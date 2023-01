Classement des ligues de football les plus prévisibles d’Europe

La parité dans le football n’est pas exactement banale. Certaines ligues en ont, d’autres en ont moins. Cela fait partie de l’excitation dans toutes les ligues, cependant.

En fait, un manque de nature compétitive rend ces courses de choc aux titres ou aux spots européens d’autant plus excitantes. Une équipe défiant le Bayern Munich pour la Bundesliga, bien que rare, est excitante pour l’élite allemande. Le LOSC Lille choquant le PSG en 2020/21 pour remporter la Ligue Un lors de la dernière journée a attiré l’attention indispensable sur le football des clubs français.

En même temps, cela peut fournir un aperçu de la raison pour laquelle certaines ligues sont si populaires. La Premier League est la ligue européenne la plus populaire aux États-Unis pour plusieurs raisons. Parmi eux se trouve la nature imprévisible de la ligue. La Serie A connaît une renaissance, et une partie de cela vient de la perturbation de l’hégémonie de la Juventus qui dominait dans les années 2010.

Au cours des dernières années, certaines ligues sont simplement plus prévisibles que d’autres en Europe. Voici quelques-unes de ces ligues classées.

Les ligues de football les plus prévisibles d’Europe

1 – Bundesliga – Un vainqueur sur 10 ans

Lors de la saison 2021/22, le Bayern Munich a remporté une autre Meisterschale. Cela, en plus d’être un 32e titre record, était la 10e victoire consécutive du club en championnat. Depuis la saison de Bundesliga 2008/09 pour laquelle Wolfsburg a terminé en tête du classement, le Bayern Munich a remporté 11 des titres. Les deux seuls autres sur cette période sont allés à son plus grand rival, le Borussia Dortmund.

C’est ce qui rend la Bundesliga si prévisible. Vous savez que le Bayern Munich et le Borussia Dortmund finiront en tête du classement. Dortmund est beaucoup moins cohérent, pour être juste. Pourtant, depuis ses victoires consécutives en 2010/11 et 2011/12, Dortmund n’a qu’une seule place en dehors des quatre premiers. C’était en 2014/15, la dernière année sous la direction de Jürgen Klopp.

Le RB Leipzig est maintenant entré dans la mêlée au cours des dernières années. Entrer en Bundesliga pour la première fois en 2016/17, Die Roten Bullen a fait sensation avec une deuxième place. En comptant cette saison, Leipzig compte six saisons dans l’élite. Il a terminé sixième de sa deuxième saison. Cependant, en excluant cette « valeur aberrante », Leipzig a deux deuxièmes places, deux troisièmes places et une quatrième place.

Vous pourriez ajouter d’autres équipes pour compléter le top quatre au cours de la dernière décennie. Le Bayer Leverkusen, Wolfsburg, le Borussia Mönchengladbach ou l’Eintracht Francfort ont flirté avec cette zone. Le fait que Dortmund occupe la cinquième place et que le Bayern ait un avantage de trois points à peu près à mi-parcours de la campagne est un exploit surprenant.

2 – Ligue Un – Trois vainqueurs en 10 ans

Alors que le Bayern Munich a remporté chacun des titres de Bundesliga après la campagne 2011/12, le Paris Saint-Germain est sur une série de succès comparable. Cependant, bien que la qualité de la Ligue Un soit légèrement inférieure à celle de la Bundesliga dans son ensemble, le PSG n’a “que” huit titres sur cette période de dix ans.

Monaco a remporté le titre avec son équipe magnifiquement talentueuse composée de Bernardo Silva, Fabinho, Thomas Lemar, Radamel Falcao et un certain Kylian Mbappé en 2016/17. Puis, en 2020/21, Lille susmentionné a choqué les chances de terminer en tête de la Ligue Un.

Ce qui rend la Ligue Un si prévisible parmi les ligues de football européennes, c’est l’écart de talent entre les meilleures équipes. Le PSG est dans une classe à part, pas vraiment une surprise avec Mbappé, Neymar et Lionel Messi en tête. Même les clubs en compétition pour les quatre autres premières places, des clubs comme Lyon, Marseille, Monaco ou Lille ont des noms reconnaissables. Ils perdent souvent ces noms au profit des meilleurs clubs européens, dont le PSG.

3 – LaLiga – Trois vainqueurs en 10 ans

LaLiga est une ligue assez compétitive. C’est vrai pour les trois premiers, c’est-à-dire. L’Atletico Madrid, Barcelone et le Real Madrid sont les grands favoris pour remporter toutes les couronnes de la Liga.

La dernière fois qu’une équipe autre que Barcelone, le Real Madrid ou l’Atletico a remporté la Liga, c’était en 2003/04, lorsque Valence a remporté son sixième trophée. Cet équilibre d’hégémonie partagée place la Liga au milieu des ligues les plus prévisibles d’Europe.

Dans l’histoire du football espagnol, seules neuf équipes ont remporté la première division. Cela témoigne de la domination de Barcelone et du Real Madrid, combinant 61 des 91 titres.

Donc, s’il y a un écart aussi net entre ces trois équipes et les autres, il devrait être au niveau de la Bundesliga ou de la Ligue Un. Eh bien, LaLiga a au moins un défi pour le titre chaque saison. Depuis la saison 2013/14 et au-delà, l’Atletico Madrid a deux titres, le Real Madrid en a trois et Barcelone en a quatre. C’est cohérent entre les meilleures équipes, mais cela reste un défi.

