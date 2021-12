Après une moyenne de 10,4 changements d’entraîneurs au niveau Power 5 au cours des cinq dernières années, ce nombre a bondi de près de 40 % à 14 changements pendant et après la saison 2021.

Comment les directeurs sportifs ont-ils pourvu ces postes vacants et des leçons ont-elles été tirées au cours des cinq cycles d’embauche précédents ?

SN a étudié d’où provenaient les 52 nouvelles recrues au cours des cinq années précédentes et a déterminé quelles avenues avaient le plus de succès et lesquelles avaient tendance à avoir le taux d’échec le plus élevé. La promotion de l’intérieur a eu le taux de réussite le plus élevé, car Ryan Day, Lincoln Riley et Mario Cristobol faisaient partie des « home runs » au cours de cette période de cinq ans, et tous ont été élevés au sein de leur personnel actuel. Le braconnage d’un autre entraîneur Power 5, y compris un entraîneur licencié au cours du même cycle (Arizona tabbing Kevin Sumlin) a eu le taux d’échec le plus élevé. Willie Taggart et Dan Mullen étaient les autres ratés.

Alors, d’où viennent les 14 nouveaux entraîneurs de 2021 et comment se comparent-ils aux cinq années précédentes ?

BENDER : Pourquoi la Journée nationale de la signature doit être déplacée

Nouvelle location 2017-21 2022 Entraîneur-chef P5 5 (10 pour cent) 3 (21) Promu 8 (15 pour cent) 2 (14) Coordinateur P5 9 (17 pour cent) 4 (29) Assistante P5 2 (4 pour cent) 1 (7) Entraîneur-chef G5 18 (35 pour cent) 4 (29) Autre* 10 (21 pour cent) 0 (0)

* – Comprend les assistants NFL, les entraîneurs hors football ou les entraîneurs FCS

Malgré les antécédents fragiles d’embauche d’entraîneurs Power 5 assis, il y a eu un bond dans cette catégorie pour la saison 2022. Mais tous les trois de ce cycle (Brian Kelly, Riley, Cristobol), ont joué pour des championnats nationaux ou des championnats de conférence à leur dernière étape. Il y a eu clairement une amélioration des cibles dans ce cycle.

L’autre catégorie qui a vu un bond était celle des coordinateurs Power 5. Les récents antécédents là-bas ont été assez solides, Jeremy Pruitt au Tennessee étant un échec notable et le choix du Texas de Steve Sarkisian ressemblant à un mauvais après une saison laide. Dave Aranda de Baylor a été un coup de circuit à ce jour.

Le groupe de 5 entraîneurs n’était pas autant une cible, et deux des plus éminents, Matt Campbell de l’Iowa State et Luke Fickell de Cincinnati, sont restés sur place.

Il est à noter que personne n’a regardé la NFL ou les entraîneurs hors du football dans ce cycle, ce qui a été assez courant au cours des cinq dernières années (Chip Kelly, Karl Dorrell, Herm Edwards pour n’en nommer que quelques-uns).

Voici les notes de SN pour les 14 nouvelles recrues de Power 5 pour la saison 2022.

Duke – Texas A&M déf. coord. Mike Elko

Elko, 44 ​​ans, a été très apprécié lors de ses deux derniers arrêts en tant que coordinateur défensif à Texas A&M et Notre Dame. Sa défensive Aggies a terminé troisième au pays pour les points accordés cette saison. Elko a également de l’expérience au sein de l’ACC en tant que coordinateur défensif à Wake Forest. Ce n’était qu’une question de temps avant qu’il obtienne son coup.

NOTE : B-plus

Floride – L’entraîneur de la Louisiane Billy Napier

Napier, 42 ans, a repris un programme en Louisiane qui a connu trois saisons de défaites consécutives et a réussi à établir un record de 40-12 en quatre ans. Les Ragin’ Cajuns ont enregistré une fiche de 10-1 la saison dernière et de 12-1 cette année, la seule défaite étant survenue lors du premier match au Texas. Napier a travaillé pour Nick Saban de 2013 à 2016 et faisait partie de cette équipe légendaire de l’Alabama en 2015 qui comprenait Kirby Smart, Lane Kiffin, Mario Cristobal et Mel Tucker (plus Dan Lanning en tant qu’assistant diplômé). Napier a fait des percées immédiates avec une classe de dédicaces meilleure que prévu en décembre.

