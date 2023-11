Classement des éliminatoires du football universitaire : le nouveau Top 25 du CFP révélé

Le comité de sélection des éliminatoires du football universitaire a mis à jour son classement CFP Top 25 après avoir donné le ton avec un nouveau look la semaine dernière. Après avoir établi les critères utilisés et informé chaque équipe de ses chances de devenir l’une des quatre équipes éliminatoires à la fin de l’année, ils mettent maintenant à jour ce tableau en fonction des résultats de ce week-end.

Lors de l’émission de révélation d’ESPN mardi soir, le comité de sélection du CFP a fourni une mise à jour importante sur la façon dont il perçoit chaque équipe du Top 25 en fonction des derniers résultats et des luttes de pouvoir en cours entre les principaux bâtisseurs du scénario. À mesure que la saison s’échauffe, le comité examine chaque point de données pour déterminer les équipes à égalité et pèse la valeur de certaines victoires et défaites.

Après avoir remporté des championnats nationaux consécutifs, Kirby Smart a de nouveau la Géorgie dans le mix pour un triplé, mais c’est l’Ohio State qui a remporté la première place du classement initial la semaine dernière. Pendant ce temps, le Michigan a conservé sa place dans le Top Four malgré les questions de Boo Corrigan et d’autres sur l’impact de l’enquête en cours de la NCAA sur des allégations de tricherie.

Les sept équipes invaincues restantes après la semaine 10 sont la Géorgie, l’État de Floride, James Madison, Liberty, le Michigan, l’État de l’Ohio et Washington. Après une semaine passionnante et riche en surprises, découvrez la deuxième édition du classement CFP Top 25 2023.

1. État de l’Ohio (9-0)

L’Ohio State propose de nombreuses options dans la classe 2024. (Photo par Andy Lyons/Getty Images)

Ohio State reste n°1 au classement CFP cette semaine après avoir poursuivi sa victoire contre Rutgers. Malgré le débat sur la question de savoir si la Géorgie pourrait les dépasser après avoir remporté une victoire dans le Top 25, le comité est finalement resté fidèle aux Buckeyes et les a maintenus au sommet du sport.

Avec les matchs à venir contre Michigan State et Michigan, ils continueront à bâtir leur CV et auront toutes les chances de conserver cette place.

2. Géorgie (9-0)

© Mark J.Rebilas | USA AUJOURD’HUI Sports

La Géorgie a répondu à la blessure de Brock Bowers avec deux victoires convaincantes. Ils feront face à deux autres défis dans les semaines à venir avec Ole Miss et Tennessee au programme avant un match de rivalité contre Georgia Tech.

Compte tenu de la solidité de leur calendrier pour le reste de la saison régulière, les Bulldogs seront sur les talons des Buckeyes toute la saison.

3. Michigan (9-0)

James Noir | Icône Sportswire via Getty Images

Le Michigan continue de s’emparer du terrain de football malgré les rumeurs tourbillonnantes. Le premier véritable test aura lieu cette semaine sur la route contre Penn State, et une finale de saison régulière contre Ohio State leur donne suffisamment de potentiel de progression pour atteindre la première place du classement CFP.

Le comité a maintenu sa déclaration selon laquelle le curriculum vitae du Michigan sur le terrain ne sera pas assombri par le drame hors terrain que la NCAA continue de vivre.

4. État de Floride (9-0)

(Photo de Chris Leduc/Icon Sportswire via Getty Images)

Invaincu lors de ses plus grands matchs, Florida State a encore deux rivalités au sein de l’État cette saison avant une opportunité de championnat de l’ACC. Les Seminoles reprennent désormais avec les résultats hebdomadaires de LSU et Clemson, ainsi que leurs propres performances.

Compte tenu du match prévu entre le Michigan et l’Ohio State, l’État de Floride contrôle toujours probablement son propre destin, quelle que soit la façon dont le comité perçoit ce que Washington est capable de faire pour le reste du processus.

5. Washington (9-0)

James Snook-USA TODAY Sports

Washington a remporté une victoire convaincante contre l’USC cette semaine et a apaisé certaines des inquiétudes concernant sa récente forme face à une concurrence moindre. Les Huskies comptent toujours un favori Heisman et il leur reste encore une série de matchs Pac-12 pour consolider leur CV et se classer parmi les quatre premiers.

Malgré les discussions de la semaine dernière sur les chances de l’Oregon de les surpasser, Washington reste solide au sommet des prétendants au Pac-12 et se situe finalement dans une position similaire à celle de l’État de Floride pour contrôler son destin.

6. Oregon (8-1)

(Photo de Brian Murphy/Icon Sportswire via Getty Images)

L’Oregon reste la meilleure équipe avec une défaite et frappe à la porte de toute équipe qui sort des rangs invaincus. Leur CV comporte plusieurs grandes victoires et une défaite serrée contre Washington.

Les chances de jouer contre l’USC et l’Oregon State leur donnent plus d’occasions d’impressionner le comité et d’améliorer leur CV avant les séries éliminatoires.

Classement des 25 meilleurs CFP

7. Texas (8-1)

8. Alabama (8-1)

9. Ole Mademoiselle (8-1)

dix. État de Pennsylvanie (8-1)

11. Louisville (8-1)

12. État de l’Oregon (7-2)

13. Tennessee (7-2)

14. Missouri (7-2)

15. État de l’Oklahoma (7-2)

16. Kansas (7-2)

17. Oklahoma (7-2)

18. Utah (7-2)

19. LSU (6-3)

20. notre Dame (7-3)

21. Arizona (6-3)

22. Iowa (7-2)

23. Tulane (8-1)

24. Caroline du Nord (7-2)

25. État du Kansas (6-3)