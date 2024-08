Suivez la diffusion en direct de Leicester City contre Tottenham Hotspur en Premier League aujourd’hui

Qui est Cristiano Ronaldo ?

Il a remporté la Ligue des champions, la Premier League, la Liga, la Serie A et le Championnat d’Europe.

Il est cinq fois vainqueur du Ballon d’Or.

Il est le plus grand buteur international de l’histoire.

Oubliez ça et supprimez la mise en garde. Il est sans doute le plus grand buteur de l’histoire, point final.

Et il est sans aucun doute l’un des plus grands joueurs de football de tous les temps.

C’est aussi… un peu un bébé.

Si Ronaldo est connu pour son incroyable talent de buteur, son penchant enfantin pour les crises de colère est tout aussi reconnu. C’est un perfectionniste qui joue avec son cœur sur sa manche, ce qui lui a probablement permis de se hisser au-dessus de la plupart de ses concurrents pour devenir un gagnant invétéré et l’une des personnes les plus reconnues de la planète.

Cela dit, une crise de colère de Ronaldo reste hilarante, et après sa dernière en date lors de la défaite 4-1 d’Al Nassr en finale de la Super Coupe d’Arabie saoudite contre Al Hilal samedi, L’Athlétique a classé les plus grandes crises de colère de Ronaldo…

Al Nassr 1-4 Al Hilal, août 2024

Après que Ronaldo ait donné l’avantage à Al Nassr à l’approche de la mi-temps lors de la finale de la Super Coupe d’Arabie saoudite contre Al Hilal samedi, tout semblait aller pour le mieux dans le coin bleu et jaune de Riyad.

Jusqu’à ce qu’Al Nasr s’effondre de manière catastrophique en deuxième mi-temps, perdant 4-1. Autrefois, Ronaldo aurait été enclin à faire des bêtises, à se déchaîner de façon comique et à agiter les bras en tous sens pendant que ses coéquipiers regardaient l’un des plus grands joueurs de tous les temps perdre la tête.

Mais il a maintenant 39 ans et gagne des tonnes d’argent en Arabie saoudite. Ce mélodrame est sûrement derrière lui, n’est-ce pas ? N’est-ce pas ?

Après que l’ailier brésilien Malcom ait mis Al Hilal hors de vue avec son quatrième but à la 72e minute, Ronaldo a pu dire à ses coéquipiers ce qu’il pensait de leur performance. L’attaquant a fait signe à Al Nassr qu’il s’était endormi en mettant ses deux mains près de son oreille avant de hausser les épaules comme pour dire : « Que puis-je faire de plus ? ».



Ronaldo montre sa frustration samedi (Yasser Bakhsh/Getty Images)

Mais le clou de cette démonstration théâtrale a été lorsqu’il a semblé insinuer que ses coéquipiers avaient vidé leurs intestins, un geste qu’il ne faut pas beaucoup d’imagination pour imaginer. Pour couronner le tout, des images ultérieures ont montré Ronaldo regagnant les vestiaires en trombe, choisissant de ne pas récupérer sa médaille de vice-champion.

Tantr-o-mètre : 9/10

Bien que ses cascades saoudiennes brouillent la frontière entre l’hilarant et le ridicule, cet instant particulier était définitivement un moment « WTF », mais pas dans le bon sens du terme.

Affronter un public d’Everton survolté, surtout en fin de saison, n’est jamais facile. Si l’ambiance et la défaite 1-0 à Goodison Park ont ​​pu perturber Ronaldo, averti pendant le match pour avoir envoyé le ballon dans les tribunes par frustration, ses actions après le coup de sifflet final ne peuvent être excusées.



Ronaldo plus tôt dans le match contre Everton (Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

Après que l’arbitre a sifflé la fin du match, des images de Ronaldo marchant dans le tunnel des joueurs sont apparues sur les réseaux sociaux avant de faire tomber un téléphone portable des mains de quelqu’un, qui s’est ensuite écrasé au sol. Ronaldo s’est ensuite excusé sur les réseaux sociaux pour son « emportement ».

Pas cool, mon pote.

Tantr-o-mètre : 6/10

Cristiano, dans ce cas, tu as le bénéfice du doute. Une crise de colère était plus que justifiée.

Après avoir récupéré un ballon perdu dans la surface de réparation alors que le score était à 2-2 dans le temps additionnel, Ronaldo a contourné le gardien serbe et a marqué dans un but ouvert.

Le défenseur serbe Stefan Mitrovic s’est précipité pour dégager le ballon et l’a dévié près de la ligne de but, obligeant les arbitres, sans l’aide du système VAR, à déclarer que le ballon n’était pas entré et à poursuivre le jeu. Cependant, les ralentis ont montré que le ballon avait franchi la ligne. Naturellement, Ronaldo est devenu rouge de colère. Il a arraché son brassard de capitaine, l’a jeté sur la pelouse et a quitté le terrain en trombe.



Ronaldo réagit avec consternation face à la Serbie (Pedja Milosavljevic/AFP via Getty Images)

Même à la fin de la trentaine, il est presque réconfortant de constater que le fait d’être privé de la gloire d’un but gagnant continue de l’affecter de cette façon. Cela ne nous dérange pas.

Tantr-o-mètre : 7/10

Fraîchement sorti de la conquête de trois Ligues des champions consécutives avec le Real Madrid, Ronaldo a rejoint la Juventus pour mettre fin à 22 ans d’attente pour un troisième triomphe dans la compétition pour le géant italien.

Ainsi, lorsqu’il a reçu son premier carton rouge en 154 matches de Ligue des champions après que l’arbitre l’a jugé pour avoir tiré les cheveux du défenseur de Valence Jeison Murillo, tout est devenu un peu trop pour l’attaquant.

