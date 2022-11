Classement des meilleurs bracelets de montre Pixel de Google

Étant donné que Google a décidé d’utiliser son propre connecteur de montre sur la Pixel Watch, il peut être difficile de trouver des bracelets de montre autres que Google pour le moment. Nous avons vu une poignée de pop-up à vendre dans des endroits comme Amazon, mais peu semblent prometteurs, nous laissant avec les groupes officiels de Google comme les seuls choix facilement disponibles, surtout si nous voulons un groupe Pixel Watch de qualité décente.

Il se trouve que nous avons tous les groupes officiels de Google Pixel Watch en interne et avons pensé que nous partagerions nos impressions, au cas où vous chercheriez à en acheter un pendant la saison des achats des Fêtes après avoir acheté une Pixel Watch à prix réduit. Nous avons le bracelet actif Pixel Watch (en plusieurs couleurs), le bracelet extensible, le bracelet tissé et le bracelet en cuir artisanal, qui est l’une des deux options de cuir.

Le meilleur bracelet de montre Pixel est…

Bracelet actif Google Pixel Watch (49,99 $) – Acheter

Pour la plupart des gens, le groupe actif inclus sera le meilleur groupe de Google. Cette bande est un fluoroélastomère doux, qui ressemble à un silicone doux, grâce à son revêtement doux au toucher. Il est résistant à la sueur et à l’eau, comprend deux tailles de bracelet pour s’adapter à tous les poignets et peut être disponible en citronnelle, charbon de bois, obsidienne, craie (photo) ou noisette.

Ce groupe semblera familier aux propriétaires de Fitbit et à ceux qui ont déjà vu l’Apple Watch. Ce groupe ressemble beaucoup au Sport Band d’Apple en ce sens qu’il offre une excellente sensation de port actif et se replie sous lui-même pour s’adapter à votre poignet sans que du matériel supplémentaire ne se promène.

C’est mon groupe Pixel Watch préféré. Cependant, je dois souligner que dans ma récente revue de la Pixel Watch, j’ai mentionné que mon poignet y avait réagi. Donc malheureusement, je ne peux plus le porter, mais je ne pense pas que ce soit un problème généralisé. Pour la plupart des gens, ce groupe inclus vous servira le mieux.

Bande extensible Google Pixel Watch (59,99 $) – Acheter

Le Stretch Band de Google serait probablement mon deuxième choix car il est si doux et “confortable”. Cette bande est faite de fils de polyester recyclé et de spandex pour offrir un ajustement confortable à tout moment. Il est disponible dans les options de couleur Lin, Rose et Obsidienne (photo) avec des tailles allant de Extra Small à Extra Large. Vous devrez mesurer votre poignet pour celui-ci car il se glisse simplement sur votre poignet sans aucune boucle.

J’ai porté ce groupe le deuxième de Google et je l’aime généralement. Il est assez doux, s’étire bien et a fière allure comme bracelet de montre décontracté. Mon seul reproche est que le tissage n’est pas assez serré, donc si vous êtes une personne active qui prévoit de s’entraîner dans votre Pixel Watch avec ce groupe attaché, sachez que vous remarquerez peut-être que la montre bouge plus que vous ne le souhaiteriez.

Bracelet en cuir artisanal Google Pixel Watch (79,99 $) – Acheter

Pour ceux qui ont besoin d’un look plus élégant, Google propose deux options de cuir, y compris le bracelet en cuir artisanal. Ce groupe est à peu près aussi classique qu’il vient de Google, avec du cuir italien et un fermoir et des cornes traditionnels. Les cornes sont l’endroit où ce groupe brille, car il le transforme d’une pièce technologique sportive en une configuration de montre familière. Il vient en obsidienne ou en lierre (photo).

La raison pour laquelle j’aime ce groupe est à cause de ces cornes et du fait qu’elles vous permettent d’utiliser n’importe quel ancien bracelet de montre de 20 mm de votre choix. Le prix est extrêmement élevé à 80 $, mais si vous avez un crédit sur le Google Store à dépenser, un gros portefeuille ou si vous vraiment souhaitez utiliser votre propre bracelet de montre qui n’est pas fabriqué par Google, c’est là que vous pouvez aller.

