Classement des 5 meilleurs attaquants de puissance NBA disponibles en 2023

La classe des agents libres NBA de cette saison regorge de talents, en particulier au poste d’attaquant de puissance. Voici les cinq meilleurs disponibles.

Dans cette agence libre à venir, il y a beaucoup de bons attaquants de puissance disponibles. Certains d’entre eux ne sont peut-être pas un partant de l’équipe parfaite, mais tous sont à tout le moins de solides joueurs en rotation qui peuvent aider n’importe quelle équipe – espaceurs au sol, changeurs de jeu défensifs et créateurs offensifs.

Les équipes devront payer cette intersaison pour les meilleurs attaquants puissants, en partie parce que plusieurs d’entre eux sont des agents libres restreints et auront besoin d’une offre suffisamment riche pour que leur équipe actuelle ne corresponde pas.

Meilleurs attaquants de puissance NBA disponibles: 5. Harrison Barnes

Harrison Barnes a eu une post-saison vraiment difficile où il a eu du mal à tirer. Pourtant, il est un très bon starter et dans cette ligue. Il joue beaucoup de 3 mais a toujours de la valeur en tant qu’entretoise au sol qui peut défendre les 4 et débloquer des alignements de petites balles.

L’ajustement le plus parfait pour lui serait en tant que joueur hors banc qui a obtenu 20 à 25 minutes par match en saison régulière. Il ne peut pas vraiment créer hors du ballon, mais il est un espaceur au sol très solide dans cette ligue et peut aider n’importe quelle équipe. Cependant, il est probable que les Kings paient trop pour lui cette intersaison en raison de leur saison semi-réussie et d’un désir de garder leur noyau ensemble.