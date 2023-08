Classement des jeunes talents de la NFL : les Seahawks de Seattle n°9 ont rechargé, au bord de la compétition

Éric Williams Écrivain NFC Ouest

Quelles équipes de la NFL ont les meilleurs jeunes noyaux ? FOX Sports a examiné en profondeur le noyau de joueurs de chaque équipe recrutés entre 2019 et 2023 pour déterminer quelles franchises disposent de la base de jeunes talents la plus prometteuse. Nos rédacteurs ont classé les 32 individuellement, et le résultat final est un regroupement de toutes ces listes. Nous les compterons pour vous avant le début de la saison 2023 de la NFL en commençant par le pire (n°32) jusqu’au n°1.

Pour une deuxième année consécutive, les Seahawks de Seattle semblent avoir décroché le jackpot du repêchage.

Les Seahawks ont recruté une autre poignée de jeunes joueurs talentueux qui devraient les aider dans leur quête pour dépasser les champions de la division NFC Ouest, les 49ers de San Francisco.

« Ce qui est intriguant, c’est la confiance qu’avait Seattle il y a un an », a déclaré Rob Rang, analyste de FOX Sports. « Surtout avec Pete Carroll à son âge, avec deux plaqués de recrue, même avec Geno Smith là-bas. Et maintenant tout le monde se concentre sur les deux choix de première ronde. Et pour cause.

« Je pense que Seattle s’est légitimé comme un véritable prétendant aux séries éliminatoires. Je crois cependant qu’ils ont toujours un pas de retard sur les 49ers. »

Trouver des meneurs de jeu pour aider Smith à élever était en tête de la liste de choses à faire du directeur général John Schneider et de l’entraîneur-chef Pete Carroll. Ils y sont parvenus lors du repêchage en sélectionnant le receveur de l’Ohio State Jaxon Smith-Njigba au premier tour et le porteur de ballon de l’UCLA Zach Charbonnet au deuxième tour.

Les Seahawks ont récolté en moyenne 23,9 points par match, mais seulement 20,7 points au cours de la seconde moitié de la saison.

« Smith-Njigba et Charbonnet vont marquer des touchés », a déclaré Rang. « Ils sont spécifiquement amenés à aider Seattle à marquer plus de touchés, qu’il s’agisse de garder Ken Walker III hors du terrain, afin qu’il ne soit pas blessé, dans une sorte de situation de type Reggie Bush-Lendale White. Et avec JSN (Smith -Njigba), son savoir-faire en tant que coureur de route dans la zone rouge est l’endroit où il pourrait se démarquer. Donc, si vous recherchez des sensations fortes pour Seattle, ces recrues pourraient avoir le même genre d’impact immédiat et spectaculaire que les recrues de l’année dernière. « .

Après avoir vendu Russell Wilson lors d’un échange avec les Broncos de Denver l’année dernière, les Seahawks ont obtenu le capital du repêchage pour refaire la liste, revenant ainsi à la formule gagnante de Carroll consistant à jouer de jeunes joueurs avec une puce sur les épaules.

Le repêchage de l’année dernière comprenait des joueurs d’impact dans les plaqués Charles Cross et Abe Lucas, les demis de coin Tariq Woolen et Coby Bryant, ainsi que le rusher Boye Mafe.

Le repêchage de cette année comprenait le demi de coin n ° 5 Devon Witherspoon et Smith-Njigba au premier tour, ainsi que Charbonnet, le rusher Derick Hall et un diamant brut dans le receveur recrue non repêché Jake Bobo.

« Quand tout le monde les a exclus après l’échange de Wilson, cela leur a permis de revenir à l’essence du programme : la compétition et le fait d’être l’opprimé », a déclaré Bucky Brooks, analyste de FOX Sports NFL. « Et puis ils ont vraiment trouvé ce qu’ils recherchaient. Quand je parle aux gens qui sont là, ils sont très instinctifs. Pete ne se soucie pas nécessairement de la taille et de tout ça. Il veut savoir, ‘est-ce que tu es ?’ avez-vous l’instinct de jouer ?

