Classement des 4 confrontations possibles restantes des World Series, du moins au plus intéressant

Nous en sommes à deux tours de ces séries éliminatoires captivantes, avec des rêves anéantis, des héritages brisés et un tas de est-ce qu’il a vraiment fait ça ?!?! les circuits sont frappés. En cours de route, nous avons vu 32 affrontements potentiels des World Series disparaître, comme la photo de famille de Marty McFly dans « Retour vers le futur ». Il s’avère qu’un match revanche entre les Phillies de Philadelphie et les Orioles de Baltimore ce n’était tout simplement pas notre densité cette fois-ci.

Nous le répétons : chaque match est fascinant à sa manière, et de nombreux couples inhabituels – par exemple, les Twins du Minnesota – les Braves d’Atlanta de 1991 ou les Cardinals de St. Louis – les Rangers du Texas 20 ans plus tard – ont laissé des marques indélébiles dans l’histoire. Mais maintenant qu’il ne nous reste plus que quatre possibilités, voyons ce qu’il reste de notre classement de ce début de mois farfelu, et à quoi ressemblent les choses maintenant.

Classement précédent : 16

Matchs passés : Cleveland a gagné en 1920

Ce n’est pas vraiment un premier match, mais on peut affirmer sans se tromper que personne vivant ne s’en souvient. le dernier en 1920. Les World Series étaient alors les meilleures des neuf, Bill Wambsganss a réalisé un triple play sans aide et les spitballs étaient toujours légaux – du moins pour le Temple de la renommée Stan Coveleski, qui a obtenu une fiche de 3-0 avec trois matchs complets pour Cleveland.

Un affrontement moderne ressemblerait davantage à une bataille dans un enclos des releveurs ; les deux équipes ont retiré leurs partants des blanchissages lors de leurs séries de division, les Guardians après deux manches, les Dodgers après cinq, et aucune des deux équipes n’a poussé un partant au-delà de 5 1/3 de manches dans aucun des matchs.

Non pas que les jeux d’enclos des releveurs soient mauvais – les releveurs courts et accablants méritent aussi de l’amour – mais ils nous obligent à recalibrer nos concepts de grandeur des lanceurs. Parmi les joueurs de position, cependant, cette série compterait sans aucun doute plusieurs grands noms, notamment le battement de cœur de Cleveland, José Ramírez, et quelques Dodgers portant un seul nom – Shohei, Mookie et Freddie – qui, ensemble, gagnent environ 20 millions de dollars de plus (en salaire annuel moyen). ) que l’ensemble de la liste de Cleveland.

Classement précédent : 7

Matchs passés : jamais

La dernière fois que Francisco Lindor est venu au bâton dans les World Series, à Cleveland en 2016, il a eu la chance d’être Bill Mazeroski. Fin de la neuvième manche, match 7, score nul. Un home run remporte les World Series. Le rêve de chaque enfant. Lindor aurait pu gâcher le conte de fées des Cubs de Chicago. Au lieu de cela, il s’est envolé et les Cubs ont rapidement pris la couronne.

Les Indiens sont désormais les Gardiens et Lindor est un Met. Leur réunion des World Series serait une intrigue secondaire incontournable de ce match, mais le plus grand attrait serait le désir des fans.

Tous les autres couples mettraient en vedette une équipe possédant un championnat au cours de ce siècle. Celui-ci oppose un club qui a attendu 38 ans à un autre qui a attendu deux fois plus longtemps. Les Mets ont remporté les World Series pour la dernière fois en 1986, avec deux défaites depuis (2000, 2015). Cleveland a régné pour la dernière fois en 1948, avec quatre défaites depuis (1954, 1995, 1997, 2016).



Brayan Rocchio réalise un double jeu contre Francisco Lindor lors d’un match entre les Mets et les Guardians en mai. (David Richard / USA aujourd’hui)

Cinq franchises n’ont jamais remporté de titre, mais elles sont toutes rentrées chez elles pour l’hiver : Colorado, Milwaukee, San Diego, Seattle et Tampa Bay. Parmi les 25 autres, Cleveland connaît la plus longue sécheresse depuis plus de trois décennies, soit 76 ans.

Une victoire des Mets serait également cathartique pour leurs fans. Mais Cleveland a déjà contribué à apaiser la douleur des fidèles des Cubs. Les Guardians préfèrent rester en dehors des moments forts des Mets.

