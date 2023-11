Classement des éliminatoires du football universitaire : l’État de l’Ohio, la Géorgie, le Michigan et l’État de Floride restent aux premières places

Par Cameron Teague Robinson, Seth Emerson, Austin Meek et Nicole Auerbach

Le deuxième classement des éliminatoires de football universitaire de la saison 2023 a été dévoilé mardi soir. Voici ce que vous devez savoir :

Top 25 des séries éliminatoires de football universitaire PCP Rk Équipe Enregistrer Précédent AP Rk 1 9-0 1 3 2 9-0 2 1 3 9-0 3 2 4 9-0 4 4 5 9-0 5 5 6 8-1 6 6 7 8-1 7 7 8 8-1 8 8 9 8-1 dix dix dix 8-1 11 9 11 8-1 13 11 12 7-2 16 12 13 7-2 17 14 14 7-2 12 16 15 7-2 22 15 16 7-2 21 19 17 7-2 9 17 18 7-2 18 13 19 6-3 14 18 20 7-3 15 22 21 6-3 NR 23 22 7-2 NR NR 23 8-1 24 20 24 7-2 NR 24 25 6-3 23 NR

Les Buckeyes conservent la première place

Ohio State a conservé la première place du classement des éliminatoires du football universitaire cette semaine. Après avoir fait leurs débuts à la première place, les Buckeyes ont pris la route et ont battu Rutgers. Même si ce n’était pas une victoire déterminante pour le CV, cela a suffi au comité des séries éliminatoires pour les maintenir au premier rang malgré la victoire de la Géorgie contre le Missouri, numéro 14, samedi.

Dans l’ensemble, cela ne change pas grand-chose pour l’État de l’Ohio. Ils accueilleront Michigan State et Minnesota au cours des deux prochaines semaines et l’objectif est d’éviter une surprise avant de se rendre à Ann Arbor pour affronter le Michigan le 25 novembre. Si les Buckeyes font cela, ils contrôleront leur propre destin jusqu’aux éliminatoires du football universitaire. encore une fois. — Cameron Teague Robinson, écrivain de football de l’État de l’Ohio

Comment la Géorgie se compare à l’État de l’Ohio

Certains pensaient que le comité pourrait utiliser la victoire contre le Missouri – la première de la Géorgie contre une équipe désormais classée – comme excuse pour élever les Bulldogs, mais il ne s’agit toujours que d’une victoire classée contre les deux pour l’Ohio State. Regardez plus bas dans le classement : le n°9 Ole Miss est le prochain adversaire de la Géorgie, le n°13 Tennessee est après. (Après que les Volontaires aient joué au Missouri.)

Donc, si les Bulldogs gagnent en saison régulière, soit ils se hissent au premier rang, soit un solide n°2 pour le championnat SEC. Et même si la Géorgie perd l’un des deux prochains – c’est très possible – son CV semblerait suffisamment solide pour qu’une victoire au championnat SEC suffise pour entrer. Cela devient-il intéressant si les Bulldogs ont une fiche de 12-0 mais perdent la SEC championnat? Oui, mais cela dépend de ce qui se passe ailleurs dans le pays.

En fin de compte, le calendrier de la Géorgie cesse peu à peu d’être un albatros. — Seth Emerson, écrivain de football géorgien

Importance de la semaine 11 pour le Michigan

À moins que vous ne parliez de vol de pancartes, il n’y a pas grand-chose à discuter avec le Michigan. Les Wolverines ont battu Purdue 41-13 pour améliorer leur fiche à 9-0 et rester au 3e rang du classement. La semaine prochaine sera beaucoup plus intéressante. Si les Wolverines battent Penn State, ils pourraient avoir de bonnes raisons de passer au n°1 ou au n°2.

S’ils perdent, leurs chances de revenir dans le top quatre dépendront de leur victoire contre Ohio State à la fin de l’année et de l’espoir de l’aide d’autres équipes. Cette semaine est définitivement un carrefour pour la saison du Michigan. — Austin Meek, écrivain de football du Michigan

Les incohérences du comité

Les huit meilleures équipes de la semaine dernière ont toutes gagné, et rien de significatif n’a changé dans le classement de cette semaine. La plus grande question que je me posais mardi était de savoir si la Géorgie pouvait ou non dépasser l’Ohio State pour la première place, maintenant que les Bulldogs ont remporté une victoire dans le top 15 contre le Missouri. Mais il semble que le comité de sélection attendra un peu plus d’un coup de pouce pour le CV avant de faire progresser les Dawgs.

Il est un peu frustrant de voir le comité s’appuyer sur le curriculum vitae pour justifier l’État de l’Ohio au premier rang, mais se pencher davantage sur les tests de vue pour la Géorgie et le Michigan, les gardant au-dessus de l’État de Floride et de Washington. Pourquoi les Huskies, qui ont remporté la meilleure victoire de tous (n°6 de l’Oregon), seraient-ils exclus du top quatre ? La logique de ce comité est incohérente. — Nicole Auerbach, rédactrice principale de football universitaire

(Photo : Kirby Lee / USA aujourd’hui)