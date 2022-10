Classement des kits A-League Hommes 2022-23

Les maillots de football sont une grosse affaire. Chaque année, les clubs du monde entier sortent la dernière et la plus grande innovation en matière de science sportive stylistique, en espérant que la leur soit la dernière bande qui entrera dans la légende. Parfois, cela fonctionne très bien. D’autres fois, (et nous vous regardons, Tenues Puma Coupe du Monde) ce n’est pas le cas. Mais c’est un thème constant, chaque nouvelle saison apportant un nouveau maillot domicile, un nouveau maillot extérieur et souvent plusieurs alternatives.

– Rendez-vous sur la page d’accueil de la A-League Men d’ESPN

– Équipe par équipe : aperçu de la saison A-League Hommes

Cela a beaucoup à voir avec l’essor de la culture du kit et du football en tant que mode, avec des chemises vintage qui servent de capsules temporelles à des époques particulières particulièrement demandées. Voyant cette tendance, des clubs comme l’Italien Venezia ont adopté l’idéal d’être autant une marque de style de vie qu’un club de sport, des clubs comme la Juventus et l’Internazionale subissent des changements de marque pour mieux refléter les sensibilités modernes, et des clubs comme Arsenal ont plongé. au fond de leurs placards pour en ramener quelques vieux motifs.





Mais au-delà du domaine du connaisseur du kit, le maillot d’un club, en particulier le maillot domicile, est quelque chose de plus pour la base de fans. C’est la représentation visuelle d’une passion, d’une culture et d’un idéal partagés d’une communauté. Les designs ne sont pas seulement beaux, ils représentent quelque chose de plus intrinsèque. Il s’agit d’avoir la chance de porter le même uniforme que les 11 avatars de ces principes susmentionnés.

Pour eux, le classement ci-dessous des maillots domicile des hommes de la A-League, classés de manière très subjective du 12e au 1er, signifie probablement très peu. Comme tout classement de kit. N’émanant pas d’un membre de leur tribu, l’avis compte pour rien.

Pour le reste d’entre nous, cependant, il y a toujours un peu de plaisir à demander à qui la splendeur vestimentaire règne en maître.

Tradition 🤝 Innovation En 2022/23, nous rendons hommage au kit qui a tout déclenché. Achetez nos @MacronSports kit maison 👇 – Victoire de Melbourne (@gomvfc) 4 octobre 2022

Victory a été le dernier club ALM à révéler ses kits avant la nouvelle saison et, à en juger par la réaction, de nombreux fans auraient probablement souhaité avoir passé un peu plus de temps sur la conception. La signature du quadruple champion sur ses kits a toujours été le chevron arborant sur la poitrine – le Big V pour Victory et Victoria – mais la bande à domicile de cette année sublime le V presque au point de le faire disparaître, ce qui n’est pas aidé. par le logo du sponsor qui le recouvre encore plus. Aussi difficile que cela puisse paraître, le chevron devrait être le héros de la bande de Victory, mais à cette occasion, on a l’impression qu’il a été relégué à zéro – et ils pourraient bien remporter le titre en plus.

Inspiré des carreaux de l’Opéra de Sydney Voici notre kit domicile Under Armour 2022/23 😍#SydneyIsSkyBlue pic.twitter.com/YdTxjkDHUP — Sydney FC (@SydneyFC) 4 septembre 2022

Le Sydney FC a essayé quelque chose de différent avec son kit cette année, en utilisant une variété de motifs conçus pour ressembler à l’Opéra de Sydney pour créer un design sublimé unique sur un kit de base bleu ciel avec un passepoil bleu marine et des manches unies bleu ciel. C’est un joli clin d’œil au point de repère de la ville, mais cela n’a pas tout à fait fonctionné. Bravo, cependant.

Cette campagne se profile comme potentiellement l’une des saisons les plus fortes depuis des années pour les uniformes ALM, et à partir de ce moment, chaque kit de la liste a plus de choses qui vont bien que pas. Les kits domicile du Roar réunissent une fois de plus les couleurs noir et orange du club, avec une manche de style raglan qui l’aide à se démarquer. Le motif sublimé et les couleurs contrastées sur le col sont également de jolies petites attentions. En effet, en s’arrêtant là il serait probablement plus haut sur cette liste ; mais il est déçu par un jeu de couleurs de sponsor qui se heurte mal avec tout le reste.

ICYMI : Nous avons lancé notre tout nouveau @paladinsprts jouer des kits pour le prochain @aleaguemen saison hier. #CCMFC Jetez un oeil 👇👇 – Marins de la côte centrale (@CCMariners) 4 septembre 2022

Semblable au design de la saison dernière, c’est un peu un cas où si ce n’est pas cassé, ne le réparez pas pour les Mariners; l’équipe sera à nouveau à court de kits propres et représentant bien leur région sans faire sauter personne hors de l’eau ou essayer quelque chose de criard comme des palmiers (qui étaient incroyables, ne laissez personne vous dire le contraire). La palette bleu et jaune est bien établie et continue de bien fonctionner, et l’ajout des logos de toutes les équipes de la côte centrale sur les panneaux latéraux est une belle touche.

Jets de Newcastle 🤝 Légende Sportswear. Présentation de nos nouveaux kits pour la saison 2022/23. 👉 https://t.co/9k6YS1ZmKo #BondedByGold — NEWCASTLE JETS FC ✈️ (@NewcastleJetsFC) 16 septembre 2022

À première vue, le kit Jets est sympa mais juste un peu basique; la belle couleur or du haut est bien complétée par le bleu et le rouge subtil du passepoil du col et des manches. Rapprochez-vous un peu, cependant, et le motif en nid d’abeille qui s’étend sur la chemise devient apparent, rehaussant son statut dans la récolte de cette année.