Classement précédent : 6

Matchs passés : les Yankees ont gagné en 2000

Écoutez, nous comprenons. Il serait terriblement égoïste de la part de la ville de New York de garder les World Series pour elle seule. Mais ce n’est pas comme si aucune autre région n’était en mesure d’y parvenir. Le comité d’organisation de la fête ne se réunira pas de sitôt à Chicago. Les Dodgers sont toujours présents, mais l’autre équipe de la région de Los Angeles, les Angels de Los Angeles, connaît la plus longue disette en séries éliminatoires dans les majors. Les Nationals de Washington ont lutté pendant une demi-décennie dans le Beltway, et les A d’Oakland, hélas, ont conquis la Bay Area.

C’est donc à New York d’accueillir la folie automnale intra-urbaine, quelque chose qu’on ne voit plus souvent. Et ce serait un régal. Les Mets, très énergiques, découvrent qu’ils sont faits pour être sous les projecteurs, là où vivent toujours les Yankees. Deux superstars engageantes – Francisco Lindor et Aaron Judge – poursuivent leur premier championnat. Deux autres, Pete Alonso et Juan Soto, ont une chance de s’épanouir une dernière fois avant l’agence libre.

Les intrigues seraient infinies. Le battage médiatique le serait aussi. Vous détestez peut-être New York… hé, ce n’est pas pour tout le monde – mais si vous détournez le regard de ces World Series, vous passerez à côté de beaucoup de plaisir.

1) Yankees contre Dodgers

Classement précédent : 1

Matchs passés : les Yankees ont gagné en 1941, 1947, 1949, 1952, 1953, 1956, 1977, 1978 ; Les Dodgers ont gagné en 1955, 1963, 1981

Il était une fois, les MVP se réunissaient régulièrement en octobre. Au cours des 50 premières saisons du prix moderne, de 1931 à 1980, les MVP de la Ligue nationale et américaine se sont affrontés 24 fois dans les World Series. Cela s’est reproduit en 1988 lorsque les vainqueurs ont réalisé de grandes choses lors du match d’ouverture : Jose Canseco a réussi un grand chelem pour les A et Kirk Gibson a réalisé l’impossible à la fin.

Nous avons des équipes wild-card en séries éliminatoires depuis 1995. Et devinez ce qui a presque disparu depuis : ces affrontements des World Series entre MVP. Cela ne s’est produit qu’une seule fois au cours des 29 dernières saisons, lorsque les Giants de San Francisco de Buster Posey ont balayé les Tigers de Detroit de Miguel Cabrera en 2012.

Supposons qu’Aaron Judge et Shohei Ohtani remportent le prix du joueur le plus utile le mois prochain. Et supposons une autre hypothèse folle selon laquelle Judge et Ohtani se retrouveraient un jour à Cooperstown.

Ne serait-il pas cool pour les futurs membres du Temple de la renommée de faire leurs débuts en Série mondiale les uns contre les autres, tous deux après une saison régulière MVP ? En d’autres termes : des grands de tous les temps, après de grandes saisons de tous les temps, partageant leurs débuts en World Series. C’est assez spécial et presque sans précédent.

Cela ne s’est produit qu’une seule fois auparavant, en 1980, lorsque les Phillies de Mike Schmidt ont battu les Royals de Kansas City de George Brett en six matchs. Le dernier match de ces World Series a obtenu une note de 40,0, la plus élevée de l’histoire des World Series.

Plus rien à la télévision n’atteint une telle audience, du moins sans un concert au milieu et un trophée Lombardi à la fin. Et les fans purs et durs ne devraient de toute façon pas se soucier des notes ; nous regarderons peu importe qui joue. Mais c’est toujours bon pour la santé du sport quand beaucoup de gens y prêtent attention.

Le juge contre Ohtani ferait ça. Ce sont les meilleurs cogneurs du monde, l’un avec les compétences nécessaires pour jouer sur le terrain central, l’autre avec une vitesse d’élite sur les buts et, peut-être, une chance de lancer en relève. Les Dodgers ont attiré le plus de fans dans les majors. Les Yankees ont attiré le plus de fans de la Ligue américaine.

Oui, ils paient cher pour leurs effectifs, bien plus que la plupart des équipes. Mais les échos historiques seraient palpables ici, et les équipes ne se sont pas rencontrées dans les World Series depuis 43 ans. Il est temps de raviver la meilleure rivalité d’octobre avec les plus grandes stars que nous ayons.

(Photo du haut de Shohei Ohtani entrant à domicile contre les Yankees : Luke Hales / Getty Images)