« Au cours des deux dernières années, ils ont accueilli de très bons joueurs, et c’est pourquoi ils ont pu revenir au sommet de la chaîne alimentaire. Ils vont pousser les Niners. Je ne sais pas. s’ils peuvent les dépasser, mais cette rivalité sera intéressante parce que je pense qu’ils peuvent jouer du tac au tac. »

Les Seahawks figurent parmi les équipes « les plus négligées » entrant dans la saison 2023 de la NFL

Noyau jeune

WR DK Metcalf

CB Tariq Laine

RB Ken Walker III

TE Noé Fant

CB Devon Witherspoon

S Coby Bryant

WR Jaxon Smith-Njigba

Lieutenant Charles Cross

RT Abe Lucas

Se démarquer : DK Metcalf

Le Metcalf ciselé de 6 pieds 4 pouces et 235 livres apporte l’athlétisme des athlètes de piste sur le terrain de football. Il a été aidé par le retour de l’entraîneur des receveurs Sanjay Lal des Jaguars de Jacksonville.

Metcalf a disputé les 17 matchs la saison dernière, terminant avec 90 réceptions pour 1 048 verges sur réception et neuf touchés sur un sommet en carrière de 141 cibles.

Au cours des trois dernières saisons, Metcalf a totalisé 248 réceptions pour 3 318 verges sur réception et 28 touchés. Les Seahawks ont signé avec Metcalf un contrat de 72 millions de dollars sur trois ans lors de la dernière intersaison, ce qui en fait l’un des receveurs les mieux payés de la NFL.

Le joueur de 25 ans coche la case pour un gros récepteur physique que Carroll aime avoir sur le périmètre de son attaque pour aider à déplacer les chaînes. Mais il y a encore place à l’amélioration.

« C’est un athlète de haut niveau, mais il n’est pas performant », a déclaré un recruteur de la NFL. « Il se blesse trop souvent pour un grand gars. Il est un peu raide au niveau des hanches. Je ne le vois pas parcourir toutes les voies. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais ils doivent se défier. lui.

« Maintenant, est-il l’un des meilleurs joueurs de la ligue ? Absolument. Il a tous ces outils, mais il ne gère pas l’ensemble du parcours. Alors, est-il un receveur n°1 ? Pas pour le moment. Mais qui sait , l’interrupteur pourrait s’allumer pour NSP. »

Seahawks DK Metcalf dit qu’il est « le joueur le plus rapide de la ligue »

Évasion potentielle : Devon Witherspoon

Une sélection quelque peu surprise des Seahawks au n ° 5, le produit de l’Illinois pourrait devenir un coin d’arrêt dans la NFL.

« Vous pouvez le jouer n’importe où », a déclaré un recruteur de la NFL. « Il peut jouer nickel. Il peut jouer dix cents. Vous pouvez le jouer au-dessus. Il peut jouer dans la surface. Ils ont fait un sacré travail avec lui à l’Illinois. Nous le voulions, mais nous n’étions pas à portée de main. » Prenez-le. Je pense qu’il va jouer pendant 10 ans. «

Witherspoon soigne une blessure persistante aux ischio-jambiers, mais espère être prêt pour la première semaine de la saison régulière. Les Seahawks ont auditionné Witherspoon en tant que défenseur de slot, profitant pleinement de sa capacité de meneur de jeu en le rapprochant de toute l’action au milieu du terrain.

« Il a été recruté à la légère à la sortie du lycée, mais c’est un joueur vraiment talentueux », a déclaré Brooks. « Il est vraiment intelligent, vraiment instinctif. Il peut jouer comme homme, zoner et faire un tas de choses différentes. Je pense que vous l’avez mis dans le secondaire, qui a également été amélioré avec un peu d’âge et d’expérience et cette équipe est prête à partir.

