Classement des 134 équipes de football universitaire après la semaine 2 : une ascension historique et une nouvelle 134e place

Note de l’éditeur : L’Athletic 134 est un classement hebdomadaire de toutes les équipes de football universitaire FBS.

Il n’a fallu que deux semaines pour que le football universitaire sombre dans le chaos.

Nous avons vu deux équipes du top 10 perdre contre des adversaires non classés. Notre Dame semblait avoir une voie toute tracée vers les éliminatoires du football universitaire, puis a perdu contre Northern Illinois. L’Oregon a eu besoin d’un field goal de dernière minute pour battre Boise State. L’Alabama a affronté l’USF jusqu’au quatrième quart-temps pour la deuxième année consécutive.

Mais après une semaine pleine de suspense, le Texas est en tête d’affiche, grimpant à la deuxième place – et pouvant prétendre à la première place – après une victoire 31-12 sur le champion national en titre, le Michigan. Les Longhorns semblent être une équipe qui pourrait tout gagner, et ils accueilleront la Géorgie, classée n°1, dans un peu plus d’un mois.

Un rappel : Le classement sera volatil au début. Les victoires contre des équipes de qualité et compétentes sont récompensées et biaisées. Les équipes peuvent faire de grands progrès rapidement grâce à de belles victoires. Les équipes qui battent des concurrents de moindre qualité ne bougeront pas beaucoup ou pourraient même « chuter », mais c’est simplement parce que quelqu’un d’autre a fait un bond en avant avec une victoire notable. Plusieurs personnes dans les commentaires de la semaine dernière n’ont pas compris cela.

Beaucoup d’équipes ont été « éliminées » cette semaine après une victoire en raison de résultats surprenants. Ne vous inquiétez pas. Détendez-vous. Tout cela se déroule dans un contexte limité. Il faudra quelques semaines pour que tout se règle une fois que tout le monde aura joué au moins un match important. J’essaie de mettre l’accent sur les résultats, et il faut du temps pour que tout le monde en ait un.

Voici l’édition de la semaine 3 de L’Athlétique 134.

1-10

La Géorgie reste n°1, et la victoire sur Clemson la semaine dernière semble encore meilleure une semaine plus tard. Le Texas monte à la deuxième place après sa domination à Michigan. Ohio State est une machine depuis deux semaines, mais les Buckeyes manquent d’une bonne victoire comme les deux autres, et malheureusement n’en auront pas avant plusieurs semaines. Ils s’en sortiront bien. Ce top 3 semble être en avance sur tout le monde.

L’Alabama chute à la 7e place après avoir eu besoin d’un quatrième quart-temps à quatre touchdowns pour prendre le large face à l’USF, et Penn State chute à la 8e place après avoir tenu bon 34-27 contre Bowling Green. L’Oregon monte d’une place mais a eu besoin d’un field goal de dernière minute pour battre Boise State, et les Ducks ont montré des problèmes inquiétants pendant deux semaines après avoir été mon numéro 3 de pré-saison.

En raison des problèmes de l’Alabama et de Penn State, ainsi que des défaites de Notre Dame et du Michigan, Miami glisse à la 5e place. Le Tennessee monte également à la 6e place après une victoire 51-10 contre NC State.

11-25

L’Iowa State remonte à la 13ème place après une victoire de dernière minute à Iowa, et les Hawkeyes chutent à la 24ème place. L’Oklahoma a fait une performance choquante contre Houston mais reste à la 14ème place grâce aux équipes qui le suivent. Le Kansas State (16ème) s’est échappé de Tulane, l’Oklahoma State (17ème) a concédé 648 yards mais a gagné un match bizarre contre l’Arkansas, et le Clemson (18ème) a perdu.

Bienvenue dans le top 25, Nebraska, après une victoire 28-10 contre Colorado qui n’a jamais été serrée. Bienvenue également à Northern Illinois ! Les Huskies ont battu une équipe de Notre Dame qui a gagné à Texas A&M et réalisent l’une des plus grandes progressions en une semaine de l’histoire de ce classement, passant de la 106e à la 21e place. Pourquoi NIU ne devrait-il pas être devant les Fighting Irish ?

Le Michigan reste dans le top 25 à la 23ème place car je pense que le Texas est vraiment bon, mais les Wolverines sont en baisse. L’Arizona chute de quelques places à la 25ème place après avoir été mené par Northern Arizona à la mi-temps.

26-50

Il y a beaucoup de nouvelles équipes en tête de ce groupe. L’Illinois fait un bond en avant à la 27ème place après avoir battu une équipe classée du Kansas. Syracuse, 28ème, fait également un bond en avant après avoir battu Georgia Tech 31-28. L’Arizona State, 30ème, et la Cal, 31ème, grimpent ici après leurs victoires contre Mississippi State de la SEC et à Auburn, respectivement.