En fait, je ne possède ce groupe que parce que je voulais les attaches de cosse. Comme vous pouvez le voir dans cette revue de 30 jours que je viens de publier, j’ai utilisé les cosses pour lancer mon propre groupe. Encore une fois, 80 $ est une somme ridicule à dépenser pour une paire de cosses, mais cela vous donne beaucoup de liberté. Les cosses sont également très agréables à regarder et donnent à la montre un look vraiment propre lorsqu’elle est associée à un autre groupe.

Espérons que bientôt quelqu’un d’autre vendra un groupe avec des connecteurs de cosse comme celui-ci ou un autre groupe qui vous permet d’échanger. Cette option Amazon ressemblait à celui qui pourrait fonctionner, mais les images dans la section des critiques montrent que les images promotionnelles sont trompeuses et ne fonctionneront pas.

Dans l’ensemble, le cuir italien utilisé est à la fois agréable et agréable au toucher si un bracelet en cuir est ce que vous voulez. Le cuir sort un peu caoutchouteux de la boîte, donc j’espère qu’il s’usera correctement avec le temps. Et pour ceux qui ne s’intéressent qu’aux cornes, je suis là pour vous dire que ça marche effectivement pour ça. J’utilise ma propre bande de 20 mm en ce moment.

Bracelet en cuir bicolore Google Pixel Watch (79,99 $) – Acheter

C’est le seul groupe de Google que je ne possède pas, vous devrez donc utiliser leurs photos sur celui-ci. Je ne l’ai pas acheté car le style corne n’est pas pour moi, ni le cuir bicolore. Cependant, si vous voulez une touche originale sur un bracelet en cuir, cela pourrait être un choix solide.

Le bracelet en cuir bicolore de Google est disponible en lin, anthracite et craie. Il est également fait de cuir italien et possède un fermoir et des pattes en acier inoxydable. Comme je ne l’ai pas utilisé, je ne peux pas confirmer si vous pouvez ou non utiliser ces cosses avec votre propre groupe comme je l’ai fait avec le groupe Crafted, mais je suppose que vous le pouvez.

Le bracelet Pixel Watch à éviter est…

Bracelet tissé Google Pixel Watch (59,99 $) – Acheter

J’ai acheté le Woven Band in Lemongrass le jour de la sortie de la Pixel Watch et elle est arrivée une semaine ou deux en retard. Une fois que c’est fait, j’étais ravi de le jeter au poignet et de profiter d’un style unique que je n’ai pas vu dans l’espace smartwatch. Malheureusement, ce groupe n’est pas génial et ma recommandation serait de l’éviter.

Le bracelet Woven de Google coûte 60 $ et est fait de fils recyclés. Ses connecteurs de cosse et ses fermoirs sont faits d’une combinaison de plastique et d’acier inoxydable, et il est au moins résistant à la sueur et à l’eau. Cependant, il se sent super bon marché, est un peu pénible à dimensionner correctement, et je ne suis pas sûr que le fermoir tiendra sur le long terme (je l’ai cogné sur une porte et il s’est défait). J’ai porté ce groupe pendant plusieurs heures quand je l’ai eu pour la première fois et je n’ai pas pu durer plus longtemps. C’est le pire groupe de Google.

Il est disponible dans les couleurs corail et lierre, en plus de la citronnelle, il y a donc toujours une chance que ces options se sentent mieux. Vous devrez me le faire savoir sur celui-là.

Ma configuration actuelle du bracelet Pixel Watch…

Pour les curieux, la configuration actuelle de mon groupe peut être vue ci-dessus. J’utilise les cosses en cuir artisanal, puis j’attache un bracelet sport Garmin que j’avais dans un tiroir que j’ai vraiment aimé de ma Venu 2 Plus. Je pense qu’une bande noire est vraiment belle contrairement aux cosses argentées.

Vous pouvez acheter tous les bracelets Google Pixel Watch officiels sur le Boutique Google.