovailoa a été efficace sous le centre. Il a totalisé 3 548 verges par la passe, 25 touchés par la passe et une note de passeur de 105,5, la meilleure de la ligue la saison dernière, tout en complétant 64,8% de ses passes en 13 matchs.

Pensées du vacher : « Je ne fais pas confiance à la santé de Tua. … Hill est génial, mais Tua ne lance pas une bonne balle profonde, et Tyreek Hill est vraiment connu comme un receveur exagéré. Je l’aime bien. Hill mène la NFL en verges de réception au cours des six dernières saisons, mais c’est en grande partie (à cause de) Patrick Mahomes. »

8. Cowboys de Dallas QC Dak Prescott et WR Agneau CeeDee

Statistiques clés : Prescott est à un an d’avoir lancé pour 4 449 verges et un sommet en carrière de 37 touchés, mais il a mené la ligue pour les interceptions (15) en seulement 12 matchs la saison dernière. Pendant ce temps, Lamb continue de gravir les échelons de réception de la NFL, puisqu’il a totalisé 107 réceptions pour 1 359 verges et neuf touchés en 2022.

Pensées du vacher : « Vous pouvez vous dire: » Nous avons des questions sur Dak « , mais quand Dak cible CeeDee Lamb – qui, soit dit en passant, s’est amélioré chaque année à Dallas – [he has a] 99,0 note de passeur [and a] 67 % de pourcentage d’achèvement. Dak est un quart-arrière différent lorsqu’il cible CeeDee Lamb. »

7. Vikings du Minnesota QC Kirk Cousins et WR Justin Jefferson

Statistiques clés : Cousins, qui arbore un pourcentage d’achèvement en carrière de 66,8, a lancé pour 4 547 verges la saison dernière – son plus depuis 2016. À l’extérieur, Jefferson continue de piétiner les secondaires adverses, alors qu’il menait la NFL en réceptions (128) et en réceptions (1 809) la saison dernière. De plus, Jefferson a accumulé plus de 1 400 verges sur réception au cours de chacune de ses trois saisons dans la NFL.

Pensées du vacher : « Je ne doute pas de Justin Jefferson, mais dans un grand match, qui rétrécit? Kirk n’est pas le même quart-arrière. Maintenant, Justin a mené la NFL en termes de verges et de réceptions la première année sous Kevin O’Connell. … Randy Moss n’a pas Je ne fais pas grand-chose à Oakland ; vous devez aussi avoir le quart-arrière. »

Mahomes-Kelce et Lawrence-Ridley mettent en évidence les 10 meilleurs duos NFL QB-WR

6. Billets de Buffalo QC Josh Allen et WR Stefan Diggs

Statistiques clés : Allen et Diggs forment un duo prolifique pour les Bills depuis leur association en 2020. Au cours de chacune des trois dernières saisons, Allen a lancé plus de 4 200 verges et plus de 35 touchés, tandis que Diggs a réalisé plus de 100 réceptions et 1 200 -plus les verges de réception.

Pensées du vacher : « Je m’inquiète juste du drame avec Stefon Diggs. Depuis son arrivée, toute cette attaque donne l’impression d’avoir franchi une autre étape. Ma question, cependant, est qu’en recrutant Dalton Kincaid, veulent-ils être moins dépendants de Stefon Diggs à l’avenir ? Et je suppose que la réponse est oui.

5. Saints de la Nouvelle-Orléans QC Derek Carr et WR Chris Olave

Statistiques clés : Les Saints recherchent Carr pour être le quart-arrière qu’il était avant 2022 avec les Raiders de Las Vegas – celui qui a lancé pour 4 804 verges en 2021 et a complété 68,7% de ses passes de 2018-21. La meilleure option de Carr dans le jeu de passes est Olave, qui a décroché 72 réceptions pour 1 042 verges et quatre touchés lors de sa campagne de recrue en 2022.