Vidéo pour les lecteurs britanniques

Vidéo pour les téléspectateurs non britanniques

L’arbitre Felix Brych a montré un carton rouge à Ronaldo après avoir discuté de l’incident avec son assistant, et ce dernier est resté incrédule. Ronaldo a protesté avec l’arbitre, a fait des gestes avec ses mains, a secoué la tête et s’est effondré sur le sol. Il a quitté le terrain en pleurs et a dû être consolé par le staff alors qu’il s’engageait dans le tunnel.

Le carton rouge a finalement été annulé après le match, et des images vidéo ont montré que l’incident n’était rien de plus qu’un simple frottement de la tête. Pourtant, l’idée de regarder depuis le bord du terrain ses coéquipiers jouer dans sa chère Ligue des champions a suffi à déclencher les effusions de sang.

Tantr-o-mètre : 6/10

Real Madrid 3-0 Almeria, avril 2015

Maintenant, ce c’est le Ronaldo vintage.

Ce n’est un secret pour personne que Ronaldo adore marquer des buts, et avec cet événement particulier tombant en plein milieu de sa période de gloire, tout match où il n’a pas marqué a donné à ces gens de Barcelone – à savoir Lionel Messi et Luis Suarez – une opportunité de le rattraper ou de le dépasser dans la course pour être le meilleur buteur de la saison.

Alors que le Real Madrid menait 2-0 au Bernabéu, le match était déjà bouclé, mais Ronaldo n’avait pas marqué. Alors, quand le latéral droit Alvaro Arbeloa est sorti de nulle part pour récupérer une passe en profondeur dans la surface et marquer devant Ronaldo, la star portugaise s’est mise en colère.

Alors que ses coéquipiers se sont rapidement rassemblés autour d’Arbeloa pour célébrer son premier but de la saison, Ronaldo s’est retrouvé seul dans le but et a envoyé le ballon au fond des filets avant de s’éloigner vers la ligne médiane avec le ballon en main.



Ronaldo envoie le ballon au fond des filets contre Almeria (Evrim Aydin/Anadolu Agency/Getty Images)

« Je ne suis pas contrarié par le geste de Cristiano », a déclaré Arbeloa après le match. « C’est normal qu’il soit en colère, il n’a pas marqué et son ambition est toujours de marquer ».

Tantr-o-mètre : 8/10

Portugal 4-0 Espagne, novembre 2010

De toute évidence, Ronaldo déteste plus que tout qu’un coéquipier lui vole l’un de ses buts. Pourtant, même si la frappe d’Arbeloa contre Almeria n’a jamais été celle de Ronaldo, il était dans son droit d’être frustré ici.

À chaque fois que le Portugal affronte l’Espagne, c’est le feu d’artifice et, sachant que l’Espagne avait remporté la Coupe du monde quelques mois plus tôt, Ronaldo était particulièrement désireux d’en mettre un coup aux voisins du Portugal.

Et comment il presque En face à face avec Gerard Piqué, Ronaldo a retourné son ancien coéquipier de Manchester United et s’est placé en position de tir dans la surface. Ronaldo a ensuite envoyé le ballon au-dessus du gardien espagnol Iker Casillas et le ballon a parfaitement volé dans la lucarne… jusqu’à ce que son coéquipier Nani surgisse de nulle part pour marquer de la tête sur la ligne.

Mais l’arbitre a décidé que Nani était hors-jeu, ce qui aurait pu être le premier but. En réponse, Ronaldo a commencé à tourner sur place de manière théâtrale tout en frappant dans le vide, avant de jeter son brassard de capitaine au sol et de diriger sa colère vers Nani.



Un Ronaldo furieux jette son brassard par terre contre l’Espagne (Pedja Milosavljevic/AFP via Getty Images)

Le Portugal a ensuite battu l’Espagne 4-0, un résultat historique, mais ce match restera dans l’histoire (du moins dans l’esprit de Ronaldo) comme le match où Nani a volé ce qui aurait été l’un des plus beaux buts de Ronaldo.

« J’ai touché le ballon parce que je pensais que je n’étais pas hors-jeu », a déclaré Nani. « Tout s’est passé très vite. Après avoir eu le temps de réfléchir, je me suis excusé auprès de Ronaldo. C’était une belle action, je n’aurais pas dû la gâcher. »

La légende raconte que Ronaldo ne lui a jamais vraiment pardonné.

Tantr-o-mètre : 10/10

Manchester United 2-0 Manchester City, mai 2009

Alors que Manchester United s’apprêtait à s’imposer 2-0 dans le derby de Manchester, Ronaldo a été remplacé par le manager Sir Alex Ferguson peu avant l’heure de jeu. Alors que Ronaldo avait ouvert le score sur un coup franc dévié, il était impatient d’ajouter d’autres buts pour s’assurer de remporter le Soulier d’or avec Nicolas Anelka et Steven Gerrard à ses trousses.

Ronaldo a été visiblement choqué lorsque son numéro a été brandi par le quatrième arbitre et a boudé hors du terrain avant de jeter le manteau qu’on lui avait donné sur le banc de United. Tout en secouant la tête, Ronaldo a commencé à pleurer à l’idée de perdre le Soulier d’Or.

Il s’est avéré qu’Anelka a remporté cet honneur après avoir marqué quatre buts lors des quatre derniers matchs de la saison de championnat, et Ronaldo est parti pour le Real Madrid quelques mois plus tard.

Si seulement Fergie le laissait allumé, hein ?

Tantr-o-mètre : 6/10

Vainqueur général : Portugal 4-0 Espagne, novembre 2010

(Photo du haut : VI Images via Getty Images)