NOTE : A-moins

LSU – entraîneur de Notre-Dame Brian Kelly

Celui-ci a été un choc. Il n’y avait eu pratiquement aucun murmure que Kelly, 60 ans, cherchait à quitter Notre-Dame après 12 saisons, et ses liens avec la Louisiane et la SEC sont inexistants. Kelly a le plus de victoires dans l’histoire de Notre Dame, mais aussi le plus de défaites, et il se classe huitième à Notre Dame en pourcentage de victoires parmi les 12 entraîneurs qui ont duré cinq ans à South Bend. Kelly était au mieux le deuxième choix de Jimbo Fisher de Texas A&M, et son incapacité à amener un membre de son personnel avec lui à Baton Rouge pourrait rendre sa transition immédiate encore plus difficile.

PLUS : la fille de Kelly se moque de la décision de son père

CATÉGORIE B

Miami – L’entraîneur-chef de l’Oregon Mario Cristobal

L’alun de Miami avait longtemps été considéré comme un candidat potentiel pour rentrer à la maison, mais une fois qu’il a fait avancer les choses dans l’Oregon, on se demandait s’il serait prêt à revenir dans le sud de la Floride. Un contrat de 80 millions de dollars sur 10 ans l’a influencé et les Hurricanes ont fait la transition délicate après avoir laissé Manny Diaz rester entraîneur-chef pendant qu’ils poursuivaient Cristobal. Connu pour ses prouesses en matière de recrutement, Cristobal a terminé premier, deuxième et premier du Pac-12 North au cours des trois dernières saisons, mais a également subi des bouleversements sur la route à Stanford, Cal, Oregon State et Arizona State qui ont détruit des saisons de percée potentielles.

NOTE : A-moins

Notre Dame – Notre Dame déf. coord. Marcus Freeman

Getty Images

https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/b9/e4/marcus-freeman-12-21-gettyjpg_ia915ls4k0v31oz7k2fbwqs02.jpg?t=-564431267&w=500&quality=80



Un tourbillon de 48 heures a valu à l’homme de 35 ans la première place convoitée à South Bend, et il a apparemment été accueilli avec l’approbation universelle des joueurs, des fans et de la plupart des médias nationaux. Freeman, connu comme un recruteur infatigable, n’a passé qu’une seule saison en tant que coordinateur défensif de ND après avoir quitté le même poste à Cincinnati et avait le cinquième numéro irlandais au nombre de points alloués. Freeman a réussi à garder le personnel de ND et une grande partie d’une classe de recrutement parmi les 10 meilleurs en place au cours de ses deux premières semaines frénétiques. Comment il gérera les aspects PDG du travail et la gestion globale du jeu sont les grandes inconnues.

PLUS: Pourquoi Freeman est l’homme juste au bon moment pour ND

NOTE : A-moins

Oklahoma – Clemson a battu. coord. Brent Venables

Venables devient entraîneur-chef pour la première fois chez l’un des bluebloods du sport à 50 ans après avoir refusé plusieurs opportunités plus tôt dans sa carrière. Venables a été coordinateur défensif à Oklahoma de 1999 à 2011, puis à Clemson de 2012 à 2021, où il a aidé à remporter des titres nationaux à chaque programme. Il s’est stabilisé OU après que Lincoln Riley soit parti de façon inattendue pour l’USC et a pu récupérer une partie de sa première classe de recrutement. Venables aura le défi supplémentaire de naviguer dans le mouvement de l’OU vers la SEC, mais il apporte une crédibilité instantanée et ses liens avec l’OU sont solides.

NOTE : B-plus

Oregon – Géorgie a battu. coord. Dan Lanning

À la tête de l’unité la plus accomplie du football universitaire en 2021, Lanning succède à Cristobal après quatre ans passés en Géorgie, les trois derniers en tant que coordinateur défensif. La Géorgie s’est classée n ° 1 au pays en matière de marqueurs défensifs au cours de deux de ces trois années. Lanning, 35 ans, a passé deux ans avec Arizona State en tant qu’assistant diplômé puis coordinateur du recrutement en 2012-13, mais depuis 2015, il est à Memphis, en Alabama et en Géorgie. Lanning’s reprend un programme qui a très bien recruté sous Cristobal.

