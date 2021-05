Classement des cinq titres de Premier League de Manchester City

Manchester City a été sacré champion de Premier League 2020-21 mardi sans avoir à lever le petit doigt.

Au lieu de cela, le résultat décisif est venu à Old Trafford, où un Manchester United en sous-effectif a chuté 2-1 contre Leicester City, garantissant que l’avance de 10 points de City au sommet est désormais inattaquable.

C’est également la deuxième fois dans l’histoire récente qu’une victoire au titre de Manchester City est décidée à Old Trafford, après la défaite choc de United contre West Bromwich Albion en 2017-18 a confirmé l’équipe de Pep Guardiola comme championne.

City a maintenant cinq titres de Premier League parfaitement rangés sous sa ceinture, qui ont tous eu lieu au cours des 10 dernières années – dont trois au cours des quatre dernières.

Voici un aperçu de ces cinq triomphes, de leur déroulement, des moments majeurs et de leur classement lorsqu’ils sont empilés les uns contre les autres.

5. 2020-21

✅ 2011-12

✅ 2013-14

✅ 2017-18

✅ 2018-19

✅ 2020-21 LA PREMIER LEAGUE APPARTIENT À MANCHESTER CITY 🏆

Après avoir vu Liverpool s’enfuir avec des choses l’année précédente, City a dû faire face à la tâche ardue de rattraper Jurgen Klopp. gegenpressing boucaniers. Les choses ont à peine démarré parfaitement, car l’équipe de Guardiola s’est retrouvée à se vautrer au milieu de la table après les premiers mois de la saison. Après avoir remporté seulement trois de ses huit premiers matchs, City était à la 13e place à la mi-novembre après avoir marqué moins de buts en championnat qu’à n’importe quel stade depuis 2006. Ils ont grimpé jusqu’à la huitième place à Noël, l’échelon le plus bas que tous les champions de Premier League ultérieurs. ont déjà occupé le 25 décembre.

Premier League 2020-21 (quand City a remporté le titre) Équipe Jeux Points GD Man City 35 80 +46 Homme Utd 35 70 +30 Leicester 36 66 +21 Chelsea 35 64 +23

Cependant, alors que les blessures pesaient lourdement sur les perspectives des champions en titre de Klopp, l’équipe de Guardiola a rapidement commencé à se gélifier alors que la magie commençait à circuler à nouveau dans leurs veines collectives. Ce n’était pas toujours convaincant à 100%, mais City a rassemblé une formidable séquence de 27 victoires en 28 matchs toutes compétitions confondues alors qu’ils se frayaient un chemin vers la lumière malgré le fait de jouer sans attaquant de premier choix discernable.

Au moment où ils ont été couronnés champions, Ilkay Gundogan a été le meilleur buteur du club en championnat (12 buts), avec Raheem Sterling le seul autre jeu à atteindre 10 buts pour la campagne. Riyad Mahrez (9), Gabriel Jésus (8) et jeune milieu de terrain Phil Foden (7) sont les suivants sur la liste, City favorisant l’approche «partager et partager à l’identique» plutôt que de canaliser les buts par l’intermédiaire d’un attaquant principal. En effet, légende du club Sergio Aguero n’a rassemblé que deux buts en 11 apparitions après avoir vu son implication entravée par une blessure, un épisode de COVID-19 et une rétrogradation dans l’ordre hiérarchique dans ce qui sera sa dernière saison à l’Etihad.

4. 2013-14

Au cours d’une campagne passionnante de Premier League au cours de laquelle le leader a changé de mains 25 fois, City est sorti vainqueur du dernier jour alors qu’il n’avait été en tête du classement que pendant 15 jours au total.