Ensuite, en ajoutant cette équipe à la quatrième place, Séville est à peu près aussi infaillible que possible pour compléter un top quatre. Séville a quatre quatrièmes places au cours de cette période, même si le club se débat énormément lors de la campagne 2022/23.

4 – Serie A – Trois vainqueurs sur 10 ans

Si vous aviez demandé quelle ligue européenne est la plus prévisible il y a trois ans, la Serie A ferait un cas sérieux pour être en tête de cette liste. Cependant, l’élite italienne connaît une sorte de renaissance en termes de parité.

La Juventus, qui a remporté tous les Scudetto de 2011/12 à 2019/20, a connu une énorme période difficile. À sa place, l’Inter Milan et Milan ont tous deux remporté un titre de Serie A. Dans la campagne 2022/23, la série de changements semble s’étendre. Napoli a une avance confortable dans la course au titre à mi-parcours de la saison.

Une partie de ce qui rend la Serie A imprévisible, du moins par rapport aux trois ligues susmentionnées, est la façon dont les équipes vont et viennent. L’Atalanta est apparue au cours des dernières campagnes comme un favori des fans pour concourir pour les places en Ligue des champions. Roma légèrement déçu lorsque la Juventus s’est effondrée. Après un certain nombre de classements parmi les quatre premiers, il n’a pas réussi à revenir à ce niveau après la campagne 2017/18.

Pourtant, il y a de l’espoir pour chaque équipe qui fait partie de l’élite. Inter, Milan, Juventus, Naples, Rome et Lazio. Tous concurrents, et cela se voit dans les dernières éditions des classements.

5 – Premier League – Cinq vainqueurs en 10 ans

Voir cinq clubs différents remporter la Premier League sur une période de 10 ans peut surprendre certaines personnes. Après tout, Manchester City détient la moitié des couronnes de Premier League au cours de cette période. Pour faire bonne mesure, il a ajouté celui il y a 11 ans. À bien des égards, Manchester City remportant le titre est devenu la norme en Angleterre. Les premiers et seuls centurions de l’histoire de la Premier League ont connu une ère de domination sous Pep Guardiola.

Pourtant, en repensant à la dernière décennie, Liverpool, Chelsea et même Manchester United ont remporté le titre. De plus, Leicester City a remporté le titre le plus imprévisible de l’histoire de toutes les ligues de football européennes, remportant la ligue après avoir commencé comme favori de la relégation.

Ensuite, ce qui distingue davantage la Premier League en termes d’imprévisibilité, c’est le talent au sommet. Comparez les “temps difficiles” de Barcelone à Manchester United ou Arsenal. Barcelone n’a pas gagné la Liga en trois saisons, c’est odieux en Liga. Arsenal n’a plus remporté de titre depuis 2003/04. De plus, il n’a pas terminé dans le top quatre depuis sa deuxième place à Leicester City en 2015/16. Maintenant, il est en tête de la ligue. Manchester United a rebondi partout au cours de la dernière décennie. Quelques deuxièmes places, deux autres top quatre, trois sixièmes places. D’autres équipes ont également fluctué dans la forme. Liverpool, Chelsea et les Spurs, même Leicester City. Il est passé de la promotion à la bataille de relégation aux champions aux six premiers. Maintenant, il est de retour dans la moitié inférieure du tableau.

La Premier League a plus de flux et de reflux que toute autre ligue, ce qui en fait la moins prévisible des cinq meilleures ligues d’Europe.

Comment la MLS se compare-t-elle ?

MLS – 7 gagnants au cours des 10 dernières années

En prenant les cinq meilleures ligues européennes et en regardant la Major League Soccer, il y a des raisons pour que la MLS soit considérée comme plus imprévisible. Notez que cela ne rend pas ouvertement le MLS meilleur. Le talent est plus faible dans tous les domaines. Au lieu de cela, considérez-le comme plus équilibré.

Cela regarde les gagnants du MLS Supporters ‘Shield, qui revient à l’équipe avec le meilleur bilan à la fin de la saison régulière. Cela correspond davantage à la manière dont les cinq meilleures ligues européennes décident d’un vainqueur. Sept équipes différentes ont remporté le MLS Supporters’ Shield. Fait intéressant, seules deux de ces équipes ont remporté la Coupe MLS cette saison-là. C’était le Toronto FC en 2017 et le LAFC lors de la dernière campagne.

De toute évidence, la MLS est moins prévisible que les autres ligues. Les raisons en sont assez claires. La MLS a un plafond salarial, contrairement aux ligues européennes. Les équipes se battent constamment pour rester sous le cap. Lorsque les joueurs demandent des augmentations après de bonnes saisons, l’argent n’est peut-être pas toujours là.

Les joueurs n’ont pas envie de se rendre en MLS, ce qui affaiblit certaines équipes et la rend plus équilibrée. Par exemple, Miguel Almiron a quitté Atlanta United après que l’équipe ait remporté la Coupe MLS en 2018. Pendant son mandat à Atlanta, Almiron s’est associé à Josef Martinez pour dominer la ligue. Il a remporté une US Open Cup et une MLS Cup, même s’il a raté le Supporters’ Shield. Il est parti (et Martinez s’est occupé des blessures) et Atlants n’a plus été le même depuis, brisant ses performances et ses succès.

