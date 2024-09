Classement des 10 meilleurs matchs de football universitaire de la semaine 4 : de NC State-Clemson à Tennessee-Oklahoma

Les matchs de conférence de football universitaire sont (en grande partie) en cours et les enjeux seront augmentés en conséquence. Le sport fait ses premiers pas ce week-end avec des matchs classés dans les Big Ten, Big 12 et SEC mettant en vedette les favoris des College Football Playoffs et quelques points d’interrogation restants.

Classons les 10 meilleurs matchs de la semaine 4, en commençant par quelques mentions honorables et en comptant à rebours.

Mention honorable : JMU à Caroline du Nord, Rutgers à Virginia Tech, Memphis à Navy, TCU à SMU, Iowa au Minnesota

(Tous les écarts de points proviennent de BetMGM ; cliquez ici pour les cotes en direct. Toutes les heures de coup d’envoi sont celles de l’Est et le samedi, sauf indication contraire.)

10. San Jose State (3-0) à Washington State (3-0), vendredi, 22h, The CW

Quelle victoire pour Wazzu la semaine dernière. Elle a bouleversé Washington dans une nouvelle version étrange de la rivalité de l’Apple Cup, obtenue par une position dramatique sur la ligne de but des Cougars. Le quart-arrière John Mateer est un pétard à double menace, l’entraîneur-chef Jake Dickert a apporté un cigare de célébration à la conférence de presse d’après-match et Washington State est l’une des premières équipes à se sentir bien. Maintenant, les Cougars ont un autre type de match de rancune contre San Jose State, qui pourrait se sentir méprisé par WSU pour avoir aidé à diriger le braconnage du Mountain West par le Pac-12. Les Spartans n’ont pas encore affronté quelqu’un d’aussi bon que Wazzu, mais l’ancien entraîneur de la Navy Ken Niumatalolo a abandonné l’option triple et a laissé SJSU l’aérer pour un début de saison sans défaite, y compris une victoire à l’extérieur contre Air Force.

Doubler: État de Washington -11,5

Début difficile pour NC State. Après la défaite 51-10 contre le Tennessee, les Wolfpack ont ​​perdu leur quarterback titulaire Grayson McCall sur blessure lors d’une victoire 30-20 contre Louisiana Tech. Le remplaçant de première année CJ Bailey sera titulaire contre Clemson et a mené la remontée contre Lousiana Tech, mais NC State n’a pas du tout l’air d’une équipe méritant son classement de pré-saison dans le Top 25. Ce sera également un test intéressant pour Clemson, qui revient d’une semaine de congé après la défaite écrasante contre la Géorgie et la victoire écrasante contre App State. Les Tigers sont-ils toujours une menace légitime dans la course à l’ACC et aux Playoffs ? L’écart dans ce match le suggère. Quoi qu’il en soit, le résultat de samedi devrait nous rapprocher un peu plus de ces réponses.

Doubler: Clemson -20,5



Le QB de Clemson, Cade Klubnik, a lancé pour un record personnel de 378 yards avec un taux de réussite de 92,3 % contre App State. (Alex Hicks Jr. / USA Today Sports via Imagn Images)

8. Arkansas (2-1) à Auburn (2-1), 15h30, ESPN

C’est difficile à exprimer correctement dans un texte, mais ce match ressemble à un football universitaire qui change la donne à l’automne. Le match est désormais diffusé sur ESPN au lieu de CBS, aucune des deux équipes ne devrait être dans la course au titre de la SEC ou au CFP, Sam Pittman d’Arkansas est sur la sellette – mais il y a une nostalgie ineffable dans ce match. Ce devrait être un match de quart-arrière intéressant entre Taylen Green, la double menace d’Arkansas, et Hank Brown, le redshirt freshman d’Auburn, qui a lancé quatre touchdowns lors de son premier départ contre le Nouveau-Mexique la semaine dernière. Les deux équipes ont un calendrier de gantts devant elles et pourraient vraiment utiliser une victoire pour empêcher les fans de s’agiter.

