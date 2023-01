Classement des 11 meilleures victoires sur route à ce jour et leur importance en mars

Andy Katz Analyste et écrivain de basketball universitaire

Les victoires sur la route sont brutalement difficiles en conférence, quelle que soit la ligue ou le niveau. Et chacun doit être savouré.

C’est pourquoi il n’aurait pas dû être surprenant que l’État de l’Oklahoma n’ait pas pu détenir une avance à deux chiffres au Kansas ou qu’UConn ait subi sa première défaite à Xavier. Lorsque Kansas et Xavier jouent bien – et c’est toujours à domicile pour KU et plus souvent qu’autrement pour les Mousquetaires à domicile – il sera rare qu’ils perdent.

Jusqu’à présent, une poignée de victoires sur la route pourrait finir par être la meilleure de la saison. Alors que nous nous tournons vers 2023 et au cœur de la saison de conférence, ces victoires sur la route pourraient également se démarquer en mars comme une raison de séparer les équipes dans les décisions pour les sélections et les classements.

Voici les 11 meilleurs à ce jour, en consultation avec KPI (le site métrique de Kevin Pauga), même si j’ai un peu modifié l’ordre :

1. Alabama 71, Houston 65, 10 décembre : Cela reste la seule défaite de Houston cette saison – à domicile, sur la route ou neutre. Les Cougars seront en position d’être une tête de série n ° 1. C’est la victoire qui pourrait finalement pousser l’Alabama vers une tête de série parmi les deux premières en mars. Houston est le favori de l’Américain. L’Alabama est l’un des favoris de la SEC.

2.Houston 69, Virginie 61, 17 décembre : Les Cougars ont suivi la défaite à domicile contre l’Alabama avec une victoire sur la route une semaine plus tard à Virginia – la première défaite des Cavaliers de la saison. Virginia n’a qu’une seule autre défaite, à Miami, survenue quelques jours plus tard. Les Cougars ont limité la Virginie à 61 points et ont prouvé qu’ils étaient sans doute l’une des équipes les plus résistantes.

3. Indiana 81, Xavier 79, 18 novembre : Les Hoosiers étaient au complet pour cette victoire sur la route à Cintas, et c’est clairement la meilleure victoire d’Indiana cette saison. Les Hoosiers ont depuis perdu contre l’Arizona à Las Vegas et au Kansas ainsi qu’à Rutgers. Mais cette victoire sera celle qui se démarquera en mars. Xavier vient de battre UConn à domicile et les deux autres défaites des Mousquetaires ont été à Portland contre Duke et Gonzaga. Il y a de fortes chances que Xavier ne perde plus à domicile. Indiana peut ne pas obtenir une aussi bonne victoire sur la route dans le Big Ten, à moins qu’il ne puisse éliminer Purdue, l’État du Michigan ou l’Illinois.

4. État de Penn 74, Illinois 59, 10 décembre : Les Nittany Lions ont fait remarquer qu’ils sont au cœur de la course aux candidatures pour le tournoi de la NCAA avec cette véritable victoire sur la route dans le Big Ten. La victoire est survenue après que Penn State venait de perdre en double OT à Clemson et à domicile contre Michigan State. L’Illinois a été incohérent mais pas tellement à domicile. C’était la seule défaite des Illini à Champaign jusqu’à présent.

5. Kansas 95, Missouri 67, 10 décembre : Personne ne pensait que ce serait l’une des vraies victoires sur route les plus importantes de la pré-saison. Mais nous voici avec les Tigers une équipe à une défaite après avoir battu l’Illinois à St. Louis et grillé le Kentucky à la maison. Le Kansas était déjà un favori de la pré-saison du Final Four et du Big 12. Mais cette véritable victoire sur la route sans conférence aura une durée de vie toute la saison.

6. Wake Forest 78, Wisconsin 75, 29 novembre : Les Demon Deacons vont traîner dans la bulle du tournoi NCAA toute la saison en grande partie à cause de cette victoire et d’une maison Duke W. Wisconsin n’a perdu à domicile contre personne d’autre jusqu’à présent. Wake Forest n’a pas encore été proche dans ses autres vrais jeux de route. Ils tireront beaucoup de profit de celui-ci.

7. Alabama 78, État du Mississippi 67, 28 décembre : The Tide a prouvé qu’il pouvait gagner n’importe où, mais c’était un grand résultat pour un concurrent de la SEC. Les Bulldogs n’ont que deux défaites et c’était la première à Starkville. Les équipes de la SEC auront du mal à obtenir des W dans l’État du Mississippi cette saison.

8. État du Michigan 67, Penn State 58, 7 décembre : Les Spartans ont joué l’un des horaires les plus difficiles du pays – Gonzaga à San Diego, Kentucky à Indianapolis, Alabama à Portland – mais l’une des meilleures victoires a été celle-ci dans une véritable situation de route à State College. Les victoires sur la route seront essentielles dans la quête pour remporter le Big Ten.

9. État de San Diego 76, UNLV 67, 31 décembre : Les Aztèques avaient désespérément besoin de celui-ci. Ils avaient perdu deux matchs à Maui et un match sur terrain neutre contre Saint Mary’s, mais prendre un bon départ à Mountain West contre un autre concurrent sur la route contribuera grandement à aider l’État de San Diego dans la ligue et dans les sélections / ensemencement.

dix. Nouveau Mexique 69, Sainte Marie 65, 30 novembre : Les Lobos sont l’une des deux équipes restantes invaincues. Cette victoire sur la route au début de la saison était un véritable indicateur de la qualité des Lobos cette saison. Les Gaels vont gagner une multitude de matchs et ne pourraient perdre qu’un seul match à domicile (Gonzaga). Saint Mary’s a perdu à domicile contre l’État du Colorado, ce qui a été un peu bouleversant. Pourtant, la véritable victoire sur la route des Lobos aura beaucoup de poids.

11. Marquette 68, Villanova 66, 31 décembre : Les Wildcats sont une équipe bulle possible. Ils ont du travail. Mais tenir le tribunal à Villanova sera probablement leur meilleur argument de vente. Marquette les a fait venir à Philadelphie le week-end dernier pour continuer à améliorer leur CV. Attendez-vous à ce que cette victoire gagne en importance.

Andy Katz est un écrivain, analyste et animateur de basketball universitaire de longue date. Il peut être vu sur le Big Ten Network, ainsi que March Madness et NCAA.com, et il héberge le podcast “March Madness 365”. Katz a travaillé chez ESPN pendant près de deux décennies et, avant cela, dans des journaux pendant neuf ans.