« Même si nous parlons de certains des plus jeunes joueurs, le fait qu’ils aient eu Julian Love et Jamal Adams revient quand il est en bonne santé. Vous avez Quandre Diggs. Donc, vous avez maintenant ce qu’ils avaient avant, cela fait jeunes et vieux, pour que ça continue. »

Contrat à considérer : Noah Fant

Reçus dans le cadre de l’échange qui a amené Wilson à Denver, les Seahawks ont récupéré l’option de cinquième année sur l’ancienne sélection de premier tour. Il en est à la dernière année d’un contrat de recrue dans le cadre duquel il touchera une rémunération totale de 6,85 millions de dollars.

Fant a été solide lors de sa première saison avec les Seahawks, terminant avec 50 réceptions pour 486 verges sur réception et quatre scores. Le produit de l’Iowa n’a raté qu’un seul match en quatre saisons dans la NFL.

Les Seahawks ont signé l’ailier rapproché Will Dissly pour un contrat de 24 millions de dollars sur trois ans lors de la dernière intersaison, ils apprécient donc clairement le poste.

Selon Next Gen Stats, les Seahawks ont utilisé deux sets serrés 29,5 % du temps, n°3 de la NFL la saison dernière. Ramener Fant en agence libre pourrait être une possibilité la saison prochaine si le prix est logique.

Statistiques clés

DK Metcalf est l’un des sept joueurs de l’histoire de la NFL avec au moins 900 verges sur réception et 50 réceptions au cours de chacune de ses quatre premières saisons (Terry McLaurin, Michael Thomas, Mike Evans, AJ Green, Randy Moss, Joey Galloway).

Les 16 passes défendues de Tariq Woolen étaient les quatrièmes parmi tous les cornerbacks la saison dernière. Il a mené la NFL pour les interceptions avec six.

Devon Witherspoon a enregistré une note de couverture de 92,5 la saison dernière, la meilleure du pays. Il était le défenseur n°6 du pays et n°2 de la puissance 5, selon PFF.

Kenneth Walker a mené tous les porteurs de ballon recrues la saison dernière avec 1 050 verges au sol.

Informations intérieures

Devon Witherspoon : « C’est un très bon gars de couverture et il a de la taille. … Il a les compétences de couverture d’homme à homme et il a la vitesse. C’est un gars agressif, il peut couvrir et il peut tacler. Ces gars savent ce qu’ils sont. je pense qu’il sera un bon titulaire. » —Éclaireur de la NFL

Jaxon Smith-Njigba: « Il est soyeux et il attrape tout. Il ne fera que devenir plus fort. Et il ne fera que s’améliorer. Avoir Tyler Lockett devant lui va être une aubaine. Il va juste s’imprégner de certaines connaissances de lui. Et quand Lockett aura fini, il prendra le relais. Lockett leur manquera, mais pas beaucoup à cause de lui. —Éclaireur de la NFL

Jake Bobo : « Il aurait peut-être couru un 4,9 (temps de 40 mètres) en sortant, mais il a des pieds et des mains rapides. Il ne joue pas 4,9. Je le voulais chez nous et j’ai été expulsé de l’eau parce qu’il ne l’a pas fait. « Il ne court pas assez vite. Habituellement, les gars qui marchent plus longtemps ne démarrent qu’à 20 mètres du terrain. Mais il a un rayon de capture énorme et des mains douces. Et cela compense la lenteur de ses longues jambes. Il a un chance de faire partie de l’équipe d’entraînement et d’être élevé dans la liste active au cours de la saison. —Éclaireur de la NFL

Abe Lucas : « Lucas va aller de mieux en mieux. Je l’ai aimé en venant de l’État de Washington. Un enfant un peu différent, mais il s’intègre. Et je pense qu’ils vont découvrir qu’il jouera pendant un certain temps et aura une très bonne carrière. » Associez-le à Charles Cross et je pense qu’ils iront bien devant. » —Éclaireur de la NFL

Eric D. Williams rend compte de la NFL depuis plus d'une décennie, couvrant les Rams de Los Angeles pour Sports Illustrated, les Chargers de Los Angeles pour ESPN et les Seahawks de Seattle pour le Tacoma News Tribune.

