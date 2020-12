Les cinq premiers du classement final du comité des éliminatoires de football universitaire annoncé mardi ressemblent exactement aux trois premiers révélations.

L’Alabama mène à nouveau Notre Dame, Clemson, l’état de l’Ohio et Texas A&M avant le dernier week-end de la saison régulière.

Le Crimson Tide affrontera la Floride n ° 7 dans le match de championnat de la SEC sachant que même une défaite ne les éliminera probablement pas complètement du terrain. Les Fighting Irish et les Tigers renouvelleront leurs connaissances pour la deuxième fois cette saison dans le match pour le titre de l’ACC. Notre Dame a remporté la première rencontre. Une victoire de Clemson cette fois pourrait se traduire par des places pour les deux équipes.

Les Buckeyes affrontent le n ° 14 Northwestern dans le match pour le titre Big Ten, tandis que les Aggies espèrent une aide devant eux – une défaite par Clemson ou Ohio State – pour être pris en considération.

Iowa State, la plus haute équipe du Big 12, arrive au n ° 6. Les Cyclones affrontent le n ° 10 Oklahoma dans le match pour le titre de la conférence. Les deux pourraient être pris en considération s’il y a des bouleversements devant eux.

La Floride n’a perdu qu’une place après une défaite contre LSU à domicile en tant que favorite de trois touchés. Juste derrière les Gators se trouve la rivale de la SEC, la Géorgie.

Cincinnati tombe d’une place au n ° 9 et mène le Groupe des cinq écoles en lice pour la place du Nouvel An attribuée aux conférences en dehors du Power Five. Les Bearcats, qui n’ont pas joué depuis le 21 novembre, affronteront le numéro 23 Tulsa dans le match de championnat américain d’athlétisme.

« Le comité a montré son appréciation pour Cincinnati depuis le début », a déclaré le comité des séries éliminatoires Gary Barta. « Les équipes qui les entourent et qui les précèdent ont disputé deux ou trois matchs que nous avons pu évaluer. Une des choses qui retient Cincinnati … est qu’elles n’ont pas de victoire contre un Top 25. »

Une équipe qui faisait partie du top 10 la semaine dernière s’est disputée. Le numéro 18 de Miami a été mis en déroute par la Caroline du Nord et a chuté de huit places.

La Caroline côtière n ° 12 reste en lice pour le premier poste à quai pour une école du groupe de cinq. Les Chanticleers ont encore une occasion d’impressionner le comité contre Louisiana-Lafayette lors du match de championnat Sun Belt.

Les quatre meilleures équipes du classement final publié le 20 décembre joueront en demi-finale. Ces matchs auront lieu au Rose Bowl et au Sugar Bowl le 1er janvier. Le match de championnat aura lieu le 11 janvier à Miami Gardens, en Floride.

Top 25 du comité des éliminatoires de football universitaire

1. Alabama (10-0)

2. Notre-Dame (10-0)

3. Clemson (9-1)

4. État de l’Ohio (5-0)

5. Texas A&M (7-1)

6. État de l’Iowa (8-2)

7. Floride (8-2)

8. Géorgie (5-2)

9. Cincinnati (8-0)

10. Oklahoma (7-2)

11. Indiana (6-1)

12. Caroline côtière (11-0)

13. Californie du Sud (5-0)

14. Nord-ouest (6-1)

15. Caroline du Nord (8-3)

16. Iowa (6-2)

16. Brigham Young (10-1)

18. Miami (Floride) (8-2)

19. Louisiane-Lafayette (9-1)

20. Texas (6-3)

21. État de l’Oklahoma (7-3)

22. État de Caroline du Nord (8-3)

23. Tulsa (6-1)

24. État de San Jose (6-0)

25. Colorado (4-1)