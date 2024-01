Classement des équipes restantes des séries éliminatoires par cotes du Super Bowl

Les séries éliminatoires de la NFL sont passées aux quatre derniers.

Quatorze équipes sont entrées en séries éliminatoires de la NFL il y a deux semaines. Six ont été éliminés lors du tour des wild-cards. Quatre autres ont été éliminés lors de la ronde de division ce week-end. Avec les championnats de conférence fixés, les dernières cotes sont dévoilées pour le champion du Super Bowl 58.

Sans surprise, les deux équipes qui détiennent la tête de série n°1 dans leurs conférences respectives, le 49ers de San Francisco et Corbeaux de Baltimore, ouvre la voie. Ce sera à la Lions de Détroit et Chefs de Kansas Cityrespectivement, pour tirer une route bouleversée avec une apparition au Super Bowl en jeu.

Voici où se classent les quatre équipes restantes en fonction de leurs cotes du Super Bowl 58 lundi matin, gracieuseté de BetMGM.

Classements de puissance de la NFL : championnats de conférence

4. Lions de Détroit (+700)

Auparavant : 5 (+900)

Est-ce que cela peut être une course de Cendrillon pour une équipe qui a remporté 12 matchs de saison régulière ? Détroit est la plus grande équipe de bien-être de ces séries éliminatoires après une victoire de 31-23 en ronde de division contre Tampa Bay. Le quart-arrière des Lions Jared Goff a battu le signaleur des Buccaneers Baker Mayfield dans un affrontement passionnant entre les deux anciens choix n°1.

3. Chefs de Kansas City (+350)

Auparavant : 4 (+700)

Pour la troisième fois en quatre ans, les Chiefs ont mis fin aux espoirs des Bills au Super Bowl en séries éliminatoires. Pour la sixième fois en six ans, Kansas City est de retour dans le match de championnat de l’AFC. Depuis qu’il a pris la relève des Chiefs en 2018, le quart-arrière Patrick Mahomes n’a toujours jamais terminé une saison sans victoire en ronde de division.

2. Corbeaux de Baltimore (+200)

Auparavant : 2 (+275)

Baltimore a surmonté un début un peu difficile pour battre le quart recrue CJ Stroud et les Texans de Houston, 34-10. Le quart-arrière des Ravens et probablement MVP de la NFL, Lamar Jackson, a terminé avec 152 verges par la passe, deux touchés par la passe, 100 verges au sol et deux touchés au sol.

1. 49ers de San Francisco (+145)

Auparavant : 1 (+175)

Il a fallu un retour au quatrième quart contre la dernière tête de série de la NFC, mais les 49ers sont aux portes du Super Bowl pour une deuxième saison consécutive. Le porteur de ballon Christian McCaffrey a entaillé la défense des Packers pour 98 verges au sol et deux touchés en 17 courses (5,8 verges par course). Il convient de noter que San Francisco pourrait être privé du remarquable receveur Deebo Samuel, qui a quitté le match de la ronde de division plus tôt en raison d’une blessure à l’épaule.