Je sais que Louisville est classé dans l’AP et dans le sondage des entraîneurs. L’explication simple de la position des Cards ici au n° 35 est qu’ils ont battu Austin Peay et Jacksonville State, donc ils n’ont pas beaucoup bougé de leur classement de pré-saison n° 32. Comme Ohio State, ils doivent affronter des adversaires notables, ce qui commence la semaine prochaine avec Georgia Tech. D’autres équipes ont gagné et ont « chuté » ici aussi, comme le n° 33 Texas A&M et le n° 34 Memphis. C’est parce que la défaite contre Notre Dame semble pire pour A&M maintenant, et d’autres équipes ont obtenu de meilleures victoires pour devancer diverses équipes qui n’ont pas encore joué de match important.

Je ne sais pas quoi faire avec la Caroline du Sud. Les Gamecocks ont à peine échappé à Old Dominion à domicile lors de la première semaine, puis ont ébranlé le Kentucky 31-6 à l’extérieur. Ils sont de retour à la 41e place, à peu près à leur classement initial de pré-saison. Tulane ne glisse que d’une place à la 45e place après avoir poussé Kansas State à la limite, mais les Green Wave semblent être une équipe qui devrait à nouveau se battre pour l’AAC. Liberty chute à la 46e place après avoir eu besoin d’un retour au quatrième quart-temps pour battre New Mexico State.

Après avoir eu du mal à dépasser Western Michigan lors de la première semaine, le Wisconsin a enchaîné avec une autre performance inquiétante contre le Dakota du Sud, tombant à la 49e place. Prochain match ? Alabama.

51-75

Ce groupe voit également plusieurs équipes « chuter » après une défaite, mais encore une fois, c’est simplement à cause de victoires notables d’autres équipes.

L’Arkansas a mis près de 650 yards d’attaque sur l’Oklahoma State et a quand même perdu, alors que les Hogs restent à la 52e place. La défaite déséquilibrée du Kentucky contre la Caroline du Sud voit les Wildcats chuter à la 54e place. Texas State a mis UTSA 49-10 dans une victoire décisive pour monter à la 57e place avec l’arrivée d’Arizona State en ville jeudi.

BYU a battu SMU 18-15 dans une affaire difficile mais a remporté une précieuse victoire à l’extérieur pour grimper à la 58e place. Oregon State et Washington State sont 2-0 et classés 62e et 63e avec les rivalités de Civil War et Apple Cup qui auront lieu ce week-end. Le field goal de Michigan State à la dernière seconde contre Maryland permet aux Spartans de grimper à la 64e place et aux Terrapins de glisser de 10 places à la 66e place. Texas Tech chute à la 72e place après une défaite 37-16 à Washington State, tandis que Pitt entre dans le top 75 après une remontée au quatrième quart-temps à Cincinnati.

76-100

La partie supérieure de ce groupe comprend plusieurs équipes qui ont perdu et sont sorties du top 75. Mais Virginia (81e) est à 2-0 après avoir remporté une victoire de justesse contre Wake Forest. Georgia Southern (84e) a battu Nevada dans un match entre équipes qui pourrait être meilleur que ce à quoi nous nous attendions.

Houston, n° 90, est une autre équipe dont je n’ai aucune idée de la place. Les Cougars ont été écrasés par UNLV lors de la première semaine et sont ensuite restés proches de l’Oklahoma 16-12 cette semaine. Old Dominion a suivi sa défaite serrée contre la Caroline du Sud par une défaite 20-14 contre East Carolina, donc les Monarchs descendent à la 97e place tandis qu’ECU monte à la 95e place.

Un grand merci à ULM. Les Warhawks ont battu UAB 32-6 et entrent dans le top 100 de ce classement pour la première fois depuis très longtemps.

101-134

L’Ohio monte à la 103ème place après avoir battu South Alabama, et je me demande si les Bobcats vont faire beaucoup de bruit dans la course au MAC. Troy est tombé à la 104ème place après un départ 0-2 suite à une défaite 38-17 contre Memphis. Le Pitbull Stadium était en émoi lorsque FIU a battu Central Michigan 52-16 pour monter à la 106ème place. Le Wyoming chute jusqu’à la 118ème place après un départ alarmant 0-2. Les Cowboys ont perdu 48-7 contre Arizona State et 17-13 contre FCS Idaho, bien que ce soit la même équipe de l’Idaho qui a affronté l’Oregon lors de la première semaine. UTEP a également perdu contre Southern Utah pour une autre défaite FBS-FCS, alors que les Miners chutent à la 133ème place.

Enfin, nous avons déjà notre troisième numéro 134 de la saison. Kent State prend la dernière place après avoir perdu contre FCS St. Francis (Pa.), qui était une équipe en dessous de .500 l’année dernière. Prochain rendez-vous pour les Golden Flashes : Tennessee et Penn State.

(Photo : Aaron J. Thornton / Getty Images)