Premier League 2013-14 (table finale) Équipe Jeux Points GD Man City 38 86 +65 Liverpool 38 84 +51 Chelsea 38 82 +44 Arsenal 38 79 +27

L’équipe de Manuel Pellegrini a marqué 102 buts en championnat, juste un de moins que le record de tous les temps, avec Aguero, Edin Dzeko et Yaya Touré effectuant une grande partie du gros du travail. Touré a terminé la saison avec 20 buts en championnat à son nom, comme seulement Daniel Sturridge (21) et Luis Suarez (31) de Liverpool a réussi à améliorer le décompte impressionnant du milieu de terrain de la City.

En effet, ce sont les Reds de Brendan Rodgers qui semblaient presque prêts à mettre fin aux 24 années d’attente du club pour un championnat de la ligue, seulement pour un dérapage coûteux de Steven Gerrard et une terrible capitulation contre Crystal Palace lors de matchs consécutifs pour permettre à City d’étouffer. au-dessus d’eux au buzzer. City a dépassé Liverpool lors de la 37e semaine grâce à une série de cinq victoires consécutives, la saison culminant avec une victoire 2-0 contre West Ham, qui a scellé un deuxième titre de Premier League en trois saisons.

3. 2018-19

Guardiola a innové avec City alors que son équipe est devenue la première de l’histoire du football anglais à terminer un triplé national de la ligue, de la FA Cup et de la EFL Cup en une saison. Cherchant à défendre son titre, City s’est retrouvé sept points derrière Liverpool au tournant de l’année, mais a finalement mangé ce terrain pour conserver la Premier League le dernier jour de la saison. City a terminé en tête du classement avec 98 points après avoir remporté leurs 14 derniers matches, garantissant ainsi aux Reds de terminer la campagne en deuxième position malgré la perte d’un seul match toute la saison et en amassant le troisième plus grand total de points (97) de l’histoire de la Premier League.

Premier League 2018-19 (table finale) Équipe Jeux Points GD Man City 38 98 +72 Liverpool 38 97 +67 Chelsea 38 72 +24 Tottenham 38 71 +28

Le moment déterminant de la saison de City est survenu dans l’avant-dernier match lorsque, présidant une avance précaire d’un point au sommet, ils ont failli se décrocher face à une équipe tenace de Leicester City qui semblait déterminée à gâcher le plaisir. City et Liverpool avaient échangé la tête 32 fois avant la 37e semaine, le premier ayant besoin d’une victoire contre les Foxes pour s’assurer qu’ils entrent dans leur dernier match à Brighton avec une avance d’un point et donc en plein contrôle de leur destin.

Cependant, les tensions ont rapidement atteint un niveau presque insupportable alors que l’équipe de Guardiola a essayé à plusieurs reprises et n’a pas réussi à briser la ligne défensive profonde des Foxes. À 20 minutes de la fin et que City patauge, il semblait que le pendule était sur le point de revenir en faveur de Liverpool. Puis capitaine Vincent Kompany fait quelque chose d’extraordinaire. Dans ce qui devait être l’une de ses dernières apparitions pour City, le vétéran arrière central belge a déclenché le chaos à 25 mètres (malgré les appels d’Aguero) et a claqué un tir tonitruant sur la barre transversale pour remettre City sur la bonne voie. Soulagé de toute pression, Kompany & Co. a ensuite écrasé Brighton 4-1 lors de leur dernier match de la saison pour remporter le titre de Premier League n ° 4.

2. 2017-2018

Le troisième triomphe de City en Premier League les a vu établir fermement leur place au sommet, Guardiola organisant non seulement une victoire pour le titre, mais aussi une effacement massif du livre des records. Après avoir terminé troisième l’année précédente, l’équipe conquérante de Guardiola a pris le relais avant de battre de nombreux records de longue date, devenant notamment le premier et jusqu’à présent le seul champion à accumuler 100 points en une seule saison de haut vol en Angleterre.