Doubler: Auburn-3

ALLER PLUS LOIN Prédictions étrangement spécifiques pour la semaine 4 du football universitaire : rouler avec les favoris à l’extérieur

Que dire de Kenny Dillingham et des Sun Devils ? L’entraîneur principal de deuxième année a permis à ASU, classée dernière du sondage de pré-saison du Big 12, de démarrer la saison sans défaite avec trois victoires solides, dont une victoire éclatante contre Texas State jeudi dernier. Le quarterback Sam Leavitt a été un travailleur acharné, le running back Cam Skattebo est un boulet de démolition, et l’engagement de Dillingham à recruter des joueurs du Texas porte déjà ses fruits. Reste à savoir si ASU pourra faire du bruit dans la course au Big 12, mais elle pourrait débuter contre une équipe déroutante de Texas Tech qui s’est échappée en prolongation contre Abilene Christian, s’est fait fumer par Wazzu et a ensuite accroché 66 à North Texas.

Doubler: Texas Tech -3

6. Georgia Tech (3-1) contre Louisville (2-0), 15h30, ESPN2

Georgia Tech a réussi à s’imposer face à VMI après une défaite serrée contre Syracuse, et avec un bref séjour dans le Top 25, il est clair que les Yellow Jackets sont meilleurs que ce que la plupart attendaient cette saison. Mais Louisville est l’équipe qui m’intrigue le plus. Les Cardinals sont entrés dans le top 20 presque par défaut grâce à des victoires faciles contre Austin Peay et Jacksonville State. Le quarterback transféré Tyler Shough a impressionné face à une concurrence inférieure, mais avec un voyage sur la route à Notre Dame la semaine prochaine, ce match devrait donner une bien meilleure idée de la viabilité de Louisville en tant que prétendant à l’ACC et aux Playoffs cette saison.

Doubler: Louisville -10,5

5. N° 8 Miami (3-0) à South Florida (2-1), 19h, ESPN

La troisième saison de Mario Cristobal fait une halte intrigante à Tampa. Le quarterback Cam Ward a été spectaculaire pour les Hurricanes, se classant deuxième en FBS en yards à la passe, premier en touchdowns à la passe, troisième en yards par tentative et quatrième en QB rating, propulsant Miami dans le top 10. Mais maintenant, ils doivent affronter une équipe de l’USF qui a donné du fil à retordre à l’Alabama pendant 3 quarts-temps et demi. Le quarterback des Bulls Byrum Brown a couru avec le ballon efficacement mais a eu du mal dans les airs, et la défense de l’USF a craqué en fin de match contre le Tide, encaissant 21 points au cours des six dernières minutes. Une victoire décisive à l’extérieur, en prime time sur ESPN, ferait passer le train de la hype de Miami à la vitesse supérieure.

Doubler: Miami -16,5



Cam Ward a été transféré à Miami depuis l’État de Washington pendant l’intersaison et mène les Hurricanes vers leurs espoirs de CFP. (Sam Navarro / Imagn Images)

4. N° 24 Illinois (3-0) contre N° 22 Nebraska (3-0), 20h vendredi, Fox

Le match classé Big Ten dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin dans votre vie. Le quarterback du Nebraska Dylan Raiola et son cosplay de Patrick Mahomes seront à nouveau sous les projecteurs vendredi soir contre les Illini invaincus. Raiola a été impressionnant pour un vrai freshman avec de grandes attentes et une base de fans qui a désespérément envie de revenir au football gagnant. Les Cornhuskers n’ont pas assisté à un match de bowl depuis sept saisons, n’ont pas battu une équipe classée depuis 2016 et ne l’ont pas fait à domicile depuis 2011. Entrez dans une équipe de l’Illinois qui est deuxième en FBS avec une marge de turnover de plus-8. Les Illini n’ont pas été d’élite dans d’autres domaines jusqu’à présent, mais sont suffisamment solides pour maintenir l’optimisme à Lincoln en alerte.