Pensées du vacher : « Je pense qu’ils vont passer une année énorme. [They have a] bonne ligne O. Olave s’est classé n ° 2 pour les verges sur réception et les réceptions pour les recrues.

4. Jets de New York QC Aaron Rodgers et WR Garrett Wilson

Statistiques clés : Les Jets entrent dans la première année avec Rodgers, 10 fois Pro Bowler qui avait précédemment affiché une note de passeur supérieure à 90 à chacune de ses 15 saisons à partir des Packers de Green Bay. Le futur QB du Temple de la renommée a une star en herbe à rechercher à Wilson, qui a capté 83 passes pour 1 103 verges et quatre touchés la saison dernière qui l’ont aidé à atteindre les honneurs de recrue offensive de l’année.

Pensées du vacher : « Rodgers est meilleur que Carr. Wilson a mené toutes les recrues dans les réceptions avec 83, ce qui est fou quand il avait Mike White, Joe Flacco et Zach Wilson. … J’aime Derek Carr-Chris Olave. Je pense que ça va exploser cette année. «

3. Chefs de Kansas City QC Patrick Mahomes et ET Travis Kelce

Statistiques clés : Les Chiefs viennent de remporter leur deuxième victoire au Super Bowl en quatre ans, et leur QB vedette et leur ailier rapproché continuent de montrer la voie. Mahomes a mené la NFL en verges par la passe (5 250) et en touchés (41) la saison dernière, tandis que Kelce a enregistré plus de 1 000 verges sur réception pour la septième saison consécutive, ainsi qu’un sommet en carrière de 12 touchés sur réception.

Pensées du vacher : « Savez-vous [that] Kelce s’est classé troisième en verges après la capture devant tous les receveurs larges ? Les bouts serrés sont rarement le gars de choix, mais il est vraiment leur gars n ° 1. De plus, il est trop gros pour les virages et trop rapide pour les secondeurs, donc c’est un cauchemar pour les matchs. »

2. Jaguars de Jacksonville QC Trevor Laurent et WR Calvin Riley

Statistiques clés : Lawrence vient de connaître une deuxième saison bien améliorée dans la NFL, lançant pour 4 113 verges et 25 touchés tout en aidant les Jaguars à atteindre la ronde divisionnaire de l’AFC. Pendant ce temps, Ridley, qui a été électrique à l’extérieur lorsqu’il était sur le terrain (Ridley n’a disputé que cinq matchs avec les Falcons d’Atlanta de 2021 à 22 en raison de problèmes de santé mentale et d’une suspension d’un an pour avoir parié sur des matchs de la NFL) entre dans son premier saison avec les Jaguars. Lors de la dernière saison complète de Ridley (2020), il a capté 90 passes pour 1374 verges et neuf touchés.

Pensées du vacher : « Je pense que ça va exploser. Les gens ont oublié que Calvin Ridley est incroyable. L’année dernière, Trevor Lawrence, au cours des neuf derniers matchs sans receveur n ° 1, [had] 15 touchés, deux choix et une cote de passeur de 105,0. »

1. Bengals de Cincinnati QC Joe Terrier et WR Ja’Marr Chase

Statistiques clés : Burrow et Chase ont été un duo de dynamite dans le jeu des passes, menant les Bengals à des matchs de championnat de l’AFC consécutifs, ainsi qu’au Super Bowl LVI. Burrow a lancé plus de 4400 verges et plus de 34 touchés au cours de saisons consécutives, tout en menant la NFL en pourcentage d’achèvement en 2021 (70,4%). Chase a accumulé 2 501 verges sur réception et 22 touchés sur réception en 29 matchs de saison régulière.

Pensées du vacher : « LSU – il y a une chimie entre les deux. Tout ce que vous devez savoir, c’est quand ils se connectent, c’est une note de passeur de 107,0/108,0, et ils se sont connectés dès la première fois qu’ils étaient ensemble. »