Les Centurions of City ont remporté la ligue avec cinq matchs à perdre, scellant finalement le titre avec la plus grande marge de victoire de l’histoire (19 points) tout en accumulant le plus de victoires au total (32), le plus de victoires à l’extérieur (16), le plus de buts a marqué (106) et la différence de buts la plus élevée jamais enregistrée (+79).

Premier League 2017-18 (table finale) Équipe Jeux Points GD Man City 38 100 +79 Homme Utd 38 81 +40 Tottenham 38 77 +38 Liverpool 38 75 +46

Aguero a mené les classements de City avec 21 buts bien que Sterling ait également contribué sa juste part, en accumulant 18 de ses propres scores dans une saison individuelle solide pour l’attaquant. Kevin De Bruyne a mené la ligue au chapitre des passes décisives (16) bien que le tableau soit dominé par les joueurs de la ville alors que Leroy Sane (15), David Silva (11) et Sterling (11) ont occupé les trois places suivantes au total. Cette créativité incroyablement prodigieuse a permis à City de mettre en place une séquence de 18 victoires consécutives au tout début de la saison qui a duré jusqu’en janvier. Cela reste un record de Premier League, bien qu’il ait depuis été égalé (par Liverpool en 2019-20).

City s’est hissé au sommet du classement en septembre et a rapidement verrouillé la première place pour eux-mêmes, s’accrochant fermement au sommet pour le reste de la campagne. Il y a eu une brève oscillation début avril lorsque, ayant besoin d’une victoire pour assurer sa position de championne, l’équipe de Guardiola a perdu 3-2 contre Manchester United dans le derby. Cependant, les célébrations de City ont été retardées de seulement huit jours jusqu’à ce que United s’effondre à une défaite 1-0 à domicile contre West Brom pour remettre officiellement le titre à leurs «voisins bruyants» avec cinq matchs à perdre.

Après avoir bouclé le titre le 6 mai, il a fallu un vainqueur du temps d’arrêt de Gabriel Jesus contre Southampton le dernier jour de la saison pour s’assurer que City passe la barre des 100 points avec seulement quelques secondes pour le faire – comme c’est devenu leur marque de fabrique.

1. 2011-12

Un véritable moment décisif pour City et pour le football anglais a vu l’équipe de Roberto Mancini sceller le tout premier titre de Premier League du club et son premier championnat de haut niveau depuis 44 ans, et le tout dans les circonstances les plus dramatiquement satisfaisantes.

Premier League 2011-12 (table finale) Équipe Jeux Points GD Man City 38 89 +64 Homme Utd 38 89 +56 Arsenal 38 70 +25 Tottenham 38 69 +25

Sous Mancini, City a dominé tout le monde dans la ligue, accumulant régulièrement quatre et cinq buts par match et atteignant même six buts à plusieurs reprises – le plus mémorable étant leur scandaleux coup de 6-1 contre Manchester United lors du premier derby du saison. Mario Balotelli a trouvé le filet deux fois à Old Trafford, révélant un t-shirt demandant « Pourquoi toujours moi? » après avoir marqué le premier match.

Bien qu’il ait remporté ses six derniers matchs de la saison par un total de 18-3, le titre est toujours allé au fil, City devant égaler le résultat de United contre Sunderland le dernier jour pour propulser ses rivaux à la gloire.

À la 90e minute du dernier match de la saison, City menait 2-1 à l’Etihad contre les Queens Park Rangers en relégation avec leurs aspirations au titre en lambeaux. Quatre minutes de pur pandémonium plus tard, ils soulevaient le trophée.

La balle magique d’Aguero dans les dernières secondes du temps d’arrêt s’est avérée être la différence dans ce qui est encore la seule course au titre de Premier League à être décidée sur la différence de buts. Cela a également signalé un changement de paradigme dans le football anglais alors que City passait de la catégorie des perturbateurs potentiels à celle des vainqueurs du titre pour la première fois depuis l’arrivée du propriétaire Sheikh Mansour en 2008.

Ils ont à peine regardé en arrière depuis.