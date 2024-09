Classement des kickers de Fantasy Football pour la semaine 2 de la NFL

Les botteurs font rarement une grande différence dans le football fantastique. (En fait, certaines ligues ont interdit les kickers de leur pool de joueurs.)

Mais, avec des attaques en difficulté au cours de la première semaine, plusieurs botteurs ont fait de grandes performances. Chris Boswell des Steelers de Pittsburgh et Jake Moody des 49ers de San Francisco ont tous deux réussi 6 tirs sur 6, Boswell réussissant trois de ces tirs à plus de 50 yards. Sept autres botteurs ont converti au moins trois de leurs tentatives de tir.

D’après ce que nous avons vu au cours de la première semaine de matchs, les kickers vont certainement avoir un impact sur les confrontations fantasy cette saison. Assurez-vous donc de commencer par l’un des meilleurs.

Les classements sont compilés par Daniel Dobish, LeHuddle.com.

Classement des kickers de fantasy football de la semaine 2

(*-vérifier le statut avant le coup d’envoi)

