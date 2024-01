Classement des équipes restantes des séries éliminatoires par cotes du Super Bowl

Ensuite, il y en avait huit.

Quatorze équipes sont entrées en séries éliminatoires de la NFL la semaine dernière et six ont été éliminées lors de la ronde des wild-cards. Maintenant que la tranche du tour de division est fixée, les dernières cotes sont dévoilées pour le champion du Super Bowl 58 après un premier tour plein de surprises.

Sans surprise, les deux équipes qui détiennent la tête de série n°1 dans leurs conférences respectives, le 49ers de San Francisco et Corbeaux de Baltimore, ouvre la voie. Cependant, les six équipes restantes présentent de légers écarts dans leur classement par rapport à leur classement.

Voici où les huit équipes se classent en fonction de leurs cotes du Super Bowl 58 mardi matin, gracieuseté de BetMGM.

Classement de puissance de la NFL : tour de division

Auparavant : 10 (+4000)

Abattre l’une des meilleures défenses de la ligue lors d’une victoire imposante de 45-14 contre les Browns n’a pas suffi à augmenter considérablement les chances des Texans au Super Bowl. C’est peut-être parce qu’ils affronteront l’une des équipes les meilleures et les plus complètes de la NFL, les Ravens, tête de série n°1, lors de la ronde de division.

Auparavant : 12 (+6600)

Les Buccaneers se sont faufilés dans les séries éliminatoires avec une victoire lors de la semaine 18 qui leur a valu le titre de division dans la conférence la plus faible de la NFL – la NFC Sud. Néanmoins, ils ont pris soin de leurs affaires contre les Eagles à domicile lors du tour des wild-cards et ont ainsi de meilleures chances grâce à cela.

Auparavant : 13 (+8000)

En tant que tête de série n°7 de la NFC, les Packers étaient confrontés à la deuxième plus grande probabilité de remporter le Super Bowl le week-end dernier. Une superbe défaite des Cowboys lors d’un revers sur la route a augmenté ces chances.

Auparavant : 8 (+2000)

Les Lions ont enregistré leur première victoire en séries éliminatoires depuis 1992 et, grâce à l’aide des Packers, ils pourront organiser un autre match éliminatoire lors de la ronde de division. Cela a aidé leurs chances à augmenter considérablement.

Auparavant : 5 (+900)

Malgré leurs difficultés tout au long de la dernière ligne droite de la saison régulière, les Chiefs ont pris soin de leurs affaires à domicile avec une victoire de 26-7 contre les Dolphins.

Auparavant : 3 (+650)

Les efforts des Bills en fin de saison pour remporter l’AFC Est ont joué en leur faveur. Ils ont battu les Steelers lors de leur match avec joker à domicile, et ils accueilleront désormais les Chiefs, forçant Patrick Mahomes à disputer son premier match éliminatoire sur la route.

2. Corbeaux de Baltimore (+275)

Auparavant : 2 (+325)

Baltimore a décroché la première place de l’AFC et a obtenu un laissez-passer avec sa fiche de 13-4 en saison régulière. Ils sont favoris pour remporter leur conférence avec une cote de +120.

1. 49ers de San Francisco (+175)

Auparavant : 1 (+225)

Les 49ers détiennent la tête de série de la NFC et ont obtenu un laissez-passer au premier tour avec leur fiche de 12-5 en saison régulière. Leurs chances se sont encore améliorées après le tour des wild-cards grâce à une surprise des Packers contre les Cowboys. Ils sont favoris pour remporter la conférence, avec une cote de -190.