Le foot est ICI ! 🐮 Nous lançons notre @aleaguemen saison en 10 jours ! Es-tu prêt? #WeAreTheBulls pic.twitter.com/hCrbpGCKpl – Macarthur FC (@mfcbulls) 28 septembre 2022

La bande à domicile des Bulls ne devrait pas fonctionner … mais c’est un peu le cas. La base blanche avec les rayures noires et la bordure ocre est un bon point de départ, et l’écusson du club et le logo des A-Leagues s’insérant parfaitement dans les rayures sont également un gros point positif. La décision d’incorporer le sponsor du devant du maillot du club évite également au kit d’être un désastre, car il est intégré dans un rectangle blanc au milieu du maillot qui permet aux rayures de se casser et de reprendre de manière beaucoup plus propre.

Vous pensiez probablement qu’ils ne pouvaient pas s’améliorer, n’est-ce pas ? Présentation de nos kits PUMA domicile, extérieur et troisième pour la saison 2022/23 des A-Leagues. 🛍 𝘗𝘳𝘦-𝘰𝘳𝘥𝘦𝘳 𝘯𝘰𝘸 https://t.co/3f7ZJTwE9f pic.twitter.com/FfvYZNTlCD – Melbourne City FC (@MelbourneCity) 14 septembre 2022

Le bleu ciel – désolé, “City Blue” – la palette de couleurs est toujours gagnante, tout comme le subtil motif en zig-zag de cette année sur le dessus. Le passepoil blanc sur les manches aide également la bande à apparaître et garantit qu’elle a l’air propre de loin et de près. Mais le retour aux shorts blancs comme look de base renforce encore le kit City de cette année. Les ensembles précédents de tout bleu ressemblaient un peu à un uniforme scolaire vraiment nul, mais le contraste du kit de cette année fonctionne bien.

Le tissu de ce club est tout autour de nous. Achetez notre maillot domicile 2022/23 à la boutique Wanderers : https://t.co/EgUHySXRAQ #WSW pic.twitter.com/Vg13c2JHEh — WS Wanderers FC (@wswanderersfc) 26 septembre 2022

Les Wanderers n’ont jamais vraiment eu un mauvais kit à domicile, juste différents degrés de serrage, et cette saison n’est pas différente. Les cerceaux rouges et noirs de la marque sont de retour et s’étendent sur toute la longueur du maillot et sur les manches, tandis que les logos du sponsor et de la ligue uniformément blancs garantissent que le design reste propre. Aider l’itération de cette année, surtout de près, est l’effet de style pinceau ajouté aux cerceaux noirs qui ajoute un petit quelque chose.

Les Nix rentrent chez eux en Nouvelle-Zélande pour la première fois depuis la campagne 2019-2020, et ils le feront dans un bouchon absolu d’un kit. Les rayures jaunes et noires fonctionnent très bien, tout comme le passepoil noir sur les manches. L’incorporation du logo du sponsor dans le design garantit qu’il n’entraîne pas non plus le t-shirt vers le bas. La meilleure caractéristique, cependant, est les graphismes maoris sublimés sur les rayures noires, qui ont été offerts au club au nom de Te Ati Awa, mana Whenua. Il en résulte un kit qui est à la fois beau et respectueux de la région de Wellington et des locaux moi.

Glory s’est pleinement penché sur sa palette de couleurs orange et violet cette saison et le résultat est absolument, pourrait-on dire, glorieux. Possédant une base violette avec un passepoil orange, les designers ont pris la décision audacieuse de faire des deux rayures orange qui descendent sur le devant de la chemise un motif en peau de serpent, avec un motif reptilien plus subtil ajouté au violet en dessous. C’est un kit qui aurait pu très mal tourner, mais bravo à Glory pour avoir été assez audacieux pour tenter le coup ; l’équipe portera l’un des meilleurs maillots de la ligue.

Notre kit 22/23 est maintenant en vente😍 Obtenez le vôtre🛒https://t.co/dXI5AkijSp pic.twitter.com/GnSVg1VgTk — Western United FC 🏆 (@wufcofficial) 3 octobre 2022

Dites ce que vous voulez à propos de Western United, mais il est impossible de déclarer qu’ils n’ont pas été bénis avec des kits à domicile depuis leur entrée dans la ligue. Avoir un jeu de couleurs vert et noir qui fonctionne si brillamment aide également, bien sûr. Cette année, la base entièrement noire et les manches noires du club sont complétées par des rayures vertes sur le devant du kit qui s’estompent progressivement vers le centre. Encore une fois, c’était un risque, mais ça a marché.

Ligues lancées 👌 pic.twitter.com/sjc6cgvrJy – Adélaïde United (@AdelaideUnited) 27 septembre 2022

Le partenariat d’Adélaïde United avec le fabricant chinois UCAN a permis au club de garder le contrôle des conceptions, et cela a encore une fois porté ses fruits avec un kit domicile absolument époustouflant. Inspiré “par les éléments structurels du stade Coopers et de sa tribune occidentale, et de la tribune orientale récemment réaménagée”, — quoi que cela signifie — le rouge riche est plus foncé que d’habitude mais il fonctionne parfaitement et est complété par le blanc et l’or passepoil sur les manches. L’ajustement de l’insigne du club pour correspondre à la palette de couleurs du haut est une petite chose qui fait que le tout se rassemble. Et les colliers améliorent instantanément vos kits. C’est un fait.