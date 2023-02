Classement des médicaments dans les publicités sur les médicaments

Je l’avoue : je ne suis pas fan des publicités sur les médicaments. Je pense que les informations fournies sont souvent confuses et rarement équilibrées. De plus, il n’y a que tant les publicités. Ils apparaissent à la télévision et dans les programmes de streaming, sur les réseaux sociaux, sur les panneaux d’affichage et sur les côtés des bus, sur les sacs fourre-tout et dans les toilettes publiques. Oui, il n’y a pas de refuge – même là-bas – contre les milliards dépensés en publicités directes aux consommateurs aux États-Unis.

Je me suis souvent demandé comment se comparent les nouveaux médicaments coûteux et faisant l’objet d’une promotion élevée par rapport aux autres traitements disponibles. Maintenant, une nouvelle étude dans Réseau JAMA ouvert considère exactement cela.

De nombreux médicaments annoncés ne sont pas meilleurs que les médicaments plus anciens

L’étude évalué 73 des médicaments les plus annoncés aux États-Unis entre 2015 et 2021. Chaque médicament avait été évalué par au moins une agence de santé indépendante. Les chercheurs ont compté combien de ces médicaments ont reçu une cote de valeur thérapeutique élevée, indiquant qu’un médicament avait au moins un avantage modéré par rapport aux traitements précédemment disponibles.

Les résultats? Seulement environ un sur quatre de ces médicaments fortement annoncés avait une valeur thérapeutique élevée. Au cours des six années de l’étude, les sociétés pharmaceutiques ont dépensé environ 15,9 milliards de dollars pour promouvoir des médicaments à la télévision qui n’ont montré aucun avantage majeur par rapport aux médicaments moins coûteux !

Pourquoi les publicités sur les médicaments ne sont pas populaires

Seuls les États-Unis et la Nouvelle-Zélande autorisent la commercialisation directe des médicaments auprès des consommateurs. L’association médicale américaine recommandé une interdiction en 2015. Bien que j’aie souvent écrit sur les raisons d’être sceptique, concentrons-nous ici sur trois dommages potentiels à votre portefeuille et à votre santé.

Les annonces de médicaments peuvent

augmenter les coûts de santé déjà astronomiques en augmentant les demandes de traitements inutiles et en promouvant des médicaments beaucoup plus coûteux que les médicaments plus anciens ou génériques.

en augmentant les demandes de traitements inutiles et en promouvant des médicaments beaucoup plus coûteux que les médicaments plus anciens ou génériques. créer des maladies à traiter. Les expériences quotidiennes, telles que la fatigue ou la sécheresse occasionnelle des yeux, peuvent être présentées dans les publicités sur les médicaments comme des conditions médicales justifiant un traitement immédiat. Pourtant, ces symptômes sont souvent des expériences mineures et temporaires. Un autre exemple est “low T” (se référant à faible taux de testostérone dans le sang). Bien qu’il ne s’agisse pas d’une maladie reconnue en soi, les publicités à ce sujet ont probablement contribué à l’augmentation des prescriptions de médicaments contenant de la testostérone.

Les expériences quotidiennes, telles que la fatigue ou la sécheresse occasionnelle des yeux, peuvent être présentées dans les publicités sur les médicaments comme des conditions médicales justifiant un traitement immédiat. Pourtant, ces symptômes sont souvent des expériences mineures et temporaires. Un autre exemple est “low T” (se référant à faible taux de testostérone dans le sang). Bien qu’il ne s’agisse pas d’une maladie reconnue en soi, les publicités à ce sujet ont probablement contribué à l’augmentation des prescriptions de médicaments contenant de la testostérone. promouvoir de nouveaux médicaments avant que l’on en sache suffisamment sur l’innocuité à long terme. L’analgésique rofécoxib (Vioxx) est un exemple. Ce médicament anti-inflammatoire était censé être plus sûr que les médicaments plus anciens. Il a été retiré du marché lorsqu’il a été prouvé qu’il pourrait augmenter le risque de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral.

Quatre questions à poser à votre médecin si vous êtes curieux au sujet d’une publicité pour un médicament

Vous vous demandez si vous devriez prendre un médicament annoncé? Demandez à votre médecin :

Ai-je une condition pour laquelle ce médicament est recommandé?

Y a-t-il une raison de s’attendre à ce que ce médicament soit plus utile que ce que je prends déjà ?

Ce médicament est-il plus cher que mon traitement actuel ?

Est-ce que mon état de santé ou les médicaments que je prends déjà font du médicament de l’annonce un mauvais choix pour moi ?

La ligne du bas

L’AMA a recommandé d’interdire les publicités sur les médicaments il y a près d’une décennie. Mais une interdiction de la publicité sur les médicaments semble peu probablecompte tenu du fort lobbying des sociétés pharmaceutiques et des inquiétudes quant à la violation de leur liberté d’expression.

Pourtant, les publicités pour les cigarettes ont été interdites en 1971, ce n’est donc pas un rêve impossible. En attendant, mon conseil est d’être sceptique quant aux informations contenues dans les publicités sur les médicaments et de s’appuyer sur des sources d’informations médicales plus fiables, y compris votre médecin. Pensez à contacter le Commission fédérale des communications si vous avez des plaintes au sujet de ces publicités — une étape quelques américains semblent prendre. Et essayez ceci : coupez le son de la télévision, avancez rapidement votre podcast et fermez les fenêtres contextuelles dès que des publicités sur les médicaments apparaissent.