CATÉGORIE B

TCU – Entraîneur SMU Sonny Dykes

Dykes a produit trois saisons victorieuses consécutives à SMU, ce qu’aucun autre entraîneur ne peut revendiquer depuis que les Mustangs ont reçu la « peine de mort » de la NCAA en 1987. Il s’agit du quatrième arrêt d’entraîneur-chef de Dykes après des passages à Louisiana Tech, Cal et SMU. Il a été analyste pendant une saison à TCU en 2017 après avoir été licencié par Cal et est le fils de l’ancien entraîneur de Texas Tech Spike Dykes. Dykes a des liens avec le Texas et reprendra un programme qui s’est effondré au cours des quatre dernières saisons après que Gary Patterson a mené les Frogs à six Top 10 en 10 ans.

CATÉGORIE B

Texas Tech – Joey McGuire

McGuire, 50 ans, n’est dans le football universitaire en tant qu’assistant à Baylor que depuis 2017, mais ses bons antécédents en tant qu’entraîneur d’un lycée du Texas ont convaincu Texas Tech qu’il était l’homme idéal pour remplacer Matt Wells. L’UTSA a suivi un parcours similaire avec Jeff Traylor, et il a mené les Roadrunners à une fiche de 12-1 cette année lors de sa deuxième saison seulement. Traylor était en fait la première cible de TTU avant de signer une extension. McGuire pense bien recruter grâce à ses relations au Texas, mais il apprendra sur le tas comment gérer un programme Big 12.

CATÉGORIE B

L’entraîneur de l’USC – Oklahoma Lincoln Riley

Getty Images

https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/2a/46/lincoln-riley-12-21-getty-ftrjpg_ph90foal41he1bhl0728jj8dd.jpg?t=-564617771&w=500&quality=80



Riley est l’un des meilleurs entraîneurs du pays depuis qu’il a remplacé Bob Stoops à Oklahoma en 2017 à l’âge de 33 ans. quatre ans (OU est le n ° 14 entrant dans son jeu de boule cette saison). On s’attend à ce que Riley stoppe l’exode des talents californiens et élève l’USC là où il était lorsque Pete Carroll remportait les titres nationaux.

GRADE : A

Virginie – Clemson au large. coord. Tony Elliott

Un autre coordinateur de longue date de Clemson a finalement décidé de quitter le nid de Dabo Swinney. Elliott, 42 ans, est à Clemson depuis 2011 et coordinateur offensif ou coordinateur offensif depuis 2015. De 2015 à 2020, Clemson a figuré parmi les 10 meilleurs offensifs en cinq des six années, mais a chuté au n ° 95 cette saison. Toute sa carrière de joueur (Clemson) et d’entraîneur s’est déroulée dans l’État de Caroline du Sud. Il reprend un programme sur des bases stables après six ans de Bronco Mendenhall à la barre.

CATÉGORIE B

PLUS: Riley ramènera le jeu d’élite QB à l’USC

Virginia Tech – Penn State a déf. coord. Brent Pry

Pry, 51 ans, a été co-coordinateur défensif ou coordinateur défensif sous James Franklin au cours des 11 dernières saisons à Vanderbilt à Penn State. Il s’agit de son premier poste d’entraîneur-chef. Il a fortement recruté l’État de Virginie pendant son séjour à PSU, ce qui est un plus pour un programme qui n’a pas protégé son territoire sur le front du recrutement ces dernières années. Pry est l’un des noms les plus inconnus parmi les recrues et il reprend un programme en cours d’inscription.

NOTE : B-moins

Washington – L’entraîneur de l’État de Fresno Kalen DeBoer

DeBoer a connu une solide séquence de cinq ans, agissant comme coordinateur offensif à Fresno State de 2017-18 (22-6), coordinateur offensif à Indiana en 2019 (8-5) puis entraîneur-chef à Fresno State 2020-21 (12 -6). La saison à Indiana est sa seule dans une école Power 5, et IU a terminé cette saison deuxième dans le Big Ten en attaque totale. DeBoer, 47 ans, prend le relais après un mandat court mais désordonné par Jimmy Lake.

NOTE : B-plus

État de Washington – État de Washington déf. coord. Jake Dickert

Dickert, 38 ans, a pris les fonctions d’entraîneur par intérim de manière inattendue lorsque Nick Rolovich a été licencié pour avoir refusé de se faire vacciner. Il a mené les Cougars à une fiche de 3-2, dont une défaite de 41-14 contre son rival Washington. Le curriculum vitae de Dickert est mince en termes d’expérience au niveau FBS. Il a été assistant au Wyoming pendant trois ans avant de rejoindre le staff de Rolovich en tant que coordinateur défensif en 2020. Recruter dans l’État de Washington, un défi majeur pour tout entraîneur, est une grande question.

GRADE : C-plus