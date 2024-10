Classement des 32 tandems de gardiens de la LNH pour la saison 2024-2025

Les Oilers d’Edmonton comprennent l’importance d’un tandem de gardiens fiable.

Au deuxième tour des séries éliminatoires de la Coupe Stanley la saison dernière, les Oilers tiraient de l’arrière 2-1 sur les Canucks de Vancouver avant le quatrième match. Ils avaient besoin d’une étincelle. Plus important encore, le partant Stuart Skinner avait besoin d’une réinitialisation mentale. Le gardien suppléant Calvin Pickard est donc entré dans la série pour deux matchs, avec une fiche de 1-1 et en jouant bien. Les Oilers se sont ralliés avec deux victoires consécutives après le retour de Skinner lors du sixième match, et leur partant a été mentalement bloqué à partir de ce moment-là jusqu’au match 7 de la finale de la Coupe.

Qu’il s’agisse de la saison régulière ou des séries éliminatoires, la LNH d’aujourd’hui est telle que les équipes disposent de plusieurs options en matière de gardiens de but. Parfois, cela signifie avoir un remplaçant compétent pour donner une pause à un gardien vedette surmené. Parfois, cela signifie avoir une rotation de gardien de but qui s’étend sur trois gardiens.

Alors, quelles équipes ont la meilleure profondeur de gardien ?

Ces classements ont été formulés grâce à des discussions avec une variété d’experts en gardiens de but – entraîneurs, gourous de l’analyse, anciens joueurs – ainsi qu’à partir de statistiques provenant de sites comme Evolving Hockey, Money Puck, Hockey Reference et Stathletes.

Les listes sont disponibles jusqu’au 16 octobre. Et gardez à l’esprit que ces classements sont une combinaison de performances passées et de projections pour la saison 2024-25.

Que les débats commencent !