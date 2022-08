Classement des joueurs du Mexique et de la Liga MX lors des transferts estivaux, de Marcelo Flores à Santiago Gimenez

La fenêtre de transfert estivale a été étonnamment chargée dans le monde du football mexicain. Au cours des dernières semaines, un exode soudain de joueurs a augmenté le nombre de talents nationaux tournés vers l’Europe, avec encore plus d’accords en cours alors que les fenêtres de transfert restent ouvertes.

– Mercredi: MLS All-Stars contre Liga MX All-Stars sur ESPN

– Guide des téléspectateurs ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, FA Cup, plus

– Futbol Americas sur ESPN+ : MLS, Liga MX, USMNT, El Tri

Afin de rattraper certains des transferts les plus accrocheurs, voici une liste avec les notes des joueurs mexicains remarquables qui ont fait des vagues avec des mouvements en Europe, ainsi que ceux de la Liga MX et de la Major League Soccer.

Sauter à: Transferts notables en Europe | Transferts notables en Liga MX, MLS |

Marcelo Flores | 18 | Milieu de terrain

Arsenal à Real Oviedo

Note du joueur : B+

À la recherche de minutes bien méritées, la jeune star la plus brillante du Mexique a rejoint l’équipe espagnole de deuxième division du Real Oviedo dans le cadre d’un prêt d’une saison cet été. Bien qu’un début professionnel fera beaucoup pour aider le stock du produit de l’académie d’Arsenal, âgé de 18 ans, le milieu de terrain à l’esprit offensif devra rapidement devenir un joueur hors pair s’il veut se faufiler dans l’alignement mexicain de Gerardo “Tata” Martino en novembre à la Coupe du monde.

Santiago Giménez | 21 | Vers l’avant

De Cruz Azul à Feyenoord

Grade de joueur : A

Avec tous les bons outils pour devenir un joueur de classe mondiale, Gimenez bénéficiera grandement de son développement en Eredivisie avec Feyenoord. L’attaquant mexicain, qui était le meilleur buteur de la ligue en Liga MX avant de quitter Cruz Azul fin juillet, semble prêt à porter ses talents à un autre niveau après avoir signé un contrat de quatre ans avec le club néerlandais.

Orbelin Pineda | 26 | Milieu de terrain

Celta Vigo à AEK Athènes

Niveau de joueur : C

Les choses n’ont tout simplement pas fonctionné au Celta Vigo, laissant Pineda prêté à l’AEK Athènes en Grèce. Le milieu de terrain devrait être félicité pour être resté en Europe après avoir apparemment regardé les clubs de la Liga MX et de la MLS, mais cela pourrait s’avérer trop bas pour un nom expérimenté qui risque de perdre encore plus de pertinence au niveau de l’équipe nationale avec Le Tri s’il n’impressionne pas immédiatement au cours des prochains mois.

Jésus Alcantar | 19 | Défenseur

Necaxa à Sporting CP

Grade de joueur : B-

Prêté par Necaxa, Alcantar a rejoint les rangs des géants portugais qui ont produit des joueurs d’élite comme Cristiano Ronaldo, Luis Figo, Ricardo Quaresma et Nani. Il sera difficile pour l’international mexicain des jeunes de percer dans l’équipe senior du Sporting, mais il fera sans aucun doute des progrès dans son développement grâce à son expérience à l’étranger.

Diego Lainez | 22 | Milieu de terrain

Real Betis à Braga

Note du joueur : C+

Inscrivant seulement 135 minutes lors de la saison 2021-22 de la Liga, Lainez avait désespérément besoin d’un changement de décor, ce qui a conduit à un prêt avec Braga au Portugal. Ce n’est pas la décision la plus excitante pour le joueur qui n’a pas encore montré son grand potentiel, mais c’est nécessaire s’il espère gagner une place en Coupe du monde pour Le Tri.

Johan Vasquez | 23 | Défenseur

Gênes à Crémonese

Grade de joueur : A-

Malgré le fait que Gênes ait été relégué la saison dernière, Vasquez n’a pas manqué de prétendants cet été, rejoignant finalement le promu Cremonese en Serie A. Le jeune défenseur central ne devrait continuer à améliorer ses talents dans la ligne arrière qu’avec une autre équipe qui donnera lui beaucoup de travail chaque semaine.

Daniel Acèves | 21 | Défenseur

Pachuca à Real Oviedo

Grade de joueur : B

Aux côtés de Flores, Aceves a également été envoyé en prêt pour la saison au club espagnol de deuxième division. L’arrière droit aurait peut-être pu viser plus haut après avoir prospéré dans l’élite mexicaine depuis l’année dernière, mais il devrait également progresser s’il peut gagner des minutes régulières.

Jordan Carillo | 20 | Vers l’avant

Santos Laguna à Sporting Gijón

Grade de joueur : B

Aceves et Flores ne seront pas les seuls nouveaux venus mexicains en deuxième division espagnole. À Gijon, Carrillo sera prêté pour la saison par Santos Laguna. Nommé recrue de l’année 2021-22 de la Liga MX, Carrillo sera désormais chargé d’aider à relancer une équipe qui a évité de justesse la relégation la saison dernière.

