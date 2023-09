Classement des joueurs de ligne offensive de la NFL : Trent Williams et Zack Martin, crème de la crème

Geoff Schwartz Analyste des paris sportifs FOX

Le jeu en ligne offensive est ma passion. Après avoir joué huit saisons dans la NFL, j’estime qu’il est de mon devoir d’éduquer le public sur ce poste. La nuance, la technique et le côté dur à cuire qui accompagne le fait de jouer ce rôle sont ce que je veux montrer au public. Il n’y a pas de meilleur groupe de joueurs de ligne offensive dans la NFL que les 10 sur cette liste.

Niveau 1

1A. Trent Williams, 49ers de San Francisco

1B. Zack Martin, Cowboys de Dallas

3. Lane Johnson, Eagles de Philadelphie

Ces trois joueurs de ligne sont destinés au Temple de la renommée, Lane Johnson étant sur le point de devenir l’un des seuls plaqués droits de l’histoire de la NFL à enfiler une veste en or. Trent Williams (plaqueur gauche) a un léger avantage sur Zack Martin (garde) en raison de sa position, mais sinon, il est difficile de prétendre que quelqu’un est meilleur que Martin. Williams est le joueur le plus flashy car ses dons athlétiques et sa capacité à générer de la puissance sont uniques en leur genre. De plus, il joue un rôle plus facile à remarquer à la télévision. Seuls les joueurs du Temple de la renommée possèdent la capacité de Williams. S’il avait commencé sa carrière ailleurs qu’à Washington, il aurait obtenu plus de trois nominations All-Pro.

[2023 NFL offensive-line unit rankings: Eagles the clear best group; which other teams stand out?]

Depuis le jour où Martin a été repêché 16e au classement général par les Cowboys en 2014, il est le meilleur gardien du football. L’ancien de Notre Dame a joué neuf saisons et a été nommé dans l’équipe All-Pro lors de huit (le seul raté était 2020 alors qu’il luttait contre des blessures). En fait, Martin est l’un des six seuls joueurs de ligne offensive de l’histoire de la NFL à être nommé sur la liste AP All-Pro six fois au cours de ses neuf premières saisons. Les cinq autres sont au Temple de la renommée.

Malgré tout ce succès, on a toujours l’impression que Martin est sous-estimé par les masses pour ce qu’il peut faire sur le terrain. Martin peut tout bien faire. Il n’y a pas un seul blocage qu’il a du mal à faire. Son jeu de jambes et sa puissance sont si efficaces qu’il ne semble pas qu’il fasse grand-chose. Il ne réalise pas souvent des jeux dignes d’intérêt, mais regarde le match des Cowboys cette saison. Voyez combien de courses explosives commencent derrière la crosse du numéro 70… c’est la plupart d’entre elles.

Cowboys G Zack Martin met fin à sa résistance alors que les Cowboys complètent son contrat

Niveau 2

4. Tounsille de Laremy, Texans de Houston

5. Jason Kelce, Eagles de Philadelphie

6. Credo Humphrey, Chefs de Kansas City

Laremy Tunsil entame sa huitième saison dans la NFL, après avoir participé au Pro Bowl lors de trois des quatre dernières campagnes. Selon Pro Football Focus, il n’a autorisé que 17 pressions au total en 676 snaps de protection contre les passes la saison dernière. Il y avait un élément supplémentaire de finition et de finition globale dans son jeu la saison dernière, et je m’attendrais à plus de la même chose à l’avenir. Il sera All-Pro cette saison.

Il est difficile pour moi de me souvenir d’un joueur de ligne offensive comme Jason Kelce, qui joue mieux avec l’âge, n’ayant obtenu un titre All-Pro qu’en 6e année. Depuis lors, il a récolté quatre autres prix All-Pro en équipe première. Alors que la plupart de ses pairs s’effondrent en vieillissant, Kelce a affiné son jeu. Il sait tirer le meilleur parti de ses mouvements et utiliser sa « force de vieil homme » pour déplacer les défenseurs contre leur volonté. C ‘est impressionnant.

Lorsque Kelce prend sa retraite, le prochain joueur à prétendre être le meilleur à la position centrale est Creed Humphrey, qui a le type de corps et la structure opposés à Kelce. Alors que Kelce se bat pour jouer à 285 livres, Humphrey est un homme formidable au milieu de la ligne offensive. Sa capacité à être flexible malgré sa taille tout en jouant avec l’explosivité rend Creed vraiment spécial.

Le manque de profondeur de la ligne offensive des Jets « effraie » Antonio Cromartie

Niveau 3

7. Joël Bitonio, Browns de Cleveland

8. Tristan Wirfs, Boucaniers de Tampa Bay

9. Joe Thuney, Chefs de Kansas City

dix. Penei Sewell, Lions de Détroit

Joel Bitonio est aussi stable qu’eux à la garde gauche en menant la ligne offensive des Browns, un groupe très apprécié. Bitonio a fait partie de l’équipe All-Pro au cours de cinq saisons consécutives, remportant les honneurs de la première équipe au cours des deux dernières années.

Tristian Wirfs n’a accordé qu’un seul sack au cours de sa saison recrue tout en aidant les Bucs à remporter un Super Bowl. Au cours de ses deux prochaines campagnes, il a été All-Pro au poste de bloqueur droit. Il possède un rare mélange de taille, de flexibilité et de puissance. Il est rare qu’un joueur de son calibre bouge, mais il passe au poste de plaqueur gauche cette saison. J’espère que cela ne mènera pas à une régression.

Tout ce que Joe Thuney fait, c’est ancrer des lignes offensives de calibre Super Bowl. Il a joué sept saisons, ses cinq premières en Nouvelle-Angleterre et ses deux dernières à Kansas City. Il a participé à quatre Super Bowls, en remportant trois tout en étant souvent le meilleur joueur de ligne de l’équipe. Son jeu contre Aaron Donald des Rams lors de la victoire des Patriots au Super Bowl LIII était remarquable. L’équilibre de Thuney, sa compréhension de l’effet de levier et des angles et sa capacité à affronter techniquement des joueurs de ligne plus grands sont exceptionnels. Thuney a deux nominations All-Pro dans la deuxième équipe à son actif et il en remportera une autre cette saison.

Penei Sewell réalise son potentiel après avoir été le plus jeune vainqueur du Trophée Outland de l’histoire de ce prix. Sewell entame sa troisième saison dans la NFL et n’a que 22 ans. Il n’a même pas encore mûri dans son corps et il est déjà si explosif et puissant. Il a la capacité de bloquer dans l’espace avec les meilleurs d’entre eux et continuera à perfectionner son art à mesure qu’il obtiendra plus de répétitions.

Skip Bayless réagit au dernier classement NFL Top 100

Mention honorable

Quenton Nelson, Colts d’Indianapolis: Je classerais Nelson au 11e rang sur cette liste, et même si je pense qu’il a joué parmi les 10 meilleurs joueurs de ligne pendant la majeure partie de sa carrière, il ne l’a pas fait la saison dernière. Il a l’air exceptionnel lors de la pré-saison et je m’attends à ce qu’il revienne dans mon top 10 la saison prochaine.

Geoff Schwartz est un analyste NFL pour FOX Sports. Il a joué huit saisons dans la NFL pour cinq équipes différentes. Il a débuté au poste de bloqueur droit pour l’Université de l’Oregon pendant trois saisons et a été sélectionné dans la deuxième équipe All-Pac-12 lors de sa dernière année. Suivez-le sur Twitter @ Geoff Schwartz .

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue nationale de football Chefs de Kansas City Eagles de Philadelphie