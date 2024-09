Classement des 100 meilleurs gardiens de hockey Fantasy / Dynasty

—

CLASSEMENT DES GARDIENS DE FANTASY / DYNASTIES

REMARQUES : Cette liste de joueurs et de prospects âgés de 25 ans ou moins au début de la pré-saison doit être utilisée pour prioriser les joueurs pour les décisions d’alignement fantasy et les drafts dans les ligues à long terme. La valeur a été quantifiée en fonction de facteurs tels que, mais sans s’y limiter, l’âge, la position et l’année de draft, la sécurité de l’équipe, le placement projeté dans la composition à long terme et plus encore.

Certains joueurs de valeur de la LNH âgés de 26 ans ou plus, notamment Connor McDavid des Oilers d’Edmonton (joueur fantasy numéro 1 universel), devraient également être prioritaires dans les ligues de gardiens et de dynasties, mais ont été exclus de cette liste.

Certains joueurs qui n’ont pas encore signé leur contrat d’entrée (par exemple Cayden Lindstrom, Ivan Demidov) ont été exclus de cette liste pour l’instant, mais devraient tout de même être considérés dans des ligues à long terme en raison de leur potentiel de croissance élevé une fois qu’ils auront finalement rejoint leur équipe de la LNH. D’autres espoirs qui ont signé leur contrat d’entrée mais qui ne devraient pas jouer dans la LNH cette saison (Beckett Sennecke, Tij Iginla, Carter Yakemchuk, Sam Dickinson) ont été exclus pour l’instant.

1. Connor Bédard, F, CHI

2. Cale Makar, D, COL

3. Quinn Hughes, D, VAN

4. Jack Hughes, F, NJD

5. Jeremy Swayman, G, BOS

6. Evan Bouchard, D, EDM

7. Brady Tkachuk, F, OTT

8. Rasmus Dahlin, D, BUF

9. Wyatt Johnston, F, DAL

10. Jake Oettinger, G, DAL

11. Luke Hughes, D, NJD (INJ.)

12. Macklin Celebrini, F, SJS

13. Matvei Michkov, F, PHI

14. Tim Stützle, F, OTT

15. Logan Stankoven, F, DAL

16. Elias Pettersson, F, VAN

17. Miro Heiskanen, D, DAL

18. Cole Caufield, F, MTL

19. Lane Hutson, D, MTL

20. Juraj Slafkovsky, F, MTL

21. Jason Robertson, F, DAL (INJ.)

22. Brock Faber, D, MIN

23. Will Smith, F, SJS

24. Cutter Gauthier, F, ANA

25. Nick Suzuki, F, MTL

26. Moritz Seider, D, DET

27. Piotr Kochetkov, G, CAR

28. Matt Boldy, F, MIN (INJ.)

29. Logan Cooley, F, UTA

30. Stuart Skinner, G, EDM

31. Lucas Raymond, F, DET

32. Noah Dobson, D, NYI

33. Seth Jarvis, F, CAR

34. Adam Fantilli, F, CBJ

35. Robert Thomas, F, STL

36. JJ Peterka, F, BUF

37. Jesper Wallstedt, G, MIN

38. Yaroslav Askarov, G, SJS

39. Artyom Levshunov, D, CHI (INJ.)

40. Leo Carlsson, F, ANA

41. Mason McTavish, F, ANA

42. Andreï Svechnikov, F, RCA

43. Alexis Lafrenière, F, NYR

44. Quinton Byfield, F, LAK

45. Mavrik Bourque, F, DAL

46. ​​Matt Savoie, F, EDM

47. Simon Nemec, D, NJD

48. Zach Benson, F, BUF

49. Ukko-Pekka Luukkonen, G, BUF

50. Owen Tippett, F, PHI

51. Nico Hischier, F, NJD

52. Brandt Clarke, D, LAK

53. Devon Levi, G, BUF

54. Anton Lundell, F, Floride

55. Matthew Knies, F, TOR

56. Dylan Guenther, F, UTA

57. Thomas Harley, D, DAL

58. Jake Neighbours, F, STL

59. Jake Sanderson, D, OTT

60. Marco Rossi, F, MIN

61. Rutger McGroarty, F, PIT

62. Arturs Silovs, G, VAN

63. Martin Necas, F, CAR

64. Gabriel Vilardi, F, WPG

65. Bowen Byram, D, BUF

66. Matty Beniers, F, Asie du Sud-Est

67. Tyson Foerster, F, PHI

68. Philip Broberg, D, STL

69. Cole Perfetti, F, WPG

70. Owen Power, D, BUF

71. Josh Doan, F, UTA

72. Pavel Mintyukov, D, ANA

73. Olen Zellweger, D, ANA

74. Shane Wright, F, Asie du Sud-Est

75. Kevin Korchinski, D, CHI

76. Frank Nazar, F, CHI

77. Simon Edvinsson, D, DET

78. David Jiricek, D, CBJ

79. Sean Durzi, D, UTA

80. Philipp Kurashev, F, CHI

81. Spencer Knight, G, Floride

82. Connor McMichael, F, WSH

83. Dylan Holloway, F, STL

84. Dawson Mercer, F, NJD

85. Dmitri Voronkov, F, CBJ

86. Yegor Chinakhov, F, CBJ

87. K’Andre Miller, D, NYR

88. Casey Mittelstadt, F, COL

89. Lukas Dostal, G, ANA

90. Zac Jones, D, NYR

91. Matias Maccelli, F, UTA

92. Trevor Zegras, F, ANA

93. Dylan Cozens, F, BUF

94. Jamie Drysdale, D, PHI

95. Dustin Wolf, G, CGY

96. Luc Evangelista, F, NSH

97. Kirill Marchenko, F, CBJ

98. Joel Farabee, F, PHI

99. Jack Quinn, F, BUF

100. Jack Drury, F, CAR

Autres joueurs à considérer dans les ligues à long terme :

101. Jiri Kulich, F, BUF

102. Samuel Ersson, G, PHI

103. Eeli Tolvanen, F, Asie du Sud-Est

104. Morgan Frost, F, PHI

105. JJ Moser, D, TBL

106. Josh Norris, F, OTT

107. Connor Zary, F, CGY

108. William Eklund, F, SJS

109. Kent Johnson, F, CBJ

110. Vasily Podkolzin, F, EDM

111. Shane Pinto, F, OTT

112. Matthew Poitras, F, BOS

113. Alexander Holtz, F, VGK

114. Kirby Dach, F, MTL

115. Conor Geekie, F, TBL

116. Daniil Tarasov, G, CBJ

117. Ivan Miroshnichenko, F, WSH

118. Marat Khusnutdinov, F, MIN

119. Alex Laferrière, F, LAK

120. Erik Brannstrom, D, COL