Doubler: Nebraska -8,5

3. N° 11 USC (2-0) contre N° 18 Michigan (2-1), 15h30, CBS

C’est le tour d’Alex Orji pour le Michigan. Le jeune junior rapide prend la relève au poste de quarterback pour Davis Warren, qui a lancé six interceptions en trois matchs à la tête d’une attaque lamentable. Orji peut-il fournir suffisamment d’étincelles pour renverser la situation ? Les Wolverines sont outsiders à domicile pour la deuxième fois en trois semaines. Ils ont été battus par le Texas lors de la deuxième semaine et reçoivent maintenant l’USC après une semaine de repos. Les Trojans sont en pleine ascension L’AthlétiqueLes espoirs de playoffs de l’équipe après la victoire de la semaine d’ouverture contre LSU et avec ce qui semble être une défense bien améliorée sous la direction du nouveau coordinateur D’Anton Lynn. Une victoire à l’extérieur contre le Michigan renforcerait encore ces espoirs de CFP, surtout avec un calendrier favorable pour le reste du parcours : pas d’Ohio State, pas d’Oregon, et Penn State, Nebraska et Notre Dame tous à domicile.

Doubler: USC-6

ALLER PLUS LOIN Les superfans de l’USC s’adaptent aux voyages dans le nouveau Big Ten : « Cela ressemble à une corvée cette année »

2. N° 12 Utah (3-0) contre N° 14 Oklahoma State (3-0), 16h, Fox

Le quarterback de l’Utah, Cam Rising, devrait jouer après avoir subi une blessure à la main qui lance lors de la victoire de la semaine 2 contre Baylor. Les Utes ont été prévisiblement forts en défense et restent l’équipe la mieux classée du Big 12, mais ils se rendent dans le Thunderdome de Stillwater. Les Pokes ont été quelque peu une énigme. Le running back Ollie Gordon II, vainqueur du Doak Walker, a été en grande partie tenu en échec, avec une moyenne de seulement 3,5 yards par course, mais le quarterback de septième année Alan Bowman a pris le relais. Bowman est sixième en FBS en yards de passe avec huit touchdowns et deux interceptions. C’est une période cruciale pour l’Oklahoma State, qui se rend à Kansas State la semaine prochaine et est toujours privé de son linebacker vedette Collin Oliver. Avec le déplacement d’Utah en Arizona la semaine prochaine, nous devrions avoir une meilleure idée du sommet du Big 12 d’ici la fin du mois.

Doubler: Utah -2,5

ALLER PLUS LOIN Après 7 ans et une blessure dévastatrice au genou, Cam Rising sait qu’il y a de la beauté dans la lutte

1. N° 6 Tennessee (3-0) contre N° 15 Oklahoma (3-0), 19h30, ABC

L’histoire principale est celle de Josh Heupel, l’entraîneur principal du Tennessee, qui revient en Oklahoma, où il a mené le programme au titre de champion national et a ensuite été renvoyé de son poste de coordinateur offensif. Joe Rexrode a écrit une excellente rétrospective sur le déroulement des retrouvailles pour tous les participants (ce qui a fonctionné pour le Tennessee !), ainsi que sur les enjeux d’un match que Joe décrit comme un « éclaircissement précoce des éliminatoires de football universitaire ». Les Vols ressemblent à un wagon, menant la FBS en points par match avec 63,7. Les 10,4 yards par tentative du quart-arrière Nico Iamaleava se classent au huitième rang parmi tous les quarts-arrière et l’attaque affiche une moyenne de 8,1 yards par jeu. Les Sooners sont à l’autre extrémité du spectre, avec une moyenne de seulement 4,9 yards par jeu sous le quart-arrière Jackson Arnold, qui affiche une moyenne de 5,6 yards par tentative et essaie toujours de trouver son rythme. (Le retour potentiel des receveurs Nic Anderson et Andrel Anthony après leur blessure pourrait aider sur ce front.) La défense de Brent Venables a été solide, mais c’est Tennessee qui concède 3,1 yards par jeu et 4,3 points par match, tous deux dans le top 3 du FBS. « College GameDay » d’ESPN se rend à Norman pour voir si les Sooners peuvent ralentir Tennessee lors de la première confrontation SEC pour Oklahoma.

Doubler: Tennessee -7

(Photo du haut de Jackson Arnold : Aaron M. Sprecher / Getty Images)