Jorge Sánchez | 24 | Défenseur

Club América à Ajax

Grade de joueur : A

(annoncé par l’Amérique le 7 août)

Il semblait que ce n’était qu’une question de temps avant que l’arrière énergique et habile ne s’installe en Europe. Sanchez reste un projet inachevé et comme Gimenez, il devrait grandement profiter des minutes dans un championnat comme l’Eredivisie. Un bon début de saison 2022-23 augmenterait également ses chances de jouer un rôle de titulaire avec le Mexique dans la Coupe du monde.

jouer 1:05 Le président de la Liga MX, Mikel Arriola, explique pourquoi il craint que la Liga MX ne prenne du retard sur la MLS en termes de compétitivité.

Hector Herrera | 32 | Milieu de terrain

Atlético Madrid à Houston Dynamo FC

Grade de joueur : C-

Herrera a payé sa cotisation avec une carrière en club qui a duré près de 10 ans en Europe, mais le moment de son déménagement est discutable avant la Coupe du monde. Il est certain qu’il se rendra au Qatar avec Le Trimais une baisse de forme dans son équipe MLS pourrait sérieusement nuire à ses chances d’obtenir un rôle de titulaire régulier en novembre.

Nestor Araujo | 30 | Défenseur

Celta Vigo au Club América

Note du joueur : D+

Araujo, qui a laissé une place de titulaire avec le Celta, a fait son retour en Liga MX avec le Club America. Bien que le déménagement soit un ajout massif pour l’équipe de Mexico, cela ressemble finalement à un pas en arrière important pour le défenseur vétéran, qui avait encore beaucoup plus à offrir en Espagne ou ailleurs en Europe.

David Ocho | 21 | Gardien de but

De Real Salt Lake à DC United

Note du joueur : B+

Ce n’était peut-être pas le transfert passionnant à Barcelone dont certains médias parlaient, mais c’est un pas dans la bonne direction pour le gardien mexicain prometteur. Avec plus de buts accordés que toute autre équipe de la Conférence Est, DC devrait donner des opportunités immédiates au joueur qui s’est engagé à Le Tri l’année dernière.

Alfredo Talavera | 39 | Gardien de but

Pumas au FC Juarez

Niveau de joueur : C

Près ou au crépuscule de sa carrière, l’international mexicain a été recruté par le club frontalier du FC Juarez. À moins d’un effondrement total et inattendu au cours des prochains mois, le gardien vétéran devrait se rendre au Qatar après sa première saison avec sa nouvelle équipe de Liga MX – qui ne devrait pas aller loin en séries éliminatoires, si elle se qualifie.

Carlos Salcedo | 28 | Défenseur

Toronto FC à FC Juarez

Grade de joueur : C-

Loin du Salcedo qui a remporté un titre de Coupe d’Allemagne avec l’Eintracht Francfort en 2018, le défenseur de 28 ans doit encore trouver un second souffle dans sa carrière qui pourrait le propulser vers Le Tri. Ses premières performances avec les vairons de la Liga MX ont été au mieux moyennes.

Jonathan González | 23 | Milieu de terrain

Querétaro à Minnesota United FC

Note du joueur : B+

Maintenant prêté avec Minnesota en MLS, il est facile d’oublier que Gonzalez vient d’avoir 23 ans en avril. Le plafond reste élevé pour le joueur américano-mexicain qui n’a pas encore été à la hauteur du battage médiatique qui l’entourait lorsqu’il a sélectionné Le Tri sur l’équipe nationale masculine de football des États-Unis en 2018. Un nouveau départ dans les villes jumelles pourrait être exactement ce dont il a besoin.

Alan Mozo | 25 | Défenseur

Pumas à Chivas

Grade de joueur : B

Bien qu’il soit clair que le manager mexicain Martino n’a pas l’intention de l’appeler, Mozo continue d’être l’un des arrières latéraux les plus captivants de la Liga MX. Cela dit, Chivas a besoin de bien plus qu’un simple défenseur prenant des risques et passionnant pour résoudre ses derniers problèmes lors de l’Apertura 2022.

Jairo Torres | 22 | Milieu de terrain

Atlas à Chicago Fire FC

Niveau de joueur : C

Techniquement un transfert de printemps, Torres n’a fait le saut à Chicago qu’en mai de cette année. Il a montré des éclairs de génie cette saison, mais compte tenu du buzz autour du vainqueur du titre de Liga MX à son arrivée, il doit performer à un niveau supérieur s’il espère réaliser son rêve de jouer en Europe.

Javier Eduardo López | 27 | Milieu de terrain

Tremblements de terre de San Jose à Pachuca

Note du joueur : B+

Souvent impliqué dans des métiers intelligents et discrets, Pachuca a fait ses devoirs et a fait venir “Chofis” Lopez après l’expiration de son prêt avec les tremblements de terre de Chivas. Ses meilleurs moments sont probablement derrière lui, mais il y a des raisons de croire que le milieu de terrain créatif peut être un atout pour les finalistes de la Liga MX de